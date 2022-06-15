Dữ Phượng Hành chính thức khai máy, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với diện mạo xinh đẹp khiến fan khen u mê: 'Chiếc eo có 0% mỡ thừa luôn'

Cuối cùng thì sau bao nhiều tháng ngày mong chờ, mới đây bộ phim Dữ Phượng Hành đã chính thức khai máy ở phim trường Hoành Điếm với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Cặp đôi hứa hẹn sẽ tạo nên sự khác biệt trong phim khi lần gần nhất cả 2 đóng chung đã mang lại thành công ngoài sự mong đợi.

Đoàn làm phim Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Cũng trong buổi họp báo chính thức khai máy, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong diện mạo xinh đẹp với outfit có phần đơn giản với màu đen chủ đạo. Chiếc áo ngắn giúp cô nàng khéo léo khoe ra vòng eo nhỏ thon gọn của mình. Dù không để lộ mặt, thế nhưng không khó để thấy cô nàng hiện đang ở trong trạng thái cực kỳ thoải mái.