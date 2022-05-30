Theo thông tin được đưa ra, phía nhà sản xuất Dữ Phượng Hành đã nhắm Dương Siêu Việt cho một vai nữ phụ quan trọng trong phim. Tuy nhiên, phía Dương Siêu Việt đã từ chối thẳng thừng lời mời hợp tác này.

Mới đây, khán giả đã vô cùng vui mừng trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ tái hợp trong Dữ Phượng Hành sau 5 năm kể từ Sở Kiều Truyện. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ tái hợp trong dự án mới - Ảnh: Internet Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung chính xoay quanh nữ tướng ma giới Thẩm Ly bị ép gả cho một người đàn ông nổi tiếng lăng nhăng, háo sắc. Trên đường bỏ trốn, Thẩm Ly bị thương, được một người phàm tên Hành Vân mang về chăm sóc. Lúc này Thẩm Ly đã hóa thành chim phượng, sống bình yên bên cạnh "chủ nhân" của mình. Tuy nhiên vì thân phận khác biệt, Thẩm Ly phải rời đi và để lại Hành Vân trải qua sinh lão bệnh tử rồi qua đời. Phân đoạn tiếp theo về màn luân hồi chuyển kiếp của Hành Vân chắc chắn sẽ khiến người xem sốc nặng. Hành trình mới của Thẩm Ly sẽ thế nào, liệu có lại được tình yêu của người xưa?

Dữ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet Hiện tại, phía đoàn làm phim mới chỉ công bố danh tính nam nữ chính, dàn cast phụ vẫn còn là một ẩn số lớn. Có thông tin cho biết Dương Siêu Việt từng từ chối vai nữ phụ của Dữ Phượng Hành. Theo thông tin được đưa ra, phía nhà sản xuất Dữ Phượng Hành đã nhắm Dương Siêu Việt cho một vai nữ phụ quan trọng trong phim. Tuy chưa có vai diễn nào nổi bật, song nàng tiểu Hoa này lại là cái tên được nhiều khán giả chú ý. Tuy nhiên, phía Dương Siêu Việt đã từ chối thẳng thừng lời mời hợp tác này.

Có thông tin cho biết Dương Siêu Việt từng từ chối vai nữ phụ của Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet Nhiều cư dân mạng cho rằng, hiện giờ Dương Siêu Việt đang là sao nữ rất được săn đón. Cô đã đóng chính trong nhiều dự án phim như Thả Thính Phượng Minh, Luận Anh Hùng Ai Xứng Anh Hùng, Trọng Tử, Bảy Kiếp May Mắn… Do vậy, sẽ rất khó để Dương Siêu Việt chấp nhận đóng phụ làm nền cho người khác dù đó có là Triệu Lệ Dĩnh. Dương Siêu Việt đang là sao nữ rất được săn đón - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, còn xuất hiện thông tin cho biết trong thời gian Dữ Phượng Hành vừa chuẩn bị công tác chuyển thể, Dương Siêu Việt đã từng muốn trở thành nữ chính của dự án này. Tuy nhiên, phía nhà đầu tư không đồng ý và nhắm Triệu Lệ Dĩnh cho vai Bích Thương vương Thẩm Ly. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Dương Siêu Việt từ chối nhận vai phụ ở dự án này. Sau Dương Siêu Việt, có vẻ như Khương Trinh Vũ cũng đang được phía nhà sản xuất Dữ Phượng Hành nhắm tới. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho biết rất nhiều ngôi sao mới cũng đang tích cực thảo luận để dành 1 vé đóng chung phim với Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet Tuy nhiên, đây chỉ là tin tức được dân mạng truyền tai nhau không có căn cứ chính xác. Hiện tại, khán giả vẫn đang mong ngóng phía đoàn làm phim Dữ Phượng Hành sớm công bố dàn cast phụ để phim được khai máy.

Triệu Lệ Dĩnh suýt mất vai diễn đổi đời trong Hoa Thiên Cốt vì trợ lý hống hách Trước khi bộ phim Hoa Thiên Cốt khai máy, nhà sản xuất ngỏ ý muốn mời Triệu Lệ Dĩnh đóng vai nữ chính nên đã tìm đến quản lý của nữ diễn viên để đàm phán. Thay vì bàn bạc với Triệu Lệ Dĩnh, thì Hách Như đã tự ý từ chối lời mời và còn hống hách với các đối tác khiến nhà sản xuất và phía ê-kíp phật lòng.

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