Trở lại với 'Tinh Hán Xán Lạn', Triệu Lộ Tư khiến bạn diễn nữ hết lòng khen ngợi vì lý do này

Sao quốc tế 27/07/2022 15:35

Mới đây, Trần Ý Hàm đã có những chia sẻ về nữ diễn viên Triệu Lộ Tư trong quá trình quay "Tinh Hán Xán Lạn".

Mới đây, trong một buổi phát sóng trực tiếp, nữ diễn viên Trần Ý Hàm, người vào vai Hà Chiêu Quân và cũng là bạn diễn của Triệu Lộ Tư trong bộ phim Tinh Hán Xán Lạn, đã có những chia sẻ vô cùng thú vị.

Cô cho biết: "Trong thời gian quay Tinh Hán Xán Lạn, tôi bị dị ứng và cả bị viêm họng mãi không thể nói được. Chỉ đến lúc quay phim tôi mới phải nói thôi nhưng đau lắm, mà tôi không thể làm ảnh hưởng tới tiến độ quay của cả đoàn được"

Sau khi sự cố diễn ra, tính cách của Triệu Lộ Tư cũng được tiết lộ. Khi thấy Ý Hàm liên tục ho khan trên phim trường Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư đã tiến lại gần và hỏi han đàn chị rất tận tình. Sau đó, cô nàng còn nhờ trợ lý mang tới cho Trần Ý Hàm một bát canh lê. 

Trần Ý Hàm cũng chia sẻ thêm rằng việc làm của Triệu Lộ Tư khiến cô nàng vô cùng ấm lòng, mặc dù đây là lần đầu tiên cả hai có cơ hội làm việc với nhau nhưng Triệu Lộ Tư đã gây ấn tượng với đàn chị vì phong thái làm việc chuyên nghiệp và tính cách ấm áp. 

Trở lại với 'Tinh Hán Xán Lạn', Triệu Lộ Tư khiến bạn diễn nữ hết lòng khen ngợi vì lý do này - Ảnh 1

Ngay sau khi những chia sẻ này được lan truyền rộng rãi, khán giả yêu thích Tinh Hán Xán Lạn tỏ ra rất vui mừng vì dàn diễn viên của bộ phim vẫn đang duy trì mối quan hệ thân thiết. Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư cũng nhận được vô số lời khen ngợi của khán giả vì nhân cách tốt đẹp và lối ứng xử tinh tế với mọi người xung quanh. 

Đây không phải lần đầu tiên nữ chính Tinh Hán Xán Lạn được khen ngợi vì tính cách thật. Trước đó, qua lời chia sẻ của nhiều đồng nghiệp, Triệu Lộ Tư cũng từng nhiều lần ghi ấn tượng tốt đẹp vì phong cách làm việc chuyên nghiệp và nhân cách tốt đẹp. 

Trở lại với 'Tinh Hán Xán Lạn', Triệu Lộ Tư khiến bạn diễn nữ hết lòng khen ngợi vì lý do này - Ảnh 2

Tinh Hán Xán Lạn là bộ phim cổ trang được quay dựng dựa trên tiểu thuyết Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay của tác giả Quan Tâm Tắc Loạn. Lấy bối cảnh cổ đại giả tưởng dựa trên văn hóa triều Hán, bộ phim kể về câu chuyện xoay quanh cuộc sống và chuyện tình giữa Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi).

Trình Thiếu Thương là nữ nhi Trình gia, cha không thương, nương không yêu, một mình sống ở nhà nội, dùng bề ngoài ngô nghê che dấu tài năng vốn có để bình yên sống qua ngày. Lăng Thiếu Thương – nghĩa tử hoàng đế, là tướng quân tài giỏi nơi chiến trường, đồng thời cũng ẩn giấu một thân phận khác, mang trong mình nợ máu gia tộc. Hai người, hai thân phận lại vì nhiều nguyên nhân mà kết lương duyên.

Tinh Hán Xán Lạn lập thành tích khủng, Triệu Lộ Tư được ngợi ca hết lời

Tinh Hán Xán Lạn lập thành tích khủng, Triệu Lộ Tư được ngợi ca hết lời

Tinh Hán Xán Lạn tiếp tục tạo nên thành công mới, Triệu Lộ Tư được khen ngợi tới tấp.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Trần Ý Hàm sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao Tinh hán xán lạn

TIN LIÊN QUAN

Tinh Hán Xán Lạn lập thành tích khủng, Triệu Lộ Tư được ngợi ca hết lời

Tinh Hán Xán Lạn lập thành tích khủng, Triệu Lộ Tư được ngợi ca hết lời

Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi trong Tinh Hán Xán Lạn vì lý do này

Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi trong Tinh Hán Xán Lạn vì lý do này

'Phản ứng hóa học' giữa Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn khiến dân tình 'muốn nên duyên lần 2'

'Phản ứng hóa học' giữa Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn khiến dân tình 'muốn nên duyên lần 2'

Tiết lộ nam thần 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong Thiên Cổ Quyết Trần phần 2

Tiết lộ nam thần 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong Thiên Cổ Quyết Trần phần 2

Chuyện lạ có thật, Triệu Lộ Tư được anti fan lên tiếng bảo vệ không khỏi làm cư dân mạng cảm thấy thích thú

Chuyện lạ có thật, Triệu Lộ Tư được anti fan lên tiếng bảo vệ không khỏi làm cư dân mạng cảm thấy thích thú

Vừa 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh về thành tích phim, Triệu Lộ Tư đã có màn ăn mừng 'cực cháy'

Vừa 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh về thành tích phim, Triệu Lộ Tư đã có màn ăn mừng 'cực cháy'

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 37 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 37 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI