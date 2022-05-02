Việc Viên Băng Nghiên bất ngờ được khán giả khen ngợi có thể chất vượng nam chính đang nhận nhiều bình luận trái chiều từ phía người hâm mộ cbiz.

Viên Băng Nghiên bắt đầu nổi tiếng từ Lưu ly mỹ nhân sát, với gương mặt xinh đẹp, cộng với thân hình cân đối không khó để cô nàng nhanh chóng chiếm được tình cảm từ phía người hâm mộ. Thậm chí, cái tên Viên Băng Nghiên hiện nay luôn là đề tài nóng hổi được mọi người liên tục nhắc về mỗi khi cô nàng xuất hiện.

Nữ diễn viên Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

Thành công nối tiếp thành công giúp tên tuổi của Viên Băng Nghiên phổ biến rộng rãi. Một số người còn lên bài khen ngợi, cho rằng nữ diễn viên có thể chất "vượng nam chính".Bởi lẽ, cô từng hợp tác với Thành Nghị và Trịnh Nghiệp Thành. Sau đó, hai nam diễn viên đều gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, vẫn có một số bộ phận netizen cho rằng việc nữ diễn viên có thể chất vượng nam chính là hoàn toàn không có căn cứ và cho rằng người đẹp đang đi theo vết xe đổ của Dương Tử năm xưa khi từng dính phải lùm xùm mua bài viết về việc mình có tố chất vượng nam chính.

Netizen cho rằng Viên Băng Nghiên đủ thông minh để không lặp lại sai lầm của Dương Tử - Ảnh: Internet

Sau khi bị mắng chửi, Dương Tử phải lên tiếng đính chính. Nữ diễn viên từ chối lời khen vượng nam chính, đồng thời thừa nhận công sức của các thành viên trong đoàn phim.

Chính vì vậy, mà với nhiều người là fan của Viên Băng Nghiên, họ cho rằng nữ diễn viên đủ thông minh để không lập lại sai lầm của Dương Tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vien-bang-nghien-het-ke-fame-trieu-le-dinh-gio-lai-tiep-tuc-du-duong-tu-de-noi-tieng-khien-netizen-buc-xuc-thanh-minh-465958.html