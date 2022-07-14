Hạnh Phúc Đến Vạn Gia phát sóng hơn nửa đường, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'thất thế' trước tình mới của Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 14/07/2022 18:30

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Tinh Hán Xán Lạn hiện đang là 2 bộ phim nhận được sự quan tâm nhiều nhất của khán giả.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia được biết đến là bộ phim đánh dấu bước chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh trong sự nghiệp vào năm nay. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại bộ phim này vẫn chưa tạo được tiếng vang như kỳ vọng trước đó. Thậm chí, Triệu Lệ Dĩnh còn bị đàn em kém tiếng hơn vượt mặt.

Cụ thể, trong bảng Vlinkage chỉ số nhân vật hàng ngày đã được công bố. Nhân vật Hà Hạnh Phúc của Triệu Lệ Dĩnh có số điểm là 8,83 chỉ xếp ở vị trí thứ 2. Trong khi đó Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) trong Tinh Hán Xán Lạn lại được 8,89 điểm và đứng đầu trong bảng Vlinkage chỉ số nhân vật hàng ngày. Vai diễn Trình Thiếu Thương do Triệu Lộ Tư đóng đứng thứ 3 với 8,72 điểm.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia phát sóng hơn nửa đường, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'thất thế' trước tình mới của Triệu Lộ Tư - Ảnh 1

Là một trong những đỉnh lưu lượng đứng đầu lứa 85 thế nhưng chỉ số nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh lại bị Ngô Lỗi vượt mặt khiến nhiều người vô cùng lo ngại. Dù đạt điểm Douban lên đến 7,3 thế nhưng trên thực tế rating của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia chỉ ở mức trung bình. Thành tích cao nhất mà bộ phim này đạt được khi lên sóng 2 đài Đông Phương và Bắc Kinh là rating đều vượt ngưỡng 0,6.

So với Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi và Triệu Lộ tư bị đánh giá kém hơn về mọi mặt. Tuy nhiên, càng về sau các chỉ số thành tích của bộ phim này lại khả quan. Nội dung phim được đánh giá là hài hước, nhẹ nhàng, "phản ứng hóa học" của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cũng rất "ghi điểm" trong lòng người xem.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia phát sóng hơn nửa đường, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'thất thế' trước tình mới của Triệu Lộ Tư - Ảnh 2
Hạnh Phúc Đến Vạn Gia phát sóng hơn nửa đường, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'thất thế' trước tình mới của Triệu Lộ Tư - Ảnh 3

Tuy nhiên, phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia vẫn được đánh giá cao bởi diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh không hề phụ lòng mong đợi của vị đạo diễn nổi tiếng. So với những bộ phim thần tượng trước đó, hay gần nhất là Ai là hung thủ, nàng tiểu hoa đã cho thấy kỹ năng diễn xuất tiến bộ vượt bậc và được khán giả khen ngợi hết lời vì lối diễn tự nhiên, dùng chính “trái tim”, sự thấu hiểu của bản thân để chạm tới cảm xúc người xem.

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