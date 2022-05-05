Trầm Vụn Hương phai chính thức được cấp giấy phép khởi chiếu, Dương Tử và Thành Nghị sắp sửa quay lại, xoa dịu 'trận khẩu chiến' fanclub 2 bên

Sao quốc tế 05/05/2022 19:29

Trầm Vụn Hương Phai chính thức thông qua kiểm duyệt và cấp giấy phép lên sóng vào ngày 29 tháng 4 vừa qua.

Trầm Vụn Hương Phai là dự án cổ trang huyễn huyễn được mong chờ đông đảo khi có sự góp mặt của Dương Tử và Thành Nghị. Bộ phim đóng máy từ tháng 10 năm 2021 không để công chúng chờ đợi quá lâu, 

Trầm Vụn Hương phai chính thức được cấp giấy phép khởi chiếu, Dương Tử và Thành Nghị sắp sửa quay lại, xoa dịu 'trận khẩu chiến' fanclub 2 bên - Ảnh 1
Trầm Vụn Hương Phai được cấp giấy phép khởi chiếu - Ảnh minh họa: Internet

 

Bộ phim gồm có 40 tập và sẽ lên sóng trong quý 2 năm nay. Điều này càng làm cho thông tin phim sắp ra mắt được khẳng định hơn và khiến người hâm mộ rục rịch không yên. Dẫu vậy, việc phim bị cắt giảm số tập khiến khán giả bất ngờ. Ban đầu Trầm Vụn Hương Phai đệ trình 50 tập phim nhưng khi qua kiểm duyệt chỉ còn 40  liệu tiết tấu của bộ phim có bị ảnh hưởng hay không vẫn là một câu hỏi lớn.

Nhiều thông tin bên lề, rất có thể Trầm Vụn Hương Phai sẽ chia ra 2 phần để phát sóng, đến chỉ còn có 40 tập phim khiến khán giả chẳng biết đường nào mà lần. Ngay từ ngày đầu công bố dự án, dự án này đã trở thành tác phẩm được mong mỏi, liên tiếp giữ vị trí top 1 trong bảng xếp hạng phim được mong chờ nhất trong nhiều tuần liên tiếp. Đây có thể coi là thành tích ấn tượng khó mà dự án nào đạt được. Đảm nhận vai trò nam nữ chính Thành Nghị và Dương Tử hứa hẹn sẽ làm nên bộ phim không thể nào “ngược” hơn.

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tô Mịch, Trầm Vụn Hương Phai xoay quanh chuyện tình tay ba giữa Nhan Đàm – đóa sen hóa thành hình người trước thời hạn nên đã gặp phải tình kiếp, Ứng Uyên – đế quân cao quý, cũng là người mà Nhan Đàm yêu day dứt và Dư Mặc – chú cá thành tinh, luôn ở bên che chở, an ủi Nhan Đàm.

Trầm Vụn Hương phai chính thức được cấp giấy phép khởi chiếu, Dương Tử và Thành Nghị sắp sửa quay lại, xoa dịu 'trận khẩu chiến' fanclub 2 bên - Ảnh 2
Dương Tử và Thành Nghị - Ảnh minh họa: Internet

 

Đây là lần hợp tác thứ 2 của Dương Tử và Thành Nghị sau Thanh Vân Chí thuở chưa nổi tiếng. Không những thế, trước đó cả hai cũng từng có những vai diễn nam nữ chính góp phần làm nên danh tiếng hiện tại như Cẩm Mịch trong Hương Mật và Vũ Tư Phượng trong Lưu Ly. Những vai diễn này đều lấy đi không ít nước mắt của khán giả, nay cặp đôi lại có cơ hội nên duyên trong một tác phẩm “ngược tâm” không kém hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt không nhỏ.

Trước đó trailer chính thức cũng đã được ekip đoàn phim tung ra, Dương Tử và Thành Nghị không chỉ ghi điểm với tạo hình cổ trang đẹp mắt, tràn ngập khí chất thần tiên mà diễn xuất của cả hai thực sự tốt,đặc biệt là trong những cảnh khóc luôn được khen đẹp và giàu cảm xúc.

Theo kế hoạch trước đó, ngày 1 tháng 5 đoàn phim sẽ công bố thêm một vài thông tin liên quan đến Trầm Vụn Hương Phai. Thế nhưng fan hai nhà Dương Tử và Thành Nghị đã bất ngờ khẩu chiến nhau rầm rộ trên weibo.

Cụ thể, nguyên nhân khiến fan Dương Tử và fan Thành Nghị “chiến” nhau là vì super topic Trầm Vụn Hương Phai. Theo đó, fan Thành Nghị vô cùng bất bình trước việc 2 tài khoản fan của Dương Tử được duyệt làm quản lý của super topic phim. Điều khiến cho fan của nam chính Ứng Uyên càng tức giận hơn nữa đó là cả 2 tài khoản này đều chưa đáp ứng đủ điều kiện để trở thành người quản lý. Chưa hết, 1 trong 2 tài khoản quản lý mới này còn bị tố là anti cứng của Thành Nghị. Đáp lại lời tố cáo của fan Thành Nghị, fan Dương Tử cho biết 1 trong 2 tài khoản quản lý không phải người nhà mình. Hành động này là do Weibo đảm nhận nên họ không can thiệp được. Thêm vào đó, fan của nữ chính Nhan Đàm còn hùng hổ tuyên bố rằng sẽ không tuyên truyền bất kỳ thông tin nào của Trầm Vụn Hương Phai.

Trầm Vụn Hương phai chính thức được cấp giấy phép khởi chiếu, Dương Tử và Thành Nghị sắp sửa quay lại, xoa dịu 'trận khẩu chiến' fanclub 2 bên - Ảnh 3
Fan Dương Tử và Thành Nghị chiến nhau dữ dội - Ảnh minh họa: Internet

 

Trận chiến không thể ‘hạ nhiệt’ khiến nhà sản xuất phải dành thời gian để giải quyết. Những thông tin được hứa hẹn sẽ được công bố trước đó cũng vì thế mà “mất tăm mất tích”. Bộ phim qua kiểm duyệt và sắp sửa lên sóng dường như đang xoa dịu cuộc chiến giữa hai nhà nam nữ chính, tập trung vào việc tuyên truyền phim.

Trầm Vụn Hương phai chính thức được cấp giấy phép khởi chiếu, Dương Tử và Thành Nghị sắp sửa quay lại, xoa dịu 'trận khẩu chiến' fanclub 2 bên - Ảnh 4
Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh minh họa: Internet

 

Theo nhiều luồng bên lề, Trầm Vụn sẽ lên sóng vào quý 2 năm nay. Như vậy, Dương Tử và Thành Nghị cũng sẽ sớm trở lại màn ảnh nhỏ. Dự án cấp S+ này được kỳ vọng sẽ lấy lại vị thế vốn có của Dương Tử và giúp Thành Nghị bật lên hàng ngôi sao nổi tiếng.

Phản ứng thú vị của Tiêu chiến khi được hỏi Dương Tử có phải mẫu con gái lý tưởng hay không

Phản ứng thú vị của Tiêu chiến khi được hỏi Dương Tử có phải mẫu con gái lý tưởng hay không

Sự hợp tác ăn ý của Dương Tử và Tiêu Chiến trong dự án gần đây đã khiến dân tình được phen đẩy thuyền khá nhiệt tình.

Xem thêm
Từ khóa:   dương tử thành nghị dương tử thành nghị sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Phản ứng thú vị của Tiêu chiến khi được hỏi Dương Tử có phải mẫu con gái lý tưởng hay không

Phản ứng thú vị của Tiêu chiến khi được hỏi Dương Tử có phải mẫu con gái lý tưởng hay không

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/5/2022: Dương Tử và Tiêu Chiến tạm thời không hợp tác, khả năng 'yêu lại từ đầu' giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du khá thấp?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/5/2022: Dương Tử và Tiêu Chiến tạm thời không hợp tác, khả năng 'yêu lại từ đầu' giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du khá thấp?

Lần thứ 3 vướng vào lùm xùm không đáng có với đàn chị, netizen nghi ngờ Dương Tử bị 'một thế lực' nào đó hãm hại

Lần thứ 3 vướng vào lùm xùm không đáng có với đàn chị, netizen nghi ngờ Dương Tử bị 'một thế lực' nào đó hãm hại

Loạt sao Hoa Ngữ từng bị chê 'xấu thậm tệ': Dương Tử bị 'thiếu gia giàu nhất Trung Quốc' chê bai ngoại hình, Thành Long bị 'cha đỡ đầu' không muốn lăng xê vì kém sắc

Loạt sao Hoa Ngữ từng bị chê 'xấu thậm tệ': Dương Tử bị 'thiếu gia giàu nhất Trung Quốc' chê bai ngoại hình, Thành Long bị 'cha đỡ đầu' không muốn lăng xê vì kém sắc

Trường Tương Tư: Dương Tử đóng cùng 3 nam thần 'kém tiếng', là 'nâng đỡ' hay cố tình 'chơi trội'?

Trường Tương Tư: Dương Tử đóng cùng 3 nam thần 'kém tiếng', là 'nâng đỡ' hay cố tình 'chơi trội'?

Dương Tử xuất sắc trở thành sao nữ C-biz đầu tiên đạt được điều này trên Douyin

Dương Tử xuất sắc trở thành sao nữ C-biz đầu tiên đạt được điều này trên Douyin

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?