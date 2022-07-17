'Tinh Hán Xán Lạn' của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được dự đoán trở thành 'phim bạo' vì những thành tích sau

Sao quốc tế 17/07/2022 16:55

Sau khi lên sóng được 9 ngày, bộ phim do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đã thu về loạt thành tích cực kỳ ấn tượng.

Sau khi lên sóng được 9 ngày, bộ phim do Triệu lộ Tư Ngô Lỗi đóng chính đã thu về loạt thành tích cực kỳ ấn tượng.

Mới đây, trang Tencent - đơn vị phát sóng của Tinh Hán Xán Lạn đã đăng những thành tích vô cùng ấn tượng của phim. Theo đó, ngay trong ngày đầu lên sóng, nhiệt độ của Tinh Hán Xán Lạn trên nền tảng đã chạm mốc 32.000. Dự án hợp tác của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trở thành bộ phim có nhiệt độ cao thứ 2 sau Mộng Hoa Lục (Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu) tính đến thời điểm hiện tại. 

'Tinh Hán Xán Lạn' của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được dự đoán trở thành 'phim bạo' vì những thành tích sau - Ảnh 1

Bên cạnh đó, sau khi lên sóng được 9 ngày, bộ phim này cũng có đến 956 hotsearch trên toàn mạng. Đây là một con số cực khủng khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Thậm chí, có ý kiến cho rằng bộ phim này đã mua hotsearch theo lố bởi lẽ trên thực tế Tinh Hán Xán Lạn không được bàn luận quá nhiều nếu không muốn nói là bị ngó lơ.

Ngoài ra, Tencent còn đưa ra bảng tổng kết xếp toàn hạng 1 của Tinh Hán Xán Lạn trên các bảng như Guduo, Dengta, Vlinkage, Maoyan… Mới đây, nhân vật Lăng Bất Nghi của Ngô Lỗi thậm chí còn vượt mặt Hà Hạnh Phúc của đàn chị Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

'Tinh Hán Xán Lạn' của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được dự đoán trở thành 'phim bạo' vì những thành tích sau - Ảnh 2

 

Tinh Hán Xán Lạn là dự án S+ được đầu tư lớn, thế nhưng đến tận thời điểm này, phim của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư vẫn chưa có bất kỳ quảng cáo nào. 

Phim kể về nữ nhi Trình gia tên Thiếu Thương (do Triệu Lộ Tư thủ vai), bởi vì chiến loạn nên từ nhỏ đã bị cha mẹ cho ở lại bên cạnh bà nội, trở thành "Lưu thủ nhi đồng", thẩm nương ác độc dung túng, ý đồ nuôi dạy nàng thành phế nhân. Đối mặt với cạm bẫy trùng trùng, Trình Thiếu Thương vì mạng sống, giả vờ hư hỏng, thật dạ học hành, che giấu tài năng chờ cha mẹ trở về.

Trình Thiếu Thương thiếu tình thương, gặp nghĩa tử Lăng Bất Nghi của tân đế (do Ngô Lỗi thủ vai), tài tử Viên Thận của núi Bạch Lộc (do Lý Quân Nhuệ thủ vai), Lâu Nghiêu con em thế gia (do︎ Dư Thừa Ân thủ vai), ba người ai cũng có ưu điểm riêng. Về mặt tìm người thành thân thích hợp, Trình Thiếu Thương vừa tự ti vừa thiết thực, mặc kệ con đường tình cảm gập ghềnh cỡ nào, nàng cũng chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.

 

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