Dương Tử bị tố bắt chước Viên Băng Nghiên nhưng "fail" toàn tập

Hình ảnh mới nhất của Dương Tử trong một sự kiện lại gây tranh cãi.
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Cứ mỗi lần Dương Tử tham dự sự kiện nào là lại xảy ra những so sánh với các đồng nghiệp khác. Điển hình như mới đây, Dương Tử xuất hiện tại sự kiện livestream của một thương hiệu nổi tiếng sau thời gian dài ở ẩn. Cô nàng ghi điểm với visual tựa tiên nữ, nhan sắc lên hương thấy rõ sau khoảng thời gian bận rộn với các dự án phim mới.
Dương Tử rất hợp với những bộ cánh nhẹ nhàng, lối make up đáng yêu, khoe được lợi thế nhan sắc như đôi mắt to, khuôn miệng nhỏ và nụ cười vô cùng khả ái. Cô chọn cho mình chiếc váy trắng có tay, luôn nở nụ cười tươi rói trước ống kính, thoáng nhìn cũng đủ gây mê.
Sẽ không có gì đáng nói nếu vài cư dân mạng không phát hiện ra tạo hình của Dương Tử trong buổi livestream rất giống với trang phục của đàn em Viên Băng Nghiên đã diện ở thời điểm đi tuyên truyền cho Lưu Ly mỹ nhân sát. Tất nhiên, hai mĩ nhân lập tức bị mang lên bàn cân.
Dù đụng hàng với Viên Băng Nghiên, Dương Tử vẫn rất xinh đẹp, cuốn hút, khoe nhan sắc thần thái cùng vẻ ngoài siêu đáng yêu. Nhưng diện sau thì vẫn mất điểm hơn hẳn. Nhiều người hi vọng Dương Tử sẽ tìm được phong cách thời trang của riêng mình thay vì bị cho là sao chép đàn em về hình ảnh.