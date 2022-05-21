BXH thành tích phim cổ trang trên Tecent: Thả Thí Thiên Hạ của Triệu Lộ Tư dù bị flop toàn tập vẫn trên cơ phim của Triệu Lệ Dĩnh

Tuyết Trung Hãn Đao Hành từng bị chê tơi tả về mặt võ thuật. Các cảnh hành động diễn ra chậm đến mức khiến khán giả cảm thấy buồn ngủ. Tuy nhiên, với diễn xuất tốt và nội dung hấp dẫn, tác phẩm này vẫn chiếm được vị trí cao trong lòng khán giả. Sau khi phần 1 kết thúc, nhiều người đều mong chờ sẽ sớm được xem Tuyết Trung Hãn Đao Hành phần 2.

Theo bảng xếp hạng lượt xem phim cổ trang trên Tencent từ 2021 - 2022, bộ phim có thành tích cao nhất là Tuyết Trung Hãn Đao Hành. Tác phẩm do Trương Nhược Quân và Lý Canh Hy chủ diễn, có tổng lượt xem đạt 5.399 tỷ.

Đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng là Cẩm Tâm Tựa Ngọc của Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận. Phim không nổi đình nổi đám nhưng vẫn có sức hút nhất định.

Cẩm Tâm Tựa Ngọc - Ảnh: Internet

Chuyện tình giữa Thập Nhất Nương và Từ Lệnh Nghi khiến nhiều người phải xao xuyến. Vì thế, tác phẩm đã đạt được 4.351 tỷ lượt xem, trong khi lượt xem trung bình mỗi tập là 96.69 triệu.

Mặc dù vướng vô vàn rắc rối nhưng Thả Thí Thiên Hạ vẫn có thành tích đáng nể. Bộ phim có tổng lượt xem là 3.075 tỷ và lượt xem trung bình mỗi tập là 76.88 triệu lượt.

Thời gian đầu, tác phẩm hứa hẹn trở thành phim bạo cấp hiện tượng của Tencent. Tuy nhiên, sau khi dính liên hoàn phốt, phim của Dương Dương - Triệu Lộ Tư đã bị khán giả chỉ trích thậm tệ. Cụ thể, Thả Thí Thiên Hạ đã bị tố ngược đãi động vật. Chưa dừng lại ở đó, phim đã "mượn trắng trợn" rất nhiều tình tiết từ drama Hạc Lệ Hoa Đình do La Tấn và Lý Nhất Đồng chủ diễn. Fan hâm mộ của Hạc Lệ Hoa Đình đang rất tức giận, cho rằng biên kịch và đoàn phim Thả Thí Thiên Hạ quá "trắng trợn", vô tâm và không tôn trọng chất xám của tác phẩm khác.

Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Dù vướng nhiều tai tiếng và không thể nổi tiếng toàn quốc nhưng phim vẫn đạt số liệu khả quan. Thành tích này cao hơn nhiều so với phim của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba...

Vị trí thứ 7 và cũng là vị trí cuối cùng thuộc về Thiên Cổ Quyết Trần. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Châu Đông Vũ, Hứa Khải... nhưng chỉ đạt 2.704 tỷ lượt xem.

Thiên Cổ Quyết Trần - Ảnh: Internet

Khi đóng Thiên Cổ Quyết Trần, Châu Đông Vũ cũng bị chê bai về năng lực diễn xuất. Ở phương diện điện ảnh, cô cực kỳ thành công khi trở thành Tam kim Ảnh hậu trẻ nhất lịch sử. Thế nhưng sang địa hạt truyền hình, nữ diễn viên đã vấp phải vô số nhận xét tiêu cực. Khán giả cho rằng Châu Đông Vũ không hợp với dòng phim tiên hiệp. Nữ diễn viên thiếu khí chất thần tiên, diễn xuất lố và không có phản ứng hóa học với Hứa Khải. Vì thế, nhiều người khuyên cô nên tập trung bên điện ảnh thay vì tham lam đá sân sang truyền hình.

Bảng xếp hạng lượt xem phim cổ trang từ 2021 - 2022 trên Tencent (số liệu dựa theo Maoyan):

1.Tuyết Trung Hãn Đao Hành (Trương Nhược Quân, Lý Canh Hy) : Tổng lượt xem là 5.339 tỷ - Lượt xem trung bình mỗi tập là 140.5 triệu.

2.Cẩm Tâm Tựa Ngọc (Chung Hán Lương, Đàm Tùng Vận): Tổng lượt xem là 4.351 tỷ - Lượt xem trung bình mỗi tập là 96.69 triệu.

3.Thả Thí Thiên Hạ (Dương Dương, Triệu Lộ Tư): Tổng lượt xem là 3.075 tỷ - Lượt xem trung bình mỗi tập là 76.88 triệu.

4.Hữu Phỉ (Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác): Tổng lượt xem là 3.828 tỷ - Lượt xem trung bình mỗi tập là 75.06 triệu.

5.Hộc Châu Phu Nhân (Dương Mịch, Trần Vỹ Đình): Tổng lượt xem là 3.038 tỷ - Lượt xem trung bình mỗi tập là 63.29 triệu: (Chiếu trên đài Bắc Kinh)

6.Trường Ca Hành (Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi): Tổng lượt xem là 2.782 tỷ - Lượt xem trung bình mỗi tập là 56.78 triệu.

7.Thiên Cổ Quyết Trần (Châu Đông Vũ, Hứa Khải): Tổng lượt xem là 2.704 tỷ - Lượt xem trung bình mỗi tập là 55.18 triệu.