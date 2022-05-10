Dàn sao 'đỉnh lưu' Cbiz có diễn xuất 'ổn định': Triệu Lệ Dĩnh dám thử nghiệm nhiều loại vai, Dương Tử giữ phong độ ổn định nhất

Sao quốc tế 10/05/2022 16:00

Bên cạnh một số diễn viên chưa hoàn toàn thuyết phục được công chúng về năng lực của mình thì vẫn có nhiều đỉnh lưu gây ấn tượng trước diễn xuất ổn định.

Triệu Lệ Dĩnh – Dám thử nghiệm nhiều loại vai

Dàn sao 'đỉnh lưu' Cbiz có diễn xuất 'ổn định': Triệu Lệ Dĩnh dám thử nghiệm nhiều loại vai, Dương Tử giữ phong độ ổn định nhất - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp thì Triệu Lệ Dĩnh còn sở hữu khả năng diễn xuất tương đối ổn định. Một số vai diễn mang đậm dấu ấn của cô nàng có thể kể đến như Cung Tỏa Trầm Hương, Hoa Thiên Cốt, Thục Sơn Chiến Kỷ,...

Nhiều người hâm mộ nhận định, Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên thử nghiệm nhiều hình tượng, nhiều nhân vật khác nhau. Cô nàng không đóng khung mình vào vai chính diện mà sẵn sàng đảm nhận hình tượng phản diện.

Cụ thể vai diễn "ác nữ" để đời trên màn ảnh của Triệu Lệ Dĩnh phải kể tới nhân vật Lưu Ly trong Cung Tỏa Trầm Hương (2013). Lưu Ly vì ham mê hư vinh, quyền thế mà phản bội cả bạn thân. Việc hoá thân quá xuất sắc vào một vai diễn phản diện khiến Triệu Lệ Dĩnh bị ghét suốt một thời gian.

Dù thế vẫn không thể phủ nhận tài năng diễn xuất thần của cô nàng. Đây được cho là điểm cộng lớn nhất của nữ diễn viên.

Dương Tử - Giữ phong độ ổn định

Dàn sao 'đỉnh lưu' Cbiz có diễn xuất 'ổn định': Triệu Lệ Dĩnh dám thử nghiệm nhiều loại vai, Dương Tử giữ phong độ ổn định nhất - Ảnh 2
Dương Tử - Ảnh: Internet

 

Về phía Dương Tử, nhiều người nhận định diễn xuất của nữ diễn viên không quá xuất sắc, bùng nổ nhưng lại giữ vững được phong độ ổn định. Đặc biệt, những phân cảnh rơi lệ của nữ diễn viên được cho là giàu cảm xúc.

Một số tác phẩm được nữ diễn viên cầm cân nảy mực có thể kể qua như Long Châu Truyền Kỳ, Hương Mật Tựa Khói, Cá Mực Hầm Mật,... Riêng đối với ngọc nữ sinh năm 1992 thì những tác phẩm hiện đại được cô nàng thể hiện có phần ấn tượng hơn so với thể loại cổ trang.

Tiêu Chiến – Có cơ hội thể hiện mình qua nhiều tác phẩm lớn

Dàn sao 'đỉnh lưu' Cbiz có diễn xuất 'ổn định': Triệu Lệ Dĩnh dám thử nghiệm nhiều loại vai, Dương Tử giữ phong độ ổn định nhất - Ảnh 3
Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

 

Một đỉnh lưu khác cũng sở hữu diễn xuất khá ổn định chính là Tiêu Chiến. Chưa kể, nhan sắc điển trai cũng được cho là một lợi thế lớn của nam diễn viên khi đảm nhận các hình tượng nhân vật.

Tiêu Chiến từng có cơ hội thể hiện mình qua nhiều tác phẩm, nhưng ấn tượng nhất phải kể đến Trần Tình Lệnh, Đấu La Đại Lục,... Thông qua những bộ phim này, nam diễn viên cho thấy sự tiến bộ của mình trong diễn xuất. Nhiều người kỳ vọng anh chàng sẽ tiếp tục duy trì phong độ ổn định, thậm chí là bứt phá hơn với những vai diễn ở tương lai.

Dương Mịch – Nữ hoàng rating cao

Dàn sao 'đỉnh lưu' Cbiz có diễn xuất 'ổn định': Triệu Lệ Dĩnh dám thử nghiệm nhiều loại vai, Dương Tử giữ phong độ ổn định nhất - Ảnh 4
Dương Mịch - Ảnh: Internet

 

Tuy không hoàn toàn chinh phục được khán giả trước tất cả vai diễn của mình nhưng Dương Mịch vẫn khiến màn ảnh Trung nhộn nhịp trước những tác phẩm sở hữu rating tương đối cao.

Một trong những vai diễn ấn tượng nhất của nữ diễn viên chính là Bạch Thiển trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Đây chính là tác phẩm giúp khẳng định thực lực của Dương Mịch. Bên cạnh đó, một số bộ phim như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Phù Dao Hoàng Hậu,... của cô cũng được lòng nhiều netizen.

Fan 'đẩy thuyền' cặp đôi Hoa Ngữ 'cùng ngành' 'khóc thét' trước thông tin Dương Tử và Nhiệt Ba sẽ chọn bạn trai không cùng ngành?

Fan 'đẩy thuyền' cặp đôi Hoa Ngữ 'cùng ngành' 'khóc thét' trước thông tin Dương Tử và Nhiệt Ba sẽ chọn bạn trai không cùng ngành?

Trên mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của một blogger cho rằng cả Nhiệt Ba và Dương Tử đều đang tìm kiếm người yêu ngoài ngành.

Xem thêm
Từ khóa:   dương tử dương mịch triệu lệ dĩnh tiêu chiến cbiz

TIN LIÊN QUAN

Fan 'đẩy thuyền' cặp đôi Hoa Ngữ 'cùng ngành' 'khóc thét' trước thông tin Dương Tử và Nhiệt Ba sẽ chọn bạn trai không cùng ngành?

Fan 'đẩy thuyền' cặp đôi Hoa Ngữ 'cùng ngành' 'khóc thét' trước thông tin Dương Tử và Nhiệt Ba sẽ chọn bạn trai không cùng ngành?

Lộ ảnh Dương Tử 'cặp kè' người này khi quay Trường Tương Tư, còn dùng 'món đồ' do 'người thương' gợi ý

Lộ ảnh Dương Tử 'cặp kè' người này khi quay Trường Tương Tư, còn dùng 'món đồ' do 'người thương' gợi ý

Dương Tử và Vương Nhất Bác chuẩn bị hợp tác trong dự án mới? CĐM 'kêu trời' khuyên 'Vương Nhất Bác cần cẩn trọng kẻo bị fan Dương Tử dìm thảm'

Dương Tử và Vương Nhất Bác chuẩn bị hợp tác trong dự án mới? CĐM 'kêu trời' khuyên 'Vương Nhất Bác cần cẩn trọng kẻo bị fan Dương Tử dìm thảm'

Top 3 bộ cổ trang Hoa Ngữ 'dự bạo' 2022 gây 'hoang mang' cộng đồng mạng: Thả Thí Thiên Hạ chưa gì đã flop, phim của Dương Tử, Diệc Phi là hy vọng cứu cánh

Top 3 bộ cổ trang Hoa Ngữ 'dự bạo' 2022 gây 'hoang mang' cộng đồng mạng: Thả Thí Thiên Hạ chưa gì đã flop, phim của Dương Tử, Diệc Phi là hy vọng cứu cánh

Điểm mặt dàn 'gà cưng khủng' dưới trướng Lý Băng Băng: Cổ Lực Na Trát có địa vị trong lòng công chúng, Dương Tử thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh

Điểm mặt dàn 'gà cưng khủng' dưới trướng Lý Băng Băng: Cổ Lực Na Trát có địa vị trong lòng công chúng, Dương Tử thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh

Trầm Vụn Hương phai chính thức được cấp giấy phép khởi chiếu, Dương Tử và Thành Nghị sắp sửa quay lại, xoa dịu 'trận khẩu chiến' fanclub 2 bên

Trầm Vụn Hương phai chính thức được cấp giấy phép khởi chiếu, Dương Tử và Thành Nghị sắp sửa quay lại, xoa dịu 'trận khẩu chiến' fanclub 2 bên

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 18 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 48 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 18 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?