Dương Tử bị tố bắt chước Viên Băng Nghiên nhưng "fail" toàn tập

Cứ mỗi lần Dương Tử tham dự sự kiện nào là lại xảy ra những so sánh với các đồng nghiệp khác. Điển hình như mới đây, Dương Tử xuất hiện tại sự kiện livestream của một thương hiệu nổi tiếng sau thời gian dài ở ẩn. Cô nàng ghi điểm với visual tựa tiên nữ, nhan sắc lên hương thấy rõ sau khoảng thời gian bận rộn với các dự án phim mới.

Dương Tử rất hợp với những bộ cánh nhẹ nhàng, lối make up đáng yêu, khoe được lợi thế nhan sắc như đôi mắt to, khuôn miệng nhỏ và nụ cười vô cùng khả ái. Cô chọn cho mình chiếc váy trắng có tay, luôn nở nụ cười tươi rói trước ống kính, thoáng nhìn cũng đủ gây mê.