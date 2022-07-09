Với chia sẻ từng mang thai 5 lần trong 3 năm và bị sảy thai 4 lần vì Tạ Đình Phong của Chương Bá Chi, netizen cho rằng người mà nữ minh tinh này ghi thù nhất chắc chắn không phải Vương Phi.

Vừa qua, Trương Bá Chi đã bắt đầu sử dụng TikTok để giao lưu với người hâm mộ của mình. Video đầu tiên của cô là trích đoạn của mình trong phim Sư Tử Hà Đông làm gợi lại nhiều kỷ niệm. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip này đã đạt tới hàng chục triệu lượt thích, chứng tỏ sự yêu mến của công chúng dành cho minh tinh họ Trương.

Nhiều người đặt ra câu hỏi vì sao Tạ Đình Phong lại bỏ rơi một người tuyệt vời như Trương Bá Chi để cặp kè với Vương Phi - Ảnh: Internet

Ở dưới phần bình luận của video này, nhiều người đặt ra câu hỏi vì sao Tạ Đình Phong lại bỏ rơi một người tuyệt vời như Trương Bá Chi để cặp kè với Vương Phi. Thậm chí, nam tài tử họ Tạ còn từng công bố trước truyền thông rằng Vương Phi chính là người mà anh yêu thương nhất trong suốt 20 năm. Vì điều này mà nhiều cư dân mạng cho rằng Vương Phi chính là người mà Trương Bá Chi "ghi thù" nhất.

Qua chia sẻ của Chương Bá Chi, có thể thấy người mà cô ghét nhất là Tạ Đình Phong - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong lần xuất hiện ở chương trình Giai Điệu Hạnh Phúc, Trương Bá Chi lại ngầm xác nhận một điều ngược lại. Theo đó, cô tiết lộ bản thân đã từng mang thai 5 lần trong 3 năm và bị sảy thai 4 lần vì Tạ Đình Phong. Vì vậy, có thể thấy chồng cũ mới là người mà cô ghét nhất.

Trương Bá Chi dù không tái hôn nhưng sống rất hạnh phúc với các con trai - Ảnh: Internet

Sau lời thổ lộ của Trương Bá Chi, dư luận đã tỏ ra vô cùng bất ngờ vì ai cũng rõ việc sảy thai sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ thể phụ nữ như thế nào. Nhưng Trương Bá Chi cũng từng bày tỏ cô rất thích trẻ con, nếu không cô đã không ở bên Tạ Đình Phong lâu như vậy. Công chúng vì vậy mà cho rằng Trương Bá Chi xứng đáng ở bên cạnh một người tốt hơn Tạ Đình Phong.

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