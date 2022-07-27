Trở lại với 'Tinh Hán Xán Lạn', Triệu Lộ Tư khiến bạn diễn nữ hết lòng khen ngợi vì lý do này

Mới đây, Trần Ý Hàm đã có những chia sẻ về nữ diễn viên Triệu Lộ Tư trong quá trình quay "Tinh Hán Xán Lạn".

Mới đây, trong một buổi phát sóng trực tiếp, nữ diễn viên Trần Ý Hàm, người vào vai Hà Chiêu Quân và cũng là bạn diễn của Triệu Lộ Tư trong bộ phim Tinh Hán Xán Lạn, đã có những chia sẻ vô cùng thú vị. Cô cho biết: "Trong thời gian quay Tinh Hán Xán Lạn, tôi bị dị ứng và cả bị viêm họng mãi không thể nói được. Chỉ đến lúc quay phim tôi mới phải nói thôi nhưng đau lắm, mà tôi không thể làm ảnh hưởng tới tiến độ quay của cả đoàn được".

Sau khi sự cố diễn ra, tính cách của Triệu Lộ Tư cũng được tiết lộ. Khi thấy Ý Hàm liên tục ho khan trên phim trường Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư đã tiến lại gần và hỏi han đàn chị rất tận tình. Sau đó, cô nàng còn nhờ trợ lý mang tới cho Trần Ý Hàm một bát canh lê. Trần Ý Hàm cũng chia sẻ thêm rằng việc làm của Triệu Lộ Tư khiến cô nàng vô cùng ấm lòng, mặc dù đây là lần đầu tiên cả hai có cơ hội làm việc với nhau nhưng Triệu Lộ Tư đã gây ấn tượng với đàn chị vì phong thái làm việc chuyên nghiệp và tính cách ấm áp.

Ngay sau khi những chia sẻ này được lan truyền rộng rãi, khán giả yêu thích Tinh Hán Xán Lạn tỏ ra rất vui mừng vì dàn diễn viên của bộ phim vẫn đang duy trì mối quan hệ thân thiết. Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư cũng nhận được vô số lời khen ngợi của khán giả vì nhân cách tốt đẹp và lối ứng xử tinh tế với mọi người xung quanh. Đây không phải lần đầu tiên nữ chính Tinh Hán Xán Lạn được khen ngợi vì tính cách thật. Trước đó, qua lời chia sẻ của nhiều đồng nghiệp, Triệu Lộ Tư cũng từng nhiều lần ghi ấn tượng tốt đẹp vì phong cách làm việc chuyên nghiệp và nhân cách tốt đẹp. Tinh Hán Xán Lạn là bộ phim cổ trang được quay dựng dựa trên tiểu thuyết Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay của tác giả Quan Tâm Tắc Loạn. Lấy bối cảnh cổ đại giả tưởng dựa trên văn hóa triều Hán, bộ phim kể về câu chuyện xoay quanh cuộc sống và chuyện tình giữa Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi). Trình Thiếu Thương là nữ nhi Trình gia, cha không thương, nương không yêu, một mình sống ở nhà nội, dùng bề ngoài ngô nghê che dấu tài năng vốn có để bình yên sống qua ngày. Lăng Thiếu Thương – nghĩa tử hoàng đế, là tướng quân tài giỏi nơi chiến trường, đồng thời cũng ẩn giấu một thân phận khác, mang trong mình nợ máu gia tộc. Hai người, hai thân phận lại vì nhiều nguyên nhân mà kết lương duyên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tro-lai-voi-tinh-han-xan-lan-trieu-lo-tu-khien-ban-dien-nu-het-long-khen-ngoi-vi-ly-do-nay-486158.html