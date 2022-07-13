Sự thật phía sau việc Triệu Lệ Dĩnh 'lỡ miệng' ngay trên sóng truyền hình khiến fan đồng loạt quay lưng

Phát ngôn của Triệu Lệ Dĩnh trong một chương trình truyền hình đã khiến cho nữ diễn viên nhận về vô số lời chỉ trích, thậm chí có nhiều fan đã đã nghĩ sai về cô.

Mới đây, mạng xã hội Trung Hoa bỗng dưng lại truyền tai nhau một phát ngôn cũ của Triệu Lệ Dĩnh về quan điểm hôn nhân của cô. Ngay lập tức, cụm từ "Triệu Lệ Dĩnh nói 30 tuổi nhất định phải kết hôn" đã lọt vào top hot search của nền tảng Weibo và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Phát ngôn của Triệu Lệ Dĩnh nhận về nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet

Trước sự việc trên, nhiều người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh đã dọa rằng sẽ "thoát fan" vì cô đã quá ngô nghê khi trả lời một câu hỏi như vậy, thậm chí có ý kiến cho rằng cô quá cổ hủ và "động chạm" đến quyền tự do hôn nhân của những người ngoài 30 mà chưa lập gia đình. Tuy nhiên, sự thật phía sau lại khác, hóa ra phát ngôn của nữ diễn viên đã bị cắt ghép.

Nhiều người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh đã dọa rằng sẽ 'thoát fan' vì cô đã quá ngô nghê khi trả lời một câu hỏi như vậy - Ảnh: Internet

Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh đã được MCv hỏi rằng: “Có quan điểm 30 tuổi nhất định phải kết hôn, bạn có suy nghĩ như thế nào”. Vậy nên, nữ diễn viên đã đáp: “Đây là tâm lý bình thường, có thể lúc đầu bạn đặt mục tiêu cho mình như thế nhưng thật ra không có gì là tuyệt đối. Chắc chắn sẽ có những sự thay đổi… Tôi đối với vấn đề này, không nhất định phải chính xác như vậy, đi đến đâu thì tính đến đó”.

Triệu Lệ Dĩnh không hề khẳng định rằng nhất quyết phải kết hôn trước tuổi 30 như cụm từ trên hot search - Ảnh: Internet

Có thể thấy, câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh mang ý nghĩa hoàn toàn khác, theo cô việc kết hôn lúc 30 tuổi là mục tiêu mà mỗi người đặt ra cho bản thân mình nhưng cũng có thể thay đổi tùy vào diễn tiến cuộc sống của người đó. Vậy nên, nữ diễn viên không hề khẳng định rằng nhất quyết phải kết hôn trước tuổi 30 như cụm từ trên hot search.

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