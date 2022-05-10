Dàn sao 'đỉnh lưu' Cbiz có diễn xuất 'ổn định': Triệu Lệ Dĩnh dám thử nghiệm nhiều loại vai, Dương Tử giữ phong độ ổn định nhất

Nhiều người hâm mộ nhận định, Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên thử nghiệm nhiều hình tượng, nhiều nhân vật khác nhau. Cô nàng không đóng khung mình vào vai chính diện mà sẵn sàng đảm nhận hình tượng phản diện.

Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp thì Triệu Lệ Dĩnh còn sở hữu khả năng diễn xuất tương đối ổn định. Một số vai diễn mang đậm dấu ấn của cô nàng có thể kể đến như Cung Tỏa Trầm Hương, Hoa Thiên Cốt, Thục Sơn Chiến Kỷ,...

Cụ thể vai diễn "ác nữ" để đời trên màn ảnh của Triệu Lệ Dĩnh phải kể tới nhân vật Lưu Ly trong Cung Tỏa Trầm Hương (2013). Lưu Ly vì ham mê hư vinh, quyền thế mà phản bội cả bạn thân. Việc hoá thân quá xuất sắc vào một vai diễn phản diện khiến Triệu Lệ Dĩnh bị ghét suốt một thời gian.

Dù thế vẫn không thể phủ nhận tài năng diễn xuất thần của cô nàng. Đây được cho là điểm cộng lớn nhất của nữ diễn viên.

Dương Tử - Giữ phong độ ổn định

Dương Tử - Ảnh: Internet

Về phía Dương Tử, nhiều người nhận định diễn xuất của nữ diễn viên không quá xuất sắc, bùng nổ nhưng lại giữ vững được phong độ ổn định. Đặc biệt, những phân cảnh rơi lệ của nữ diễn viên được cho là giàu cảm xúc.

Một số tác phẩm được nữ diễn viên cầm cân nảy mực có thể kể qua như Long Châu Truyền Kỳ, Hương Mật Tựa Khói, Cá Mực Hầm Mật,... Riêng đối với ngọc nữ sinh năm 1992 thì những tác phẩm hiện đại được cô nàng thể hiện có phần ấn tượng hơn so với thể loại cổ trang.

Tiêu Chiến – Có cơ hội thể hiện mình qua nhiều tác phẩm lớn

Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Một đỉnh lưu khác cũng sở hữu diễn xuất khá ổn định chính là Tiêu Chiến. Chưa kể, nhan sắc điển trai cũng được cho là một lợi thế lớn của nam diễn viên khi đảm nhận các hình tượng nhân vật.

Tiêu Chiến từng có cơ hội thể hiện mình qua nhiều tác phẩm, nhưng ấn tượng nhất phải kể đến Trần Tình Lệnh, Đấu La Đại Lục,... Thông qua những bộ phim này, nam diễn viên cho thấy sự tiến bộ của mình trong diễn xuất. Nhiều người kỳ vọng anh chàng sẽ tiếp tục duy trì phong độ ổn định, thậm chí là bứt phá hơn với những vai diễn ở tương lai.

Dương Mịch – Nữ hoàng rating cao

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Tuy không hoàn toàn chinh phục được khán giả trước tất cả vai diễn của mình nhưng Dương Mịch vẫn khiến màn ảnh Trung nhộn nhịp trước những tác phẩm sở hữu rating tương đối cao.

Một trong những vai diễn ấn tượng nhất của nữ diễn viên chính là Bạch Thiển trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Đây chính là tác phẩm giúp khẳng định thực lực của Dương Mịch. Bên cạnh đó, một số bộ phim như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Phù Dao Hoàng Hậu,... của cô cũng được lòng nhiều netizen.