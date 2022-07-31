Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư lập thành tích cao, Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị 'réo tên' vì điều này

Sao quốc tế 31/07/2022 11:03

Đụng độ một đối thủ mạnh như Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử - Thành Nghị đóng chính thế nhưng Tinh Hán Xán Lạn vẫn không hề yếu thế.

Mới đây, bộ phim "Tinh Hán Xán Lạn" do Ngô LỗiTriệu Lộ Tư đảm nhận vai chính đã gây bất ngờ khi gặt hái thành tích "khủng" trên nền tảng Tencent.

 

Cụ thể, phía đoàn làm phim Tinh Hán Xán Lạn đã đăng tải thông báo cho biết lượt xem ngày của phim trên nền tảng Tencent đã phá mốc 300 triệu. Đây cũng là bộ phim có lượt xem ngày cao nhất từ năm 2021 đến nay. Thông tin này vừa được đăng tải đã khiến các fan phim cũng như 2 diễn viên chính vô cùng vui mừng.

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư lập thành tích cao, Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị 'réo tên' vì điều này - Ảnh 1

Chưa hết, nhiệt độ của Tinh Hán Xán Lạn trên Tencent cũng đã chạm mốc 33.142. Với việc thành tích liên tục tăng cao, có ý kiến cho rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, phim của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi sẽ đuổi kịp thậm chí là vượt mặt Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi – Trần Hiểu.

Ngoài ra, việc thắng thế của Tinh Hán Xán Lạn cũng phần nào chứng minh rằng “một bộ phim hay không cần phải có đỉnh lưu lượng đóng”. Loạt mỹ nhân đình đám Cbiz hiện nay như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi… có phim lên sóng từ 2021 đều phải lép vế trước Triệu Lộ Tư. 

Cùng với Trầm Vụn Hương Phai, Tinh Hán Xán Lạn hiện đang là một trong những bộ phim nổi bật nhất mùa hè năm nay. Bộ phim đã bước qua phần 2 và được dự đoán là sẽ lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư lập thành tích cao, Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị 'réo tên' vì điều này - Ảnh 2
Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư lập thành tích cao, Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị 'réo tên' vì điều này - Ảnh 3

Tinh Hán Xán Lạn là bộ phim cổ trang được quay dựng dựa trên tiểu thuyết Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay của tác giả Quan Tâm Tắc Loạn. Lấy bối cảnh cổ đại giả tưởng dựa trên văn hóa triều Hán, bộ phim kể về câu chuyện xoay quanh cuộc sống và chuyện tình giữa Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi).

Trình Thiếu Thương là nữ nhi Trình gia, cha không thương, nương không yêu, một mình sống ở nhà nội, dùng bề ngoài ngô nghê che dấu tài năng vốn có để bình yên sống qua ngày. Lăng Thiếu Thương – nghĩa tử hoàng đế, là tướng quân tài giỏi nơi chiến trường, đồng thời cũng ẩn giấu một thân phận khác, mang trong mình nợ máu gia tộc. Hai người, hai thân phận lại vì nhiều nguyên nhân mà kết lương duyên.

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Thông tin có lịch chiếu chính thức phần 2 của Tinh Hán Xán Lạn đang là chủ đề được nhiều fan Cbiz quan tâm lúc này.

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