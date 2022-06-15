Dữ Phượng Hành chính thức khai máy, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với diện mạo xinh đẹp khiến fan khen u mê: 'Chiếc eo có 0% mỡ thừa luôn'

Diện mạo mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh không khỏi khiến nhiều người ngỡ ngàng trước nhan sắc ngày một thăng hạng của ''nữ hoàng rating''.
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Cuối cùng thì sau bao nhiều tháng ngày mong chờ, mới đây bộ phim Dữ Phượng Hành đã chính thức khai máy ở phim trường Hoành Điếm với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Cặp đôi hứa hẹn sẽ tạo nên sự khác biệt trong phim khi lần gần nhất cả 2 đóng chung đã mang lại thành công ngoài sự mong đợi.
Cũng trong buổi họp báo chính thức khai máy, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong diện mạo xinh đẹp với outfit có phần đơn giản với màu đen chủ đạo. Chiếc áo ngắn giúp cô nàng khéo léo khoe ra vòng eo nhỏ thon gọn của mình. Dù không để lộ mặt, thế nhưng không khó để thấy cô nàng hiện đang ở trong trạng thái cực kỳ thoải mái.
Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý nhất lại là ánh mắt của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi khai máy phim Dữ Phượng Hành. Cụ thể, khi bắt gặp một thợ săn ảnh đu mình trên cây để chụp hình, nàng tiểu Hoa lộ rõ ánh mắt có phần hốt hoảng cực kỳ đáng yêu của nữ diễn viên.
- Triệu Lệ Dĩnh nhìn đáng yêu quá, chắc lúc đó cô nàng phải ngơ ngác lắm.
- Eo nhỏ của Triệu Lệ Dĩnh đáng ghen tị quá đi mất, chiếc eo có 0% mỡ thừa luôn.
- Nhìn ảnh này đúng là không nhịn được cười, Triệu Lệ Dĩnh lúc đó chắc phải ngỡ ngàng cực điểm luôn đó,
- Không lộ mặt như cũng đủ biết lúc đó Triệu Lệ Dĩnh chắc phải bất ngờ lắm, tự nhiên thấy có người đu trên cái cây cao chót vót để chụp mình.
Hiện tại, bộ phim Dữ Phượng Hành mới bắt đầu khởi quay. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân dự kiến sẽ được lên sóng vào đầu năm 2023.