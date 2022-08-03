Dương Mịch 'đòi' bồi thường số tiền 'siêu khủng' sau sự cố rách khóe mắt, nghe xong ai cũng giật mình

Khóe mắt của Dương Mịch bị thương khi đang ghi hình một chương trình tạp kỹ. Nữ diễn viên đã đòi bảo hiểm số tiền 'siêu khủng' thay vì đòi công ty sản xuất khiến netizen bất ngờ.

Với những ngôi sao, minh tinh nổi tiếng, tài sản quý giá nhất của họ chính là khuôn mặt. Ngoại hình là yếu tố rất quan trọng nó quyêt định sự thành công của một nghệ sĩ, vì vậy việc bảo vệ nhan sắc là điều rất quan trọng. Hiện nay, không hiếm những nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới sẳn sàng chi trả một số tiền rất lớn để mua bảo hiểm cho những bộ phận trên cơ thể của mình để tránh giảm thiểu rủi ro chi phí chữa trị nếu như không may gặp tai nạn. Mới đây, trong một chương trình tạp kỹ, nữ diễn viên - Dương Mịch đã không may bị thương trên khuôn mặt, cụ thể là cô nàng đã bị rách khóe mắt, đó cũng là điểm 'ăn tiền' của cô. Đôi mắt chính là nơi toát ra nhiều thần thái đỉnh cao nhất của diễn viên. Thật không may cô lại bị thương ngay trên khuôn mặt của mình và đã chi tận 700 triệu đồng để khâu vết thương. Thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, cũng như truyền thông cũng tranh thủ 'phục kích' để 'săn' những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viênTam sinh tam thế.

Đôi mắt của nữ diễn viên luôn toát ra thần thái 'mê hoặc' mỗi khi xuất hiện. - Ảnh: Internet Nữ diễn viên bị thợ săn ảnh bắt gặp xuất hiện ở sân bay Hồ Nam có dán băng gạc che khóe mắt, khiến người hâm mộ lo lắng rằng cô nàng đã bị thương không hề nhẹ. Vết thương có thể sẽ dễ để lại sẹo thì đây sẽ là tổn thất rất lớn với nữ diễn viên. Một số trang báo Trung Quốc đưa tin rằng, Dương Mịch hiện đang điều trị và hồi phục vết thương khá tốt. Cô chọn dịch vụ điều trị làm đẹp tốt nhất và đắt tiền nhất để đảm bảo không để lại sẹo. Trong quá trình phẫu thuật cho Dương Mịch, đội ngũ bác sĩ đều dùng kim khâu thẩm mỹ tốt nhất, ưu điểm là sau khi vết thương lành lại sẽ không để lại sẹo tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của ngôi sao hạng A. Thông tin hé lộ rằng ca phẫu thuật của Dương Mịch đã tiêu tốn hơn 230.000 đô la Hồng Kông (hơn 684 triệu đồng).

Dương Mịch xuất hiện ở sân bay Hồ Nam với miếng băng gạc trên mắt, khiến netizen lo lắng cho tình trạng hiện tại của nữ diễn viên. - Ảnh: Internet Cũng theo truyền thông Hong Kong, chi phí điều trị đắt đỏ nhưng phía Dương Mịch không hề đòi ekip sản xuất bồi thường thiệt hại sức khỏe. Lý do là bởi trước đây cô đã từng mua bảo hiểm cho khuôn mặt của mình. Vì vậy thay vì đòi ê-kíp sản xuất chương trình Trốn thoát khỏi mật thất bồi thường thì Dương Mịch đề nghị công ty bảo hiểm bồi thường với số tiền 5 triệu nhân dân tệ (hơn 17 tỷ đồng). Một trong lí do thứ 2 là do mối quan hệ giữa cô với ê-kíp này tương đối thân thiện, hai bên sẽ có nhiều hợp tác hơn nữa trong thời gian tới nên cô đã trực tiếp đòi 5,8 triệu đô la Hong Kong từ công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ phải tỏ ra 'phẫn nộ' thay Dương Mịch, bởi thái độ thờ ơ từ phía công ty sản xuất cho tới phía công ty quản lý của diễn viên. Bất chấp những bài báo đề cập đến sức khỏe của Dương Mịch, công ty liên tục đăng lại ảnh cũ của nữ diễn viên với khuôn mặt lành lặn như thể chưa hề có vụ tai nạn nào xảy ra, khiến người hâm mộ khi biết tin đã vô cùng lo lắng cho thần tượng của mình. Nhiều người cho rằng phía nhà sản xuất Hồ yêu Tiểu Hồng Nương đang lừa gạt người hâm mộ và không quan tâm đến sức khỏe của diễn viên đóng chính. Người hâm mộ chỉ trích trước thái độ của nhà sản xuất và công ty quản lí vì xem nhẹ sức khỏe của nghệ sĩ. - Ảnh: Internet Trước tình hình 'dậy sóng' của dư luận, bộ phim sẽ rất dễ bị ảnh hưởng xấu sau khi ra mắt, người hâm mộ mong rằng phía công ty và nhà sản xuất sẽ có thái độ 'tôn trọng' hơn đến các thần tượng của họ và cũng không quên cầu mong cho sức khỏe của nữ diễn viên sớm bình phục để cô có thể nhanh chóng trở lại công việc trong trạng thái tốt nhất.

Dương Mịch có nguy cơ bị nữ phụ vượt mặt trong dự án phim mới 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương' chưa được lên sóng nhưng Dương Mịch đã có nguy cơ bị nữ phụ vượt mặt, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-mich-doi-boi-thuong-so-tien-sieu-khung-sau-su-co-rach-khoe-mat-nghe-xong-ai-cung-giat-minh-488136.html