Hôn nhân ngọt ngào của “ông trùm kiếm hiệp" - Trương Kỷ Trung bên bà xã kém 31 tuổi

Ông có cuộc hôn nhân kéo dài tới 14 năm với bà Phàn Hinh Mạn. Đến năm 2016, họ quyết định ly hôn nhưng đối mặt với nhiều vụ kiện tụng. Cặp đôi từng tốn không ít giấy mực của báo chí, khi tố đối phương ngoại tình. Đặc biệt bà Phàn Hinh Mạn khẳng định, đạo diễn họ Trương cặp kè và có con riêng với Đỗ Tinh Lâm, người lúc đó đang là trợ lý của ông.

Trương Kỷ Trung sinh năm 1951, được mệnh danh " Trùm phim kiếm hiệp " làng phim Hoa ngữ. Ông thực hiện hàng chục tác phẩm cổ trang - võ thuật, nổi bật từ tiểu thuyết Kim Dung như: Tiếu ngạo giang hồ," Anh hùng xạ điêu", "Thiên Long Bát Bộ", "Thần điêu đại hiệp", "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", "Hiệp khách hành"... Theo thống kê, ông sở hữu khối tài sản 300 triệu nhân dân tệ (hơn 46 triệu USD).

Tuy nhiên, dù vướng phải nhiều ồn ào trong cuộc hôn nhân với vợ trẻ, Trương Kỷ Trung vẫn vô cùng thoải mái chia sẻ cuộc sống gia đình đến công chúng. Ông xuất hiện thường xuyên bên vợ con trong các livestream, đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc trên các nền tảng mạng xã hội.

Một thời gian sau, Trương Kỷ Trung xác nhận với giới truyền thông Trung Quốc đã kết hôn và có con với người đẹp Đỗ Tinh Lâm. Hai người chính thức trở thành vợ chồng từ năm 2017. Con gái út của cặp đôi mới chào đời vào năm 2020. Ngoài ra, Đỗ Tinh Lâm còn có một cậu con trai riêng và cậu bé đang sống cùng vợ chồng Trương Kỷ Trung.

Đạo diễn thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình mình trên các nền tảng xã hội.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trương Kỷ Trung gây sốt khi đăng tải clip ghi lại khung cảnh lãng mạn, làm hành động ngọt ngào với bà xã kém 31 tuổi.

Cụ thể, trong đoạn clip Đỗ Tinh Lâm diện một bộ cổ trang màu trắng, tạo hình khá giống với Tiểu Long Nữ với dải hoa lụa trên đầu, đứng bên dòng sông. Nam đạo diễn trong tay cầm một bó hoa nhỏ màu hồng, vẫy tay gọi Đỗ Tinh Lâm, sau đó đạo diễn tiến đến cạnh và tặng hoa cho bà xã. Đáp lại sự ngọt ngào từ chồng, Đỗ Tinh Lâm tay đón lấy bó hoa, gương mặt ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

Nam đạo diễn hạnh phúc chia sẻ: "Trên thế giới này không có Tiểu Long Nữ, nhưng có Tiểu Long Nữ trong lòng tôi. Cầu mong có tình yêu trên thế giới và tình yêu trong tim".

Trương Kỷ Trung và bà xã trong tạo hình cổ trang.

Hành động tặng hoa cho bà xã khiến nhiều người ngưỡng mộ vì quá ngọt ngào.

Sau khi chứng kiến hành động ngọt ngào của cả hai vợ chồng, nhiều người hâm mộ đã dành nhiều lời khen cho cặp đôi vì quá đẹp đôi. Không chỉ dành cho bà xã những điều ngọt ngào từ những món quà bất ngờ, nam đạo diễn còn dành cho vợ sự quan tâm và chăm sóc vợ hết mực.

Nam đạo diễn luôn nuông chiều và chăm sóc cho bà xã từng chút một.

Cuộc hôn nhân cả hai vướng nhiều thị phi, ồn ào từ dư luận từ khi công khai. Đa số ý kiến chỉ trích cho rằng giữa ông và vợ không tồn tại tình yêu. Nhiều người thậm chí đoán người vợ kém tuổi cưới ông chỉ vì mục đích tiền bạc.

Khi nói về vấn đề này, Trương Kỷ Trung đã khẳng định cuộc sống hôn nhân đã mang lại cho ông "một làn gió mùa xuân mát lành". Vị đạo diễn họ Trương luôn dành rất nhiều lời khen ngợi, sự trân trọng cho người vợ hiện tại của mình, từ dung mạo cho tới khí chất. Ông từng khẳng định Đỗ Tinh Lâm thực sự là người phụ nữ "đáng yêu" và không hề chạy theo danh tiếng hay tiền tài của ông.

Bỏ ngoài tai những định kiến của dư luận, cả hai vẫn luôn yêu thương và dành cho đối phương những quan tâm ngọt ngào.

Mặc dù bị cười chê khi lấy vợ trẻ hay có con khi đã ngoài 70 tuổi nhưng vị đạo diễn nổi tiếng khẳng định, ông không bận tâm và tập trung tận hưởng hạnh phúc gia đình.