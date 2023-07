Dương Mịch 'đòi' bồi thường số tiền 'siêu khủng' sau sự cố rách khóe mắt, nghe xong ai cũng giật mình

Mới đây, trong một chương trình tạp kỹ, nữ diễn viên - Dương Mịch đã không may bị thương trên khuôn mặt, cụ thể là cô nàng đã bị rách khóe mắt, đó cũng là điểm 'ăn tiền' của cô. Đôi mắt chính là nơi toát ra nhiều thần thái đỉnh cao nhất của diễn viên. Thật không may cô lại bị thương ngay trên khuôn mặt của mình và đã chi tận 700 triệu đồng để khâu vết thương. Thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, cũng như truyền thông cũng tranh thủ 'phục kích' để 'săn' những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viênTam sinh tam thế.

Với những ngôi sao, minh tinh nổi tiếng, tài sản quý giá nhất của họ chính là khuôn mặt. Ngoại hình là yếu tố rất quan trọng nó quyêt định sự thành công của một nghệ sĩ, vì vậy việc bảo vệ nhan sắc là điều rất quan trọng. Hiện nay, không hiếm những nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới sẳn sàng chi trả một số tiền rất lớn để mua bảo hiểm cho những bộ phận trên cơ thể của mình để tránh giảm thiểu rủi ro chi phí chữa trị nếu như không may gặp tai nạn.

Dương Mịch xuất hiện ở sân bay Hồ Nam với miếng băng gạc trên mắt, khiến netizen lo lắng cho tình trạng hiện tại của nữ diễn viên. - Ảnh: Internet

Cũng theo truyền thông Hong Kong, chi phí điều trị đắt đỏ nhưng phía Dương Mịch không hề đòi ekip sản xuất bồi thường thiệt hại sức khỏe. Lý do là bởi trước đây cô đã từng mua bảo hiểm cho khuôn mặt của mình. Vì vậy thay vì đòi ê-kíp sản xuất chương trình Trốn thoát khỏi mật thất bồi thường thì Dương Mịch đề nghị công ty bảo hiểm bồi thường với số tiền 5 triệu nhân dân tệ (hơn 17 tỷ đồng). Một trong lí do thứ 2 là do mối quan hệ giữa cô với ê-kíp này tương đối thân thiện, hai bên sẽ có nhiều hợp tác hơn nữa trong thời gian tới nên cô đã trực tiếp đòi 5,8 triệu đô la Hong Kong từ công ty bảo hiểm.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ phải tỏ ra 'phẫn nộ' thay Dương Mịch, bởi thái độ thờ ơ từ phía công ty sản xuất cho tới phía công ty quản lý của diễn viên. Bất chấp những bài báo đề cập đến sức khỏe của Dương Mịch, công ty liên tục đăng lại ảnh cũ của nữ diễn viên với khuôn mặt lành lặn như thể chưa hề có vụ tai nạn nào xảy ra, khiến người hâm mộ khi biết tin đã vô cùng lo lắng cho thần tượng của mình. Nhiều người cho rằng phía nhà sản xuất Hồ yêu Tiểu Hồng Nương đang lừa gạt người hâm mộ và không quan tâm đến sức khỏe của diễn viên đóng chính.

Người hâm mộ chỉ trích trước thái độ của nhà sản xuất và công ty quản lí vì xem nhẹ sức khỏe của nghệ sĩ. - Ảnh: Internet

Trước tình hình 'dậy sóng' của dư luận, bộ phim sẽ rất dễ bị ảnh hưởng xấu sau khi ra mắt, người hâm mộ mong rằng phía công ty và nhà sản xuất sẽ có thái độ 'tôn trọng' hơn đến các thần tượng của họ và cũng không quên cầu mong cho sức khỏe của nữ diễn viên sớm bình phục để cô có thể nhanh chóng trở lại công việc trong trạng thái tốt nhất.