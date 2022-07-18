Dân tình 'cười như được mùa' trước cảnh hôn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn

Sao quốc tế 18/07/2022 16:16

Mới đây, clip hậu trường cảnh hôn "cực bá đạo" của cặp đôi chính Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bất ngờ được nhà đài tung lên mạng.

Mới đây, clip hậu trường cảnh hôn vô cùng đáng yêu của cặp đôi chính Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi bất ngờ được nhà đài tung lên mạng. Ngay sau khi chia sẻ, video đáng yêu trên đã được phủ sóng khắp các trang mạng xã hội và trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của các "mọt phim" Trung Quốc.

Qua video, có vẻ như Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đang tập duyệt cho một phân cảnh chuẩn bị được quay ngay sau đó. Đạo diễn Phi Chấn Tường cũng rất nhiệt tình góp ý và hướng dẫn cho hai diễn viên để có một cảnh quay đẹp và tự nhiên nhất.

Dân tình 'cười như được mùa' trước cảnh hôn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 1
Dân tình 'cười như được mùa' trước cảnh hôn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 2
Dân tình 'cười như được mùa' trước cảnh hôn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 3

Bên cạnh việc nghiên cứu kịch bản và lựa chọn cách diễn phù hợp, hai diễn viên chính của phim thi nhau "làm trò" khiến cho hậu trường của Tinh Hán Xán Lạn vô cùng vui vẻ và náo nhiệt. Liên tiếp những hành động và chỉ đạo "hôn đi" của nam đạo diễn đã khiến người xem không khỏi phì cười. Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư dường như cũng rất bất ngờ khi phải hôn nhau sớm như vậy. Thậm chí cả hai còn nghi ngờ đạo diễn cố tình "gài" mình nữa.

Dân tình 'cười như được mùa' trước cảnh hôn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 4

Tinh Hán Xán Lạn là dự án S+ được đầu tư lớn, thế nhưng đến tận thời điểm này, phim của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư vẫn chưa có bất kỳ quảng cáo nào. 

Phim kể về nữ nhi Trình gia tên Thiếu Thương (do Triệu Lộ Tư thủ vai), bởi vì chiến loạn nên từ nhỏ đã bị cha mẹ cho ở lại bên cạnh bà nội, trở thành "Lưu thủ nhi đồng", thẩm nương ác độc dung túng, ý đồ nuôi dạy nàng thành phế nhân. Đối mặt với cạm bẫy trùng trùng, Trình Thiếu Thương vì mạng sống, giả vờ hư hỏng, thật dạ học hành, che giấu tài năng chờ cha mẹ trở về.

Trình Thiếu Thương thiếu tình thương, gặp nghĩa tử Lăng Bất Nghi của tân đế (do Ngô Lỗi thủ vai), tài tử Viên Thận của núi Bạch Lộc (do Lý Quân Nhuệ thủ vai), Lâu Nghiêu con em thế gia (do︎ Dư Thừa Ân thủ vai), ba người ai cũng có ưu điểm riêng. Về mặt tìm người thành thân thích hợp, Trình Thiếu Thương vừa tự ti vừa thiết thực, mặc kệ con đường tình cảm gập ghềnh cỡ nào, nàng cũng chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.

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