Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư lại bị 'gọi tên' trong danh sách 'diễn xuất bị ném đá' ở phân cảnh bi thương 'Diễn dở như thế mà fan vẫn cố bênh được'

Sao quốc tế 16/05/2022 15:00

Diễn xuất của Triệu Lộ Tư trong bộ phim Thả Thí Thiên Hạ lại tiếp tục gây nhiều tranh luận trong một phân cảnh bi thương.

Mới đây, . Cụ thể, cảnh Bạch Phong Tịch bị kiếm đâm xuyên qua ngực trong tập phim mới nhất gây tranh luận. Nhiều khán giả sau khi xem xong chê bai Triệu Lộ Tư không biết diễn cảnh đau, bị đâm như vậy mà mặt quá bình tĩnh vô cảm.

Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư lại bị 'gọi tên' trong danh sách 'diễn xuất bị ném đá' ở phân cảnh bi thương 'Diễn dở như thế mà fan vẫn cố bênh được' - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư bị chê trong cảnh bi thương - Ảnh: Internet

 

Có người còn đem cảnh phim bị quất roi đáng quên của Angelababy trong Vân Trung Ca ra so sánh với cảnh phim này. Khán giả trêu đùa rằng diễn xuất của cả hai đơ hệt như nhau, không thể phân thắng bại.

Đứng trước phản ứng chê bai, fan Thả Thí Thiên Hạ cũng đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ Triệu Lộ Tư. Họ cho rằng đối với một người bất ngờ bị đâm như trong cảnh phim thì không kịp cảm thấy đau đã mất máu mà bất tỉnh rồi. Chính vì vậy, fan cho rằng diễn xuất như Triệu Lộ Tư là hợp lý.

- Tôi từng bị cướp, bị đâm ba nhát, tôi hiểu cảm giác này, căn bản không có cảm giác đau, chỉ bị mất máu nhiều quá choáng rồi hôn mê, mọi người không hiểu thì đừng dắt mũi khán giả, cạn lời.

- Lúc bị đâm xuyên bất ngờ như vậy sẽ không có thời gian để cảm nhận được đau thì đã ngất đi rồi ấy chứ.

- Không bị đau ngay lúc đâm vài giây chứ người bằng da bằng thịt chứ có phải sắt hay thép đâu mà sau đó vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt đó được.

- Diễn dở như thế mà fan vẫn cố bênh được, mặt dày từ idol tới fan luôn.

Đây không phải lần đầu tiên Triệu Lộ Tư bị chê về diễn xuất trong Thả Thí Thiên Hạ, trước đó, trang Sohu nhận xét người đẹp 9X cố gồng để hóa thân thành Bạch Phong Tịch, một mỹ nhân mạnh mẽ, võ công cao cường và hành xử hào sảng. Theo nhiều người xem, Bạch Phong Tịch qua lối thể hiện của Triệu Lộ Tư biến thành một cô gái hồn nhiên, đáng yêu... như các vai diễn trước mà mỹ nhân này từng đóng.

Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư lại bị 'gọi tên' trong danh sách 'diễn xuất bị ném đá' ở phân cảnh bi thương 'Diễn dở như thế mà fan vẫn cố bênh được' - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư được đánh giá không hợp với vai cường nữ - Ảnh: Internet

Mong rằng, Lộ Tư sẽ nâng cao kỹ năng diễn xuất trong các dự án mới để không còn nhận lời đánh giá trái chiều từ khán giả.

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