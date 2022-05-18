Những lần đụng độ của 2 mỹ nhân hoa ngữ, Dương Tử bị visual của đàn chị Triệu Lệ Dĩnh vùi dập không thương tiếc

Sao quốc tế 18/05/2022 16:00

Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh từng không ít lần lần “đụng độ” tại sự kiện khủng trong làng giải trí xứ Trung. Điều đáng nói, trong những lần đó, Triệu Lệ Dĩnh chứng minh được sắc vóc ấn tượng, nổi trội hơn hẳn đàn em, trong khi đó Dương Tử lại lép vế hơn hẳn.

Theo thống kê, Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh từng có ít nhất 3 lần “đụng độ” tại sự kiện khủng trong làng giải trí xứ Trung, từ Tinh Quang Đại Thưởng cho tới Bazaar Icons. Điều đáng nói, trong cả 3 lần này, Triệu Lệ Dĩnh chứng minh được sắc vóc ấn tượng, nổi trội hơn hẳn đàn em, trong khi đó Dương Tử lại lép vế hơn hẳn.

Tại buổi họp báo bộ phim đình đám Tru Tiên, Dương Tử gây tranh cãi vì thân hình mất cân đối. Phần đầu quá to lệch với phần vai thon nhỏ khiến nữ diễn viên bị trừ điểm visual. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh gây sốt nhờ gương mặt nhỏ nhắn dễ thương cùng nụ cười ngọt ngào.

Những lần đụng độ của 2 mỹ nhân hoa ngữ, Dương Tử bị visual của đàn chị Triệu Lệ Dĩnh vùi dập không thương tiếc - Ảnh 1
Dương Tử gây tranh cãi vì thân hình mất cân đối. Phần đầu quá to lệch với phần vai thon nhỏ - Ảnh: Internet

Bức ảnh không qua chỉnh sửa khiến dân tình ngã ngửa vì visual thực khác xa ảnh chỉnh sửa của Dương Tử. Trong khi đó, tình cũ Phùng Thiệu Phong vẫn nhận được lời khen nhờ vẻ đẹp xuất sắc.

Tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng năm 2020. Chiếc váy đồ sộ cùng gương mặt khả ái của nàng “Sam Sam” đè bẹp Dương Tử với visual sến súa, kém lung linh

Những lần đụng độ của 2 mỹ nhân hoa ngữ, Dương Tử bị visual của đàn chị Triệu Lệ Dĩnh vùi dập không thương tiếc - Ảnh 2
Chiếc váy đồ sộ của Triệu Lệ Dĩnh đè bẹp Dương Tử với visual sến súa, kém lung linh - Ảnh: Internet

 

Chụp ở góc nghiêng, nàng “Cẩm Mịch” lộ gương mặt kém thon, trong khi đó Triệu Lệ Dĩnh nhận được lời khen vì visual thanh tú, ấn tượng

Những lần đụng độ của 2 mỹ nhân hoa ngữ, Dương Tử bị visual của đàn chị Triệu Lệ Dĩnh vùi dập không thương tiếc - Ảnh 3
Góc nghiêng, Dương Tử lộ gương mặt kém thon - Ảnh: Internet

 

Tại sự kiện Bazaar Icons năm 2021, Dương Tử tiếp tục “làm nền” cho đàn chị nổi tiếng. Chiếc váy đồ sộ, cực kỳ nổi bật của người đẹp họ Triệu lấn lướt đàn em không thương tiếc

Những lần đụng độ của 2 mỹ nhân hoa ngữ, Dương Tử bị visual của đàn chị Triệu Lệ Dĩnh vùi dập không thương tiếc - Ảnh 4
Dương Tử tiếp tục làm nền cho Triệu Lệ Dĩnh ở một sự kiện khác - Ảnh: Internet

 

Không chỉ đụng độ trong sự kiện, khi livestream, nhan sắc của 2 mỹ nhân cũng được đem lên bàn cân so sánh. Kể từ khi sinh con đầu lòng đến nay, Triệu Lệ Dĩnh luôn được khen ngợi nhờ nhan sắc thăng hạng, khí chất ngày càng lôi cuốn. Ngôi sao Sở Kiều Truyện thậm chí leo thẳng lên top 4 hotsearch nhờ vẻ đẹp quyến rũ.

Những lần đụng độ của 2 mỹ nhân hoa ngữ, Dương Tử bị visual của đàn chị Triệu Lệ Dĩnh vùi dập không thương tiếc - Ảnh 5
Nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thăng hạng - Ảnh: Internet

 

Trong khi đó, Dương Tử lại bị chê kém sắc hơn hẳn so với đàn chị. Nữ diễn viên diện xuất hiện khá nhạt nhòa. Cô còn bị "bóc" hình ảnh đã được photoshop, thon thả hơn hẳn khi livestream.

Những lần đụng độ của 2 mỹ nhân hoa ngữ, Dương Tử bị visual của đàn chị Triệu Lệ Dĩnh vùi dập không thương tiếc - Ảnh 6
Dương Tử có vẻ mũm mĩm hơn nhan sắc trên ảnh đã qua chỉnh sửa - Ảnh: Internet

 

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