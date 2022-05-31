Hành động bất ngờ của Triệu Lệ Dĩnh khi người thân đến nhờ vả

Sao quốc tế 31/05/2022 20:59

Hành động bất ngờ của Triệu Lệ Dĩnh khi người thân tìm đến nhờ cậy cô đang gây sự chú ý lớn từ phía người hâm mộ.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong các diễn viên được sự mến mộ bật nhất làng giải trí Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, những thông tin về cô luôn được cộng đồng mạng khắp nơi quan tâm. 

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mạng xã hội Weibo hiện đang lan truyền bài đăng của một blogger nổi tiếng với nội dung ca ngợi nhân cách tốt đẹp của Triệu Lệ Dĩnh. 

Theo đó, bài đăng cho biết khi Triệu Lệ Dĩnh mới nổi tiếng, nhiều người thân trong gia đình cô đã tìm đến nhờ cậy nữ diễn viên giúp đỡ. Đối diện với sự việc này, nữ minh tinh họ Triệu không những không tỏ ra khó chịu mà còn vui vẻ nhận lời và tìm cho bà con những công việc như thợ trang điểm để họ kiếm thêm thu nhập.

Hành động bất ngờ của Triệu Lệ Dĩnh khi người thân đến nhờ vả - Ảnh 1
Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Bài viết này tuy chưa được kiểm chứng nhưng cộng đồng mạng đã bàn tán vô cùng xôn xao. Cụ thể, nhiều người cho biết họ không hề thấy bất ngờ trước thông tin này. Bởi vì Triệu Lệ Dĩnh trước giờ đã nổi tiếng với tấm lòng nhân hậu. Ngay cả với những người lạ hay fan hâm mộ, cô cũng luôn dành sự quan tâm và thường xuyên ra tay giúp đỡ nếu cần thiết.

Hành động bất ngờ của Triệu Lệ Dĩnh khi người thân đến nhờ vả - Ảnh 2
Tấm lòng nhân hậu của nữ diễn viên được nhiều người khen ngợi - Ảnh: Internet

Không những vậy, còn có thông tin cho rằng Triệu Lệ Dĩnh còn từng tha thứ cho một người "tạt nước bẩn" nhằm bôi nhọ danh dự của cô. Về sau, nữ diễn viên thậm chí còn nhận người đó vào làm fan với thái độ tôn trọng.

Một số bình luận của khán giả:

- Dường như chị Dĩnh tốt bụng quá nên có lần bị người thân hại nè.

- Người đẹp đến nhân cách cũng đẹp nốt.

- Không phải fan nhưng nghe đồn cô này nhân cách tốt mà.

- Vậy mà có nhiều người "làm ơn mắc oán" với chị ý.

Dưới bài viết, khán giả gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến nữ diễn viên có nhân cách vàng Triệu Lệ Dĩnh. Họ cho rằng người tốt luôn nhận được sự đáp trả xứng đáng từ Thượng đế. Những dự án sắp tới của Triệu Lệ Dĩnh là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Dã Man Sinh Trưởng hay Dữ Phượng Hành (đóng cùng Lâm Canh Tân) gây nhiều sự chú ý dù chưa lên sóng.

 

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