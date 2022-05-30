Mới được tôn vinh là 'Nữ hoàng giải trí', Triệu Lệ Dĩnh đã vấp phải loạt tranh cãi

Sao quốc tế 30/05/2022 17:51

Sau khi được tôn vinh là "Nữ hoàng giải trí" nhờ thành tích đặc biệt mà không phải ai cũng đạt được, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên MXH xứ Trung.

Tờ Sinchew đưa tin, một hãng phân tích thị trường vào ngày 29/5 vừa qua đã công bố rằng tổng lượt người xem các bộ phim mà Triệu Lệ Dĩnh đóng chính từ năm 2013 đến nay đã cán mốc 200 tỷ. Cũng nhờ vậy mà nữ minh tinh họ Triệu đã xuất sắc được tôn vinh là "Nữ hoàng giải trí".

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Các bộ phim mà Triệu Lệ Dĩnh đóng chính từ năm 2013 đến nay đã cán mốc 200 tỷ lượt xem

Theo đó, số liệu này được tổng hợp từ các nguồn là các nền tảng xem phim trực tuyến hàng đầu Trung Quốc như Tencent, Youku, Iqiyi... Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh cũng là nữ nghệ sĩ Đại lục đầu tiên đạt được thành tựu này.

Số liệu cho thấy, 7 bộ phim hot nhất của Triệu Lệ Dĩnh đều có lượng người xem hơn 10 tỷ mỗi tác phẩm. Riêng "siêu phẩm" Sở Kiều Truyền đã vượt qua cột mốc 50 tỷ view - con số mà nhiều hoa đán khác trong giới như Dương Mịch, Lưu Đào,... cũng khó có thể đạt được.

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Sở Kiều Truyền đã vượt qua cột mốc 50 tỷ view

Thành tích này của Triệu Lệ Dĩnh ngay lập tức đã gây ra tranh cãi trong giới giải trí lẫn khán giả. Biên kịch nổi tiếng Uông Hải Lâm cho rằng con số thống kê này hoàn toàn không chính xác vì tổng dân số thế giới hiện tại cũng chỉ hơn 7 tỷ người. Ông khẳng định đây là một hành vi gian dối, lừa gạt để khuếch trương thanh thế.

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Biên kịch nổi tiếng Uông Hải Lâm cho rằng con số thống kê này hoàn toàn không chính xác

Không chỉ biên kịch họ Uông, nhiều khán giả Trung Quốc còn nói rằng số liệu này không hề đáng tin. Họ cho rằng dân số Trung Quốc chỉ có 1,4 tỷ người mà thôi, con số 200 tỷ kia chắc chắn là do tự bịa đặt, vả lại nhiều bộ phim của Triệu Lệ Dĩnh cũng bị đánh giá thấp về chất lượng, thậm chí bị chê dở tệ.

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Triệu Lệ Dĩnh giữ im lặng, không phản hồi gì giữa loạt ồn ào

Tuy vậy, nhiều khán giả vẫn bảo vệ Triệu Lệ Dĩnh, họ nói rằng Triệu Lệ Dĩnh luôn nỗ lực từ những ngày đầu tiên và độ phủ sóng của cô trong làng giải trí xứ Trung là điều không thể phủ nhận được. Trước loạt ồn ào, nữ minh tinh họ Triệu vẫn giữ im lặng, không phản hồi gì.

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