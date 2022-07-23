'Phản ứng hóa học' giữa Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn khiến dân tình 'muốn nên duyên lần 2'

Độ 'tình bể bình' giữa cặp đôi chính Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn được khán giả khen ngợi.

Bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính hiện đang trở nên "gây bão" trên khắp các trang mạng xã hội. Một điều khán giả không ngờ chính là việc "phản ứng hóa học" của cặp đôi chính lại vô cùng ăn ý và bùng nổ khiến dân tình nhiều lần đặt ra nghi vấn "phim giả tình thật".

Cặp đôi Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) hiện đang được khán giả đẩy nhiệt tình hơn bao giờ hết. Dù mới khởi chiếu cách đây không lâu thế nhưng dân tình phải công nhận sự ăn ý trong diễn xuất của cả hai lại vô cùng tốt.

Tinh Hán Xán Lạn là bộ phim cổ trang được quay dựng dựa trên tiểu thuyết Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay của tác giả Quan Tâm Tắc Loạn. Lấy bối cảnh cổ đại giả tưởng dựa trên văn hóa triều Hán, bộ phim kể về câu chuyện xoay quanh cuộc sống và chuyện tình giữa Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi).

Trình Thiếu Thương là nữ nhi Trình gia, cha không thương, nương không yêu, một mình sống ở nhà nội, dùng bề ngoài ngô nghê che dấu tài năng vốn có để bình yên sống qua ngày. Lăng Thiếu Thương – nghĩa tử hoàng đế, là tướng quân tài giỏi nơi chiến trường, đồng thời cũng ẩn giấu một thân phận khác, mang trong mình nợ máu gia tộc. Hai người, hai thân phận lại vì nhiều nguyên nhân mà kết lương duyên.

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