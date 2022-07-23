Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi trong Tinh Hán Xán Lạn vì lý do này

Triệu Lộ Tư hiện đang dần lấy lại cảm tình của khán giả khi đóng chính Tinh Hán Xán Lạn.

Triệu Lộ Tư là một trong những diễn viên có hoạt động sôi nổi nhất trong năm. Chỉ mới nửa đầu 2022, cô đã có 2 bộ phim cổ trang được lên sóng, bao gồm Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn.

Khi xem phim, khán giả có thể thấy bóng dáng của Trình Thiếu Thương thông qua Triệu Lộ Tư. Nữ diễn viên đã thể hiện rõ nét một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng nhưng có chút tinh nghịch, bướng bỉnh. Ngoài ra, tương tác giữa cô và Ngô Lỗi cũng rất ngọt ngào, đáng để mong chờ.

Nữ diễn viên đang dần lấy lại cảm tình của khán giả khi đóng chính Tinh Hán Xán Lạn. Với tác phẩm này, cư dân mạng đồng tình cho rằng, nữ diễn viên rất phù hợp với nhân vật.

Khi xem phim, khán giả có thể thấy bóng dáng của Trình Thiếu Thương thông qua Triệu Lộ Tư. Nữ diễn viên đã thể hiện rõ nét một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng nhưng có chút tinh nghịch, bướng bỉnh. Ngoài ra, tương tác giữa cô và Ngô Lỗi cũng rất ngọt ngào, đáng để mong chờ. Đồng thời, nữ diễn viên dần biết cách điều chỉnh cảm xúc và thể hiện tính cách của nhân vật một cách sinh động.

Tinh Hán Xán Lạn là bộ phim cổ trang được quay dựng dựa trên tiểu thuyết Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay của tác giả Quan Tâm Tắc Loạn. Lấy bối cảnh cổ đại giả tưởng dựa trên văn hóa triều Hán, bộ phim kể về câu chuyện xoay quanh cuộc sống và chuyện tình giữa Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi).

Trình Thiếu Thương là nữ nhi Trình gia, cha không thương, nương không yêu, một mình sống ở nhà nội, dùng bề ngoài ngô nghê che dấu tài năng vốn có để bình yên sống qua ngày. Lăng Thiếu Thương – nghĩa tử hoàng đế, là tướng quân tài giỏi nơi chiến trường, đồng thời cũng ẩn giấu một thân phận khác, mang trong mình nợ máu gia tộc. Hai người, hai thân phận lại vì nhiều nguyên nhân mà kết lương duyên.

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