Sự nghiệp của Triệu Lộ Tư gắn liền với 'gia tài' phim 'đồ sộ' với phần lớn phim thuộc thể loại 'xuyên không'

Trong phim, Triệu Lộ Tư vào vai phản diện Mã Tuyết Vân. Cô yêu Dung Chỉ tha thiết, nên đã làm đủ mọi cách và mọi thủ đoạn để có được người mình yêu. Triệu Lộ Tư đã thể hiện vai phản diện này một cách mưu mô, sắc sảo khiến cho người xem vừa trách lại vừa thương.

Manh thê thực thần – Cinderella Chef (2018)

Manh thê thực thần - Ảnh: Internet

Manh thê thực thần kể về Diệp Gia Dao (Chủng Đan Ni), một cô gái thời hiện đại bất ngờ xuyên không qua thiên thạch thần kỳ, trở thành con gái của tri phủ Diệp Bỉnh Hoài. Khi tỉnh dậy, cô bất ngờ bị bắt cóc lên Hắc Phong trại. Với tài nấu ăn và tư duy hiện đại, Diệp Gia Dao đã dần thu phục trái tim Hạ Thuần Dư (Triệu Kiện).

Trong phim này, Triệu Lộ Tư ghi điểm tuyệt đối với vai Liễu Y Y mong manh, xinh đẹp khác hẳn với vai phản diện trong Phượng tù hoàng. Những bộ xiêm y của nhân vật này càng tôn lên nét thùy mị dịu dàng, dù chỉ là một vai nhỏ bạn của Hạ Thuần Dư, nhưng cô cũng bị cuốn vào mối tình tay ba đầy ghen tuông với nữ chính Diệp Gia Dao.

Ôi! hoàng đế bệ hạ của ta – Oh! My Emperor (2018)

Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta - Ảnh: Internet

Web drama Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta chính là bệ phóng đưa tên tuổi Triệu Lộ Tư đến gần hơn với công chúng nhờ thành công của bộ phim. Phim kể về Lạc Phi Phi (Triệu Lộ Tư) là một cô gái ở thế kỷ XXI. Trong một lần vội vàng đi đến buổi biểu diễn của thần tượng đã xảy ra tai nạn, cô vô tình xuyên không tới Hoàng Đạo quốc, một đất nước xa xôi và bí ẩn.

Tại đây cô rơi vào tình huống trở thành người đứng đầu của phe phản diện yếu thế, thường xuyên đấu đá với 12 tinh chủ, gây ra bao tình huống dở khóc dở cười. Cô nàng quậy tung cả vương quốc, tới nỗi vào tù ra tội như cơm bữa…

Ôi! hoàng đế bệ hạ của ta là bệ phóng đưa tên tuổi Triệu Lộ Tư đến gần hơn với công chúng. Diễn xuất hồn nhiên, lém lỉnh của cô kết hợp ăn ý với Cốc Gia Thành giúp bộ phim đạt được thành công và nhiều người yêu thích.

Câu chuyện cảm động nhất – I Hear You (2019)

Câu chuyện cảm động nhất - Ảnh: Internet

Mở đầu năm 2019, Triệu Lộ Tư tạm rời xa thể loại cổ trang để vào vai Bối Nhĩ Đóa, một nữ diễn viên lồng tiếng sôi nổi có ước mơ du học Nhật Bản trong bộ phim Câu chuyện cảm động nhất.

Bối Nhĩ Đóa xuất thân từ gia đình bình thường nên mẹ cô muốn cô nhanh chóng lấy được một người chồng giàu có. Để tích cóp chi phí đi du học nhằm thực hiện ước mơ, cô quyết định tham gia một chương trình ghép đôi hẹn hò.

Tại đây, cô được ghép đôi với Diệp Trừ Vi (Vương Dĩ Luân), một nghệ sĩ vĩ cầm thờ ơ và lạnh lùng. Để tránh cho chương trình bị vạch trần, cặp đôi bắt đầu cuộc sống chung nhà vừa ồn ào vừa vui nhộn, trải qua bao chuyện dở khóc dở cười, nhưng cũng vì thế mà dần thấu hiểu và nảy sinh tình cảm với nhau.

Thanh Nang truyện – Prodigy Healer (2019)

Thanh Nang truyện - Ảnh: Internet

Thanh Nang truyện tiếp tục là một bộ phim xuyên không nữa của Triệu Lộ Tư. Bộ phim ngay khi phát sóng đã nhận được nhiều lời khen gợi của khán giả. Phim của Triệu Lộ Tư đã truyền tải văn hóa dân tộc của Trung Quốc đến khán giả nước ngoài.

Trong phim Thanh Nang truyện, Triệu Lộ Tư vào vai Diệp Vân Thường, một cô nàng xinh đẹp và hiền lành.

Trong một giấc mơ kỳ lạ, cô bị một con chim lớn mang đến một vùng đất kỳ diệu và gặp Mộc Tinh Trần (Lý Hoành Nghị). Anh đã đưa cô đi tham quan và học hỏi nhiều điều ở mọi nơi trên vùng đất này.

Thế rồi cả hai xuyên không trở lại thực tại, nơi đang diễn ra cuộc chiến tranh Trung – Nhật. Diệp Vân Thường và Mộc Tinh Trần cùng nhau sát cánh, chữa trị cho những người bị thương và nảy sinh tình cảm với nhau.

Thiên lôi nhất bộ chi Xuân Hoa Thu Nguyệt – Spring Flower, Autumn Moon (2019)

Thiên lôi nhất bộ chi Xuân Hoa Thu Nguyệt - Ảnh: Internet

Thiên lôi nhất bộ chi Xuân Hoa Thu Nguyệt được chuyển thể từ tiểu thuyết Xuyên qua chi thiên lôi nhất bộ của nhà văn Thục Khách. Phim của Triệu Lộ Tư là hành trình khám phá thế giới xuyên không của Lôi Lôi (Triệu Lộ Tư).

Cô tham gia chương trình xuyên không đi tìm tình yêu thời cổ đại. Tại đây, cô tỉnh dậy với cái tên Xuân Hoa và đã gặp Tiêu Bạch (Ngô Tuấn Dư). Tưởng rằng đây chính là tình yêu của đời mình, cô tìm đủ mọi cách để ở bên Tiêu Bạch. Thế nhưng, mọi chuyện lại trở nên rắc rối khi có sự xuất hiện của Thượng Quan Thu Nguyệt (Lý Hoành Nghị).

Xuân Hoa bị Thu Nguyệt lừa rằng mình là em ruột của hắn, bị lôi vào cuộc chiến giữa hai thế lực bạch đạo – hắc đạo. Tuy nhiên, dần dần cả Thu Nguyệt và Xuân Hoa đều nhận ra tình cảm thật của bản thân mình.

Thiên lôi nhất bộ chi Xuân Hoa Thu Nguyệt có cốt truyện hài hước, cùng với dàn diễn viên “trai xinh gái đẹp” nên khán giả rất yêu thích.

Tam thiên nha sát – The Killing of Three Thousand Crows (2020)

Tam thiên nha sát - Ảnh: Internet

Tam thiên nha sát là bộ phim ngôn tình cổ trang mô típ tiên hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thập Tứ Lang.

Phim lấy bối cảnh thời thượng cổ, tại đất nước Đại Yến. Tả tướng là trọng thần triều đình nhưng tạo phản làm cho đất nước diệt vong, dân chúng lầm than. Công chúa Đại Yến là Đàm Xuyên (Triệu Lộ Tư) quyết đi tìm linh đăng thượng cổ để giải cứu bách tính.

Trong quá trình đó, cô quen biết Phó Cửu Vân (Trịnh Nghiệp Thành), người không màng đến tính mạng sẵn sàng hy sinh và bảo vệ cô. Cả hai cùng nảy sinh tình cảm, sau đó cùng nhau tìm được linh đăng.

Tuy nhiên, thân phận thực sự của Phó Cửu Vân là tâm đèn, một khi linh đăng mở, Phó Cửu Vân sẽ biến mất, người mở linh đăng cũng sẽ chết.

Giữa lúc nguy cấp, biểu tỷ Đàm Xuyên thay cô mở linh đăng, vì vậy Đàm Xuyên không chết. Nhớ Phó Cửu Vân, Đàm Xuyên một lần nữa chạm vào linh đăng, tình yêu và đại nghĩa của họ cảm động trời xanh, hai người cuối cùng cũng được gặp lại nhau.

Trần Thiên Thiên trong lời đồn – The Romance of Tiger and Rose (2020)

Trần Thiên Thiên trong lời đồn - Ảnh: Internet

Năm 2020, cái tên Triệu Lộ Tư trở nên rầm rộ hơn, được nhiều khán giả yêu mến hơn nhờ bộ phim Trần Thiên Thiên trong lời đồn. Phim gây sốt trên mạng xã hội, trở thành phim ăn khách nhất năm trên Tencent, nhận được những phản hồi tích cực về nội dung mới lạ, vui vẻ và diễn xuất tròn vai của các diễn viên.

Phim của Triệu Lộ Tư kể về cô nàng biên kịch Trần Thiên Thiên (Triệu Lộ Tư), dồn hết công sức cho một cuốn tiểu thuyết nữ quyền. Cuốn tiểu thuyết đã được mua bản quyền chuyển thể thành phim thì nam chính lại chất vấn quá nhiều về tình cảm của nhân vật trong phim.

Thiên Thiên vì muốn chứng tỏ năng lực của bản thân lại bị kẹt trong chính tiểu thuyết của mình, trong thân phận tam công chúa độc ác, lẳng lơ không sống quá ba tập. Để bảo toàn tính mạng, Thiên Thiên đã tìm đủ mọi cách thay đổi cốt truyện.

Yêu em từ dạ dày – Dating In The Kitchen (2020)

Yêu em từ dạ dày - Ảnh: Internet

Yêu em từ dạ dày, hay còn có tên khác là Anh thích em là bản truyền hình của bộ phim điện ảnh Hướng dẫn sử dụng đàn ông. Nội dung phim là quá trình “chuyển ghét thành yêu” của tổng tài Lộ Tấn (Lâm Vũ Thân) khi anh từng bước bị cô nàng đôi mươi Cố Thắng Nam (Triệu Lộ Tư) thu phục bởi tài nghệ nấu ăn tuyệt ngon của mình.

Bộ phim của Triệu Lộ Tư ngay từ khi phát sóng đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả qua mối tình “chú – cháu” đầy ngọt ngào dưới sự diễn xuất ăn ý của “thánh nữ xuyên không” và Lâm Vũ Thân.

Vô tình nhặt được tổng tài – Please Feel at Ease Mr. Ling (2021)

Vô tình nhặt được tổng tài - Ảnh: Internet

Vô tình nhặt được tổng tài là bộ phim mới của Triệu Lộ Tư. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình ngọt ngào giữa Cố An Tâm (Triệu Lộ Tư) và Lăng Việt (Lưu Đặc). Lăng Việt là một tổng tài lạnh lùng, khó tính, nhưng rất tài giỏi. Tuy nhiên, Lăng Việt chỉ là con nuôi của Lăng gia.

Vì sự đố kỵ của mình, Lăng Phương, cậu cả của Lăng gia, đã tạo một tai nạn giao thông khiến Lăng Việt rơi xuống biển. May mắn giữ được mạng sống, Lăng Việt vừa bò được lên đường lại bị Cố An Tâm đâm trúng khi cô nàng đang đi giao hàng.

Để tránh tai mắt của Lăng Phương, anh đành giả vờ mất trí nhớ đòi An Tâm bồi thường thiệt hại, để cô đưa về nhà chăm sóc. Từ đây, những rắc rối, cùng những bí mật về thân thế của Lăng Việt và Cố An Tâm cũng dần hé lộ…

Trong Vô tình nhặt được tổng tài, khác với hình tượng những cô nàng Lọ Lem yếu đuối, Cố An Tâm của Triệu Lộ Tư là một cô nàng mạnh mẽ, lại rất mê tiền, không đi vào lối mòn những nữ chính ngốc nghếch gây khó chịu cho khán giả. Vì vậy, vai diễn của cô rất được lòng khán giả hâm mộ.

Ngoài ra, năm 2021, cô cũng vào vai Lý Lạc Yên phim Trường ca hành (The Long Ballad) đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba.

Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử – A Female Student Arrives at the Imperial College (2021)

Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử - Ảnh: Internet

Phim Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử kể về Tang Kỳ (Triệu Lộ Tư), con gái của Tang tướng quân, lớn lên ở quân trang nơi biên giới nên tính tình giống con trai. Tang Kỳ không biết nấu nướng hay thêu thùa may vá, cô chỉ giỏi võ.

Khi vào kinh thành, Tang Kỳ phải thực hiện nhiệm vụ: Đưa túi thơm cho Yến Vân Chi, một thầy giáo tại Quốc Tử Giám và mời chàng theo mình chơi hội lồng đèn. Nếu nhiệm vụ bất thành, cô sẽ phải hát tại lễ hội, trong khi Tang Kỳ hát cực tệ. Vậy là để tiếp cận Yến Vân Chi, Tang Kỳ đành theo học tại Quốc Tử Giám.

Thả thí thiên hạ (2022)

Thả thí thiên hạ - Ảnh: Internet

Bộ phim cổ trang viễn tưởng Thả thí thiên hạ còn có tên là Tranh Thiên hạ. Phim được chuyển thể từ truyện cùng tên của tác giả Khuynh Linh Nguyệt.

Nội dung phim xoay quanh Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư), một nữ hiệp tài sắc toàn vẹn. Phong Tịch vừa thân thiết vừa ganh đua với Hắc Phong Tức (Dương Dương), một kiếm khách lạnh lùng. Cả hai được giang hồ đặt biệt danh là Bạch Phong Hắc Tức.

Song thực chất Bạch Phong Tịch chính là công chúa Tích Vân của Bạch Phong Quốc. Trong khi đó, Hắc Phong Tức là hoàng tử Lan Tức của Hắc Phong Quốc. Khi thân phận bị lộ, Bạch Phong Hắc Tức bắt đầu tham gia vào cuộc tranh giành thiên hạ.