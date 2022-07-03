Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thân thiết trở lại sau một năm ly hôn

Vì cùng nhau chăm sóc cho con trai nhỏ nên dù cho đã ly hôn 1 năm thì Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn duy trì được mối quan hệ thân thiết.

Trang On đưa tin, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong dù chia tay nhau vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Dù có lịch trình bận rộn, cặp đôi vẫn thường xuyên dành thời gian để cùng nhau đưa con trai nhỏ đi ăn uống và vui chơi. Gần đây, hai người thường xuyên bị bắt gặp đi ăn tối và đi hộp đêm cùng với vài người bạn chung.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong dù chia tay nhau vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết vì cùng chăm sóc con trai - Ảnh: Internet

Theo một nguồn tin, con trai nhỏ chính là sợi dây kết nối cho hai ngôi sao nổi tiếng. Mỗi tháng, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều sẽ sắp xếp vài ngày để gặp nhau và đưa cậu bé ra ngoài chơi. Có tin đồn tài tử họ Phùng muốn tái hợp với vợ cũ trong khi nữ diễn viên lại chỉ muốn duy trì mối quan hệ bạn bè.

Sina cho hay, Triệu Lệ Dĩnh khá hài lòng với cuộc sống độc thân sau ly hôn. Tuy không có nhiều thời gian nghỉ ngơi vì bận rộn làm việc nhưng sự nghiệp của cô vô cùng thăng tiến.

Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có nhiều khác biệt sau ly hôn - Ảnh: Internet

Cụ thể, chỉ trong 1 năm qua, Triệu Lệ Dĩnh đã tham gia vào nhiều tác phẩm truyền hình như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Dã Man Sinh Trưởng, Dữ Phượng Hành,... Cô liên tiếp nắm giữ vị trí hàng đầu trong nhóm Nghệ sĩ nữ có sức hút về thương hiệu tại Trung Quốc, góp mặt trong nhiều chương trình ăn khách và là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Trong khi đó, danh tiếng của Phùng Thiệu Phong lại có phần lép vế so với vợ cũ. Nam tài tử cũng tích cực trở lại với diễn xuất, đồng thời quay quảng cáo và tham gia game show.

Xui xẻo như Triệu Lệ Dĩnh, cứ đóng phim có cảnh mặc váy cưới là y như rằng xảy ra biến cố Netizen tỏ ra phì cười khi Triệu Lệ Dĩnh hễ cứ mặc váy cưới là y như rằng sẽ xảy ra chuyện chẳng may mắn tí nào.

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