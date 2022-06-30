Phát hiện lý do thật sự khiến Triệu Lệ Dĩnh 'mất tăm mất hút' trên MXH, thực chất là như này đây

Sao quốc tế 30/06/2022 15:46

Lý do khó đỡ đằng sau việc Triệu Lệ Dĩnh không đăng tải hình ảnh hay bất cứ bài đăng nào trong khoảng thời gian dài vừa qua.

Triệu Lệ Dĩnh là diễn viên hiếm hoi của Cbiz có khả năng "cân" nhiều dạng vai trong các bộ phim từ hiện đại đến cổ trang. Bằng chứng là những bộ phim cô nàng đóng luôn nhận về số lượng người xem cực khủng và mới đây nhất phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do cô đóng chính vừa lên sóng đã đạt thành tích đáng nể.

Mới đây, diễn viên Tôn Thiên - bạn diễn của Triệu Lệ Dĩnh trong Dã Man Sinh Trưởng đã có những chia sẻ chân thành về đàn chị. Trong đó, mỹ nhân sinh năm 1997 tiết lộ lý do khiến Lệ Dĩnh thường xuyên mất hút trên mạng xã hội.

Cụ thể, khi tham gia một chương trình truyền hình, Tôn Thiên chia sẻ Lệ Dĩnh là người rất mù công nghệ. Cô cho biết đàn chị thường xuyên đề xuất bạn diễn quay clip ghi lại các khoảnh khắc nhí nhố tại phim trường. Mặc cho bản thân rất thích nhưng ''Nữ hoàng rating'' lại không hề biết cách sử dụng. 

Phát hiện lý do thật sự khiến Triệu Lệ Dĩnh 'mất tăm mất hút' trên MXH, thực chất là như này đây - Ảnh 1
 Phát hiện lý do thật sự khiến Triệu Lệ Dĩnh 'mất tăm mất hút' trên MXH, thực chất là như này đây - Ảnh 2

Tôn Thiên nói về lý do Triệu Lệ Dĩnh mất tích trong khoảng thời gian vừa qua trên MXH - Ảnh: Internet

Theo lời Tôn Thiên, Lệ Dĩnh đã hỏi cô rằng: "Cái này làm sao để quay, em dạy chị với". Mỹ nhân họ Triệu cũng không ngại quay clip, chụp ảnh cùng đàn em kém nổi, nhưng lần nào cũng nhờ bạn diễn cầm máy.

Sau khi những chia sẻ của Tôn Thiên được lan truyền, cư dân mạng đã bàn luận không ngớt. Nhiều người đùa rằng cuối cùng họ cũng tìm ra lý do khiến Lệ Dĩnh mất hút khỏi mạng xã hội. Bởi lẽ trước đó đã xuất hiện vô số những lời đồn đoán không hay về việc này khi cô không đăng tải gì lên MXH một thời gian dài. 

Phát hiện lý do thật sự khiến Triệu Lệ Dĩnh 'mất tăm mất hút' trên MXH, thực chất là như này đây - Ảnh 3
Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, công chúng cũng mong Lệ Dĩnh và cả ê-kíp Dã Man Sinh Trưởng hãy thường xuyên đăng tải hình ảnh của họ lên trang cá nhân. Điều này không chỉ khiến fan bớt lo lắng hơn, mà còn giúp dự án Dã Man Sinh Trưởng không bị hạ nhiệt.

Nội dung phim Dã Man Sinh Trưởng xoay quanh câu chuyện lập nghiệp của Hứa Ban Hạ - một cô gái nhỏ nhắn với xuất thân bình thường nhưng lại có thể làm nên những điều phi thường.

Được biết, Dã Man Sinh Trưởng đã quay xong từ lâu nhưng chưa ấn định thời gian lên sóng. Hiện, bên cạnh việc quảng bá cho Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đang lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh còn tham gia ghi hình cho Dữ Phượng Hành, "tái hợp" Lâm Canh Tân.

 

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