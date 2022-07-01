Netizen bất ngờ với thông tin, trước Triệu Lệ Dĩnh còn có một người khác từng đóng chung nhân vật trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia

Sao quốc tế 01/07/2022 17:17

Trước Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên Củng Lợi là người đầu tiên từng hóa thân thành Hà Hạnh Phúc.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia mới phát sóng đã đạt thành tích rất tốt. Bên cạnh danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh và La Tấn, nội dung phim lẫn kịch bản cũng là điều thu hút được lượng lớn người xem tính cho đến thời điểm hiện tại. 

Thực tế, bộ phim của đạo diễn Trịnh Hiểu Long được chuyển thể từ tiểu thuyết Thu Cúc Truyền Kỳ. Đây là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Trần Nguyên Bân. Phần đầu tiên của Thu Cúc Truyền Kỳ là tiểu thuyết ngắn Vạn Gia Tố Tụng. Được biết, nữ chính của truyện tên là Hà Bích Thu, sau đó đổi thành Thu Cúc.

Netizen bất ngờ với thông tin, trước Triệu Lệ Dĩnh còn có một người khác từng đóng chung nhân vật trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh trong phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia  - Ảnh: Internet

Đến năm 1992, đại đạo diễn Trương Nghệ Mưu từng thực hiện phim điện ảnh chuyển thể từ Vạn Gia Tố tụng. Tác phẩm mang tên Thu Cúc Đi Kiện do Củng Lợi đóng chính. Vì vậy, có thể thấy Thu Cúc trong Thu Cúc Đi Kiện và Hà Hạnh Phúc trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là cùng một người.

Netizen bất ngờ với thông tin, trước Triệu Lệ Dĩnh còn có một người khác từng đóng chung nhân vật trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh 2
Nữ diễn viên Củng Lợi - Ảnh: Internet 

Trong phim của Trịnh Hiểu Long, Hà Hạnh Phúc được gả tới làm dâu của Vạn Gia Trang. Cô là người con gái mạnh mẽ, cứng rắn và luôn biết phấn đấu vươn lên. Tác phẩm đã khắc họa hiện thực nông thôn đương thời với những hủ tục lỗi thời. Tuy nhiên, bộ phim vẫn có một số điều chỉnh khác so với nguyên tác của Trần Nguyên Bân.

Do đó, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia thu về nhiều lời khen dù mới phát sóng 4 tập đầu. Khán giả nhận xét bộ phim đã mang tới hình ảnh rõ nét nhất cuộc sống của những cô gái nống thôn qua từng khung cảnh trên màn ảnh, 

Thế nhưng, một bộ phận cũng cảm thấy ức chế với phân cảnh này. Họ cho rằng nhân vật chính tên Hạnh Phúc nhưng cuộc sống thì ngược lại.  Cô gặp phải chuyện không hay ngay trong chính ngày vui của mình. Khách mời mượn cớ náo hôn để giở trò đồi bại. Đáng nói, nạn nhân lại chính là em gái của nữ chính.

Hiện Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính vẫn đang là bộ phim được rất nhiều người săn đón ở thời điểm này. 

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Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh hiện là bộ phim đang nhận được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả. Tuy nhiên, sắp tới cô nàng sẽ liên tiếp gặp phải 2 đối thủ nặng ký.

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