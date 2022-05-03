Lần thứ 3 vướng vào lùm xùm không đáng có với đàn chị, netizen nghi ngờ Dương Tử bị 'một thế lực' nào đó hãm hại

Việc fan Dương Tử tiếp tục bình luận nhầm dưới bài đăng của Dương Tử Quỳnh đang là đề tài được nhiều người hâm mộ tại Cbiz chú ý đến.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước vụ việc fan nữ diễn viên Dương Tử tiếp tục bình luận nhầm dưới bài đăng liên quan đến Dương Tử Quỳnh tại thảm đỏ Met Gala 2022. Được biết, đây là lần thứ 3 Dương Tử vướng vào lùm xùm liên quan đến đàn chị. Một số bình luận được cho là của fan Dương Tử dưới bài đăng của Dương Tử Quỳnh - Ảnh: Internet Nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh - Ảnh: Internet Theo đó, nhiều người được cho là fan của Dương Tử đã nhầm Dương Tử Quỳnh là thần tượng của mình vì tên của hai diễn viên khá giống nhau. Chẳng biết từ đâu, Dương Tử lại tự kiếm về lùm xùm như từ trên trời rơi xuống vào đầu mình khi bị nhiều người chỉ trích là ké fame của đàn chị. Mặt khác, một số bộ phận netizen lại cho rằng nữ diễn viên đang bị một thế nào đó hãm hại.

Theo đó, blogger cho biết trong 2 năm gần đây, Dương Tử luôn luôn bị kéo vào những câu chuyện liên quan đến thủy quân và thường xuyên bị réo tên trong các bài đăng của người nổi tiếng. Nguồn tin tìm ra điểm bất hợp lý xoay quanh vụ việc trên. Đầu tiên, người này còn phát hiện các tài khoản trên sẽ xóa bài, ẩn bình luận sau đó.

Nữ diễn viên Dương Tử - Ảnh: Internet Nhưng đáng nói là các bình luận này sẽ được chụp lại để phát tán trước khi xóa hoặc ẩn. Chính vì vậy, mà blogger này khẳng định nữ diễn viên đang bị một nhóm người nào đó nhắm đến nhằm hủy hoại sự nghiệp của cô. Tuy nhiên, đó mới chỉ phỏng đoán từ phía blogger này và chưa có điều gì có thể chứng minh những nhận định là hoàn toàn đúng. Hiện vụ việc vẫn đang là đề tại được fan của Dương Tử hết mực quan tâm và bàn tán.

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