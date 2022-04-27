Chúc Khanh Hảo: Phát hiện vật thể là trong cảnh hôn của Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành, Netizen 'nghi ngờ' là 'sợi chị bạc'

Sao quốc tế 27/04/2022 16:20

Netizen phát hiện vật thể lạ trong cảnh hôn của Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành trong Chúc Khanh Hảo.

Chúc Khanh Hảo là bộ phim kể về chuyện tình yêu lãng mạn giữa Trường Nhạc quận chúa Lưu Linh (Viên Băng Nghiên thủ vai) và Cẩm Y Vệ Thẩm Yến (Trịnh Nghiệp Thành thủ vai). Trong khi Lưu Linh là một mỹ nhân vừa ngổ ngáo và đáng yêu thì Thẩm Yến lại là một nam nhân lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng có nội tâm ấm áp.

Chúc Khanh Hảo: Phát hiện vật thể là trong cảnh hôn của Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành, Netizen 'nghi ngờ' là 'sợi chị bạc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Bộ phim có thời gian phát sóng ngắn ngủi, chỉ trong vòng 8 ngày kể từ ngày 16/4. Với nội dung phim dễ xem, yếu tố hài hước xen lẫn với những cảnh lãng mạn giúp cho bộ phim không bị nhàm chán. Những tưởng Chúc Khanh Hảo sẽ đến và đi trong êm đềm lặng lẽ với một ít hậu trường mà thôi. Thế nhưng đoàn làm phim đã quyết tâm làm điều ngược lại: phim có thể ngắn nhưng cẩu lương từ các cặp đôi của phim thì không thể ít ỏi qua loa cho có được.

Đặc biệt, phản ứng hóa học của cặp đôi Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành vô cùng tự nhiên và đáng yêu khiến cho khán giả liên tục "đẩy thuyền".

Chúc Khanh Hảo: Phát hiện vật thể là trong cảnh hôn của Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành, Netizen 'nghi ngờ' là 'sợi chị bạc' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Mới đây, cộng đồng mạng đang truyền tay nhau bức ảnh chụp lại hậu trường của một cảnh hôn xuất hiện trong phim. Theo đó, khán giả phát hiện ra một hiện tượng lạ trong cảnh quay này.

Chúc Khanh Hảo: Phát hiện vật thể là trong cảnh hôn của Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành, Netizen 'nghi ngờ' là 'sợi chị bạc' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Khán giả cho rằng đó là "sợi chỉ bạc" thường xuất hiện khi có một nụ hôn sâu. Nhiều người tỏ ra bất ngờ với độ tạo bạo của Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành trong cảnh quay thân mật này.

Tuy nhiên, nếu quan sát kĩ hơn, người xem có thể dễ dàng nhận thấy đó chỉ là một sợi lông trên chiếc áo khoác của nữ chính Trịnh Băng Nghiên chứ hoàn toàn không phải "sợi chỉ bạc" như nhiều người vẫn nghĩ.

Dù sự thật có như thế nào thì cũng không thể phủ nhận mức độ ăn ý của cặp đôi Chúc Khanh Hảo. Mặc dù Viên Băng Nghiên lớn hơn Trịnh Nghiệp Thành một tuổi, song khi đứng cạnh nhau, cả hai vẫn được đánh giá là đẹp đôi. Trong phim, cặp đôi chị em cũng có rất nhiều cảnh hôn lãng mạn, hiệu ứng mà những cảnh quay ấy đem lại đều rất tốt.

 

Chúc Khanh Hảo: Phát hiện vật thể là trong cảnh hôn của Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành, Netizen 'nghi ngờ' là 'sợi chị bạc' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Chúc Khanh Hảo: Phát hiện vật thể là trong cảnh hôn của Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành, Netizen 'nghi ngờ' là 'sợi chị bạc' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 Hiện, bộ phim đã lên sóng đủ 22 tập, các mọt phim hoa ngữ có thể cày trọn vẹn bộ phim.

 

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