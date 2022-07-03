Hạnh Phúc Đến Vạn Gia gây ấn tượng, liệu Triệu Lệ Dĩnh có 'chuyển mình' thành công?

Sao quốc tế 03/07/2022 11:00

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia vừa mới phát sóng, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Là một trong những diễn viên Hoa ngữ nổi tiếng bậc nhất hiện nay, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả với dự án phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Đây được xem là dự án đánh dấu bước đầu chuyển hình của nàng tiểu hoa.

Trong dự án phim truyền hình lần này, Triệu Lệ Dĩnh rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh xinh đẹp trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1987 hóa thân thành cô gái vùng quê nghèo giản dị tên Hà Hạnh Phúc. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là bộ phim kể về quá trình mưu sinh của Hà Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai) và chồng Quan Đào (La Tấn thủ vai). 

 

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia gây ấn tượng, liệu Triệu Lệ Dĩnh có 'chuyển mình' thành công? - Ảnh 1

Và quả thật Triệu Lệ Dĩnh đã không làm khán giả thất vọng. Ở những tập đầu tiên của phim, tình tiết chính xoay quanh đám cưới của nữ chính Hà Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh). Mặc váy cưới trên phim, Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều lời khen ngợi. Ngoài ra, đài từ chuẩn, diễn xuất tốt cũng giúp nàng tiểu Hoa lấy được thiện cảm của khán giả.

Bên cạnh đó, đài từ của Triệu Lệ Dĩnh cũng được khen là quá tốt và tự nhiên. Khán giả cho rằng với việc thể hiện thành công vai diễn Hà Hạnh Phúc, Triệu Lệ Dĩnh có thể sẽ có nhiều hơn nữa những cơ hội để phát triển sự nghiệp.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia gây ấn tượng, liệu Triệu Lệ Dĩnh có 'chuyển mình' thành công? - Ảnh 2Hạnh Phúc Đến Vạn Gia gây ấn tượng, liệu Triệu Lệ Dĩnh có 'chuyển mình' thành công? - Ảnh 3

"Hạnh Phúc đến Vạn gia" là bộ phim mà Triệu Lệ Dĩnh làm mới chính mình sau thời gian gắn liền với phim cổ trang. Để đóng "Hạnh Phúc đến Vạn gia", Triệu Lệ Dĩnh trước đây đã từ chối đến 5 lần lời mời đóng "Sở Kiều truyện 2". Đây là bộ phim từng làm nên tên tuổi của người đẹp với hàng chục tỉ lượt xem.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc Hạnh Phúc Đến Vạn Gia

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