Trầm Vụn Hương phai chính thức được cấp giấy phép khởi chiếu, Dương Tử và Thành Nghị sắp sửa quay lại, xoa dịu 'trận khẩu chiến' fanclub 2 bên

Trầm Vụn Hương Phai là dự án cổ trang huyễn huyễn được mong chờ đông đảo khi có sự góp mặt của Dương Tử và Thành Nghị. Bộ phim đóng máy từ tháng 10 năm 2021 không để công chúng chờ đợi quá lâu,

Nhiều thông tin bên lề, rất có thể Trầm Vụn Hương Phai sẽ chia ra 2 phần để phát sóng, đến chỉ còn có 40 tập phim khiến khán giả chẳng biết đường nào mà lần. Ngay từ ngày đầu công bố dự án, dự án này đã trở thành tác phẩm được mong mỏi, liên tiếp giữ vị trí top 1 trong bảng xếp hạng phim được mong chờ nhất trong nhiều tuần liên tiếp. Đây có thể coi là thành tích ấn tượng khó mà dự án nào đạt được. Đảm nhận vai trò nam nữ chính Thành Nghị và Dương Tử hứa hẹn sẽ làm nên bộ phim không thể nào “ngược” hơn.

Bộ phim gồm có 40 tập và sẽ lên sóng trong quý 2 năm nay. Điều này càng làm cho thông tin phim sắp ra mắt được khẳng định hơn và khiến người hâm mộ rục rịch không yên. Dẫu vậy, việc phim bị cắt giảm số tập khiến khán giả bất ngờ. Ban đầu Trầm Vụn Hương Phai đệ trình 50 tập phim nhưng khi qua kiểm duyệt chỉ còn 40 liệu tiết tấu của bộ phim có bị ảnh hưởng hay không vẫn là một câu hỏi lớn.

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tô Mịch, Trầm Vụn Hương Phai xoay quanh chuyện tình tay ba giữa Nhan Đàm – đóa sen hóa thành hình người trước thời hạn nên đã gặp phải tình kiếp, Ứng Uyên – đế quân cao quý, cũng là người mà Nhan Đàm yêu day dứt và Dư Mặc – chú cá thành tinh, luôn ở bên che chở, an ủi Nhan Đàm.

Dương Tử và Thành Nghị - Ảnh minh họa: Internet

Đây là lần hợp tác thứ 2 của Dương Tử và Thành Nghị sau Thanh Vân Chí thuở chưa nổi tiếng. Không những thế, trước đó cả hai cũng từng có những vai diễn nam nữ chính góp phần làm nên danh tiếng hiện tại như Cẩm Mịch trong Hương Mật và Vũ Tư Phượng trong Lưu Ly. Những vai diễn này đều lấy đi không ít nước mắt của khán giả, nay cặp đôi lại có cơ hội nên duyên trong một tác phẩm “ngược tâm” không kém hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt không nhỏ.

Trước đó trailer chính thức cũng đã được ekip đoàn phim tung ra, Dương Tử và Thành Nghị không chỉ ghi điểm với tạo hình cổ trang đẹp mắt, tràn ngập khí chất thần tiên mà diễn xuất của cả hai thực sự tốt,đặc biệt là trong những cảnh khóc luôn được khen đẹp và giàu cảm xúc.

Theo kế hoạch trước đó, ngày 1 tháng 5 đoàn phim sẽ công bố thêm một vài thông tin liên quan đến Trầm Vụn Hương Phai. Thế nhưng fan hai nhà Dương Tử và Thành Nghị đã bất ngờ khẩu chiến nhau rầm rộ trên weibo.

Cụ thể, nguyên nhân khiến fan Dương Tử và fan Thành Nghị “chiến” nhau là vì super topic Trầm Vụn Hương Phai. Theo đó, fan Thành Nghị vô cùng bất bình trước việc 2 tài khoản fan của Dương Tử được duyệt làm quản lý của super topic phim. Điều khiến cho fan của nam chính Ứng Uyên càng tức giận hơn nữa đó là cả 2 tài khoản này đều chưa đáp ứng đủ điều kiện để trở thành người quản lý. Chưa hết, 1 trong 2 tài khoản quản lý mới này còn bị tố là anti cứng của Thành Nghị. Đáp lại lời tố cáo của fan Thành Nghị, fan Dương Tử cho biết 1 trong 2 tài khoản quản lý không phải người nhà mình. Hành động này là do Weibo đảm nhận nên họ không can thiệp được. Thêm vào đó, fan của nữ chính Nhan Đàm còn hùng hổ tuyên bố rằng sẽ không tuyên truyền bất kỳ thông tin nào của Trầm Vụn Hương Phai.

Fan Dương Tử và Thành Nghị chiến nhau dữ dội - Ảnh minh họa: Internet

Trận chiến không thể ‘hạ nhiệt’ khiến nhà sản xuất phải dành thời gian để giải quyết. Những thông tin được hứa hẹn sẽ được công bố trước đó cũng vì thế mà “mất tăm mất tích”. Bộ phim qua kiểm duyệt và sắp sửa lên sóng dường như đang xoa dịu cuộc chiến giữa hai nhà nam nữ chính, tập trung vào việc tuyên truyền phim.

Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhiều luồng bên lề, Trầm Vụn sẽ lên sóng vào quý 2 năm nay. Như vậy, Dương Tử và Thành Nghị cũng sẽ sớm trở lại màn ảnh nhỏ. Dự án cấp S+ này được kỳ vọng sẽ lấy lại vị thế vốn có của Dương Tử và giúp Thành Nghị bật lên hàng ngôi sao nổi tiếng.