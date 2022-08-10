Đổng Tử Kiện và Tôn Di ly hôn nghe lí do khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ

Sao quốc tế 10/08/2022 15:38

Sau 6 năm đồng hành bên nhau, Tôn Di và Đổng Tử Kiện dần "chệch nhịp" và quyết định đường ai nấy đi. Thông tin về lý do ly hôn của cặp đôi đã nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Đổng Tử Kiện sinh năm 1993, là diễn viên kiêm nhà sản xuất. Anh được mệnh danh là "Thái tử Kinh Khuyên", con trai của nữ quản lý số một tại Trung Quốc Vương Kinh Hoa - người đứng sau thành công của hàng loạt tên tuổi như Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng,... Cha anh là nam diễn viên, nghệ sĩ kịch Đổng Chí Hoa.

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"Thái tử Kinh Khuyên" - Đồng Tử Kiện

Tôn Di sinh năm 1993. Cô được yêu thích nhờ các tác phẩm Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, Lương sinh liệu đôi ta có thể ngừng đau thương, Bởi vì được gặp em, Mười lăm năm chờ đợi chim di trú, Mị Nguyệt truyện... 

Nét đẹp mong manh, đôi mắt trong trẻo và thuần khiết của Tôn Di trong những dự án tình cảm bi thương nhận được sự yêu thích từ khán giả. Cô được xem là "mỹ nhân phim bi" của Trung Quốc.

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"Mỹ nhân phim bi" - Tôn Di

Tôn Di và Đổng Tử Kiện có cơ hội cùng diễn chung phim Mười lăm năm chờ đợi chim di trú, cả hai bén duyên sau đó và chính thức hẹn hò từ năm 2016. 

Họ nhanh chóng tiến đến hôn nhân vào cuối năm 2017, sau đó Tôn Di hạ sinh con gái đầu lòng vào ngày 22/9/2017 và trở thành một trong những mỹ nhân 9X làm mẹ sớm nhất showbiz.

Sau khi lấy chồng, Tôn Di hạn chế tham gia diễn xuất nhưng vẫn gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, được dân mạng ưu ái gọi là "mỹ nhân tốt số" nhất showbiz Trung vì có sự nghiệp bình ổn, đời tư viên mãn khi lấy được chồng giàu sang, gia đình quyền lực.

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Cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi từng được đông đảo công chúng hâm mộ vì hạnh phúc, giàu sang.

Tuy nhiên, mới đây, mối quan hệ vợ chồng của Tôn Di và tài tử Đổng Tử Kiện chấm dứt vào ngày 8/8. Cặp sao quyết định chia tay sau 6 năm gắn bó khiến người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng. 

Một nguồn tin thân cận cho biết Tôn Di và Đổng Tử Kiện ly thân từ đầu năm 2022. Nguyên nhân chia tay là hai nghệ sĩ trẻ có kế hoạch phát triển cuộc sống đối lập. Do không còn tiếng nói chung trong quan điểm và lối sống dẫn đến việc cả hai phát sinh mâu thuẫn không thể cứu vãn. "Họ chệch nhịp và không còn đi chung hướng", nguồn tin cho biết.

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Cả hai ly hôn là vì không còn tìm thấy tiếng nói chung giữa nhau và sớm có kế hoạch phát triển cuộc sống đối lập.

Trước đó, trên chương trình See You Again 2021, nữ diễn viên đã có những chia sẻ úp mở về hôn nhân đang gặp trục trặc của mình. Giữa thời điểm sự nghiệp đang vô cùng ổn định, nữ diễn viên muốn tập trung vào công việc, nhưng phía gia đình liên tục thúc ép việc mang thai con thứ 2. Điều này đã trở thành áp lực và khiến nữ diễn viên cảm thấy mệt mỏi trong một khoảng thời gian dài. 

"Tôi bị chứng khó sinh. Con gái tròn 5 tháng tuổi đã phải theo mẹ đến phim trường. Chưa kể việc mang thai khiến tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội, kế hoạch dự tính thực hiện thời thanh xuân. Điều này khiến tôi gặp trở ngại tâm lý cho lần mang thai tiếp theo, nhưng không ai thấu hiểu", Tôn Di khóc và chia sẻ khó khăn.

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Nữ diễn viên từng úp mở về hôn nhân với Đồng Tử Kiện đang gặp trục trặc.

Phía công ty quản lý của Đổng Tử Kiện và Tôn Di cũng đã đăng thông báo xác nhận cả hai đã ly hôn. 

Phía nữ diễn viên Tôn Di sau đó cũng đăng một văn bản thông báo: "Sau khi cân nhắc cẩn thận, hai người quyết định chia tay trong hòa bình, kết thúc quan hệ hôn nhân và cũng đã hoàn thành thủ tục liên quan. Cảm ơn mọi người từ trước đến nay luôn chúc phúc cho hôn nhân của hai người, cả hai sẽ quý trọng và giữ gìn sự tốt đẹp này, đồng thời dùng thân phận người thân, thân phận bạn bè cùng nhau nuôi dưỡng con, che chở cho con khỏe mạnh trưởng thành".

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Sau ly hôn, cả hai quyết định vẫn sẽ cùng nhau vuôi nấng con gái.

Thông tin trên đã gây bất ngờ với người hâm mộ, vì trước đó cả hai không hề có tin đồn rạn nứt mà luôn xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Cả hai từng là cặp vợ chồng đẹp nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ, việc cả hai "đường ai nấy đi" đã khiến người hâm mộ xứ tỷ dân vô cùng tiếc nuối và thất vọng. 

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Sau khi "đường ai nấy đi" với Đồng Tử Kiện, những tin đồn liên quan đến mối quan hệ giữa Tôn Di và mẹ chồng Vương Kinh Hoa bất ngờ được "đào lại" và bàn tán.

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