Trầm Vụn Hương Phai giảm nhiệt 'hóng' của cộng đồng mạng: Quá nhiều ồn ào, Dương Tử bị giảm địa vị

Sao quốc tế 02/05/2022 12:16

Nối tiếp Hương Mật Tựa Khói Sương, Trầm Vụn Hương Phai ra mắt. Tuy nhiên, bộ phim đã giảm nhiệt móng ngóng vì có quá nhiều ồn ào xoay quanh.

Sau thành công của Lưu Ly, Hoan Thụy dường như chấp niệm hơn với dòng phim cổ trang – thần tượng ngược “tơi bời hoa lá” và vì thế nên công ty mới quyết định sản xuất Trầm Vụn Hương Phai. Tuy nhiên, quá trình làm phim không mấy suôn sẻ khi Trầm Vụn Hương Phai có khá nhiều ồn ào xung quanh.

Trầm Vụn Hương Phai xoay quanh mối tình phải trải qua nhiều kiếp luân hồi của Nhan Đàm (Dương Tử) và Ứng Uyên (Thành Nghị). Nhan Đàm dùng một nửa trái tim của mình để mong có được tình cảm từ Ứng Uyên, đáng tiếc, hắn lại quên mất cô. Mất nửa trái tim, Nhan Đàm chỉ còn lại chút tro tàn và phải lưu lạc bên bờ vong xuyên suốt 800 năm.

Trầm Vụn Hương Phai giảm nhiệt 'hóng' của cộng đồng mạng: Quá nhiều ồn ào, Dương Tử bị giảm địa vị - Ảnh 1
Trầm vụn hương phai - Ảnh minh họa: Internet

 

Khi Hoan Thụy sản xuất Trầm Vụn Hương Phai thì nguyên tác của phim đã bị nói “mượn văn” của 8 cuốn tiểu thuyết, trong đó có Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Được biết, bản thân Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa còn từng gây tranh cãi rất lớn vì ồn ào “mượn ý tượng”. Mà Trầm Vụn Hương Phai chính là “mượn của mượn” nên nhiều khán giả cảm thấy rất bức xúc và quyết tâm không xem khi bộ phim này lên sóng.

Trầm Vụn Hương Phai giảm nhiệt 'hóng' của cộng đồng mạng: Quá nhiều ồn ào, Dương Tử bị giảm địa vị - Ảnh 2
Dương Tử - Ảnh minh họa: Internet

 

Ngay từ đầu, Hoan Thụy sản xuất Trầm Vụn Hương Phai ngoài việc “ăn theo” thành công của Hương Mật Tựa Khói Sương và Lưu Ly trước đó thì còn có mục đích là nâng đỡ Thành Nghị. Nam chính đã có rồi, Hoan Thụy bắt đầu đi tìm nữ chính để sánh đôi với Thành Nghị, chỉ là công ty chọn từ Cảnh Điềm, Bạch Lộc cho đến Viên Băng Nghiên mà vẫn không thể tìm nổi người thích hợp. Cuối cùng, Dương Tử là người nhận vai này.

Vì việc Dương Tử nhận Trầm Vụn Hương Phai đã khiến những tin đồn cô bị Hoan Thụy buộc đóng phim xuất hiện. Từng có một Hương Mật Tựa Khói Sương quá nổi tiếng rồi nên Dương Tử chẳng cần thêm Trầm Vụn Hương Phai để tô điểm cho bản thân nữa bởi chưa chắc bộ phim này đã mang lại lợi ích lớn cho cô ấy. Hơn nữa, fan cũng không hài lòng khi Dương Tử phải nhận bộ phim mà nhiều sao nữ khác “bỏ đi”.

Thêm vào đó, với mục đích là để nâng đỡ cho Thành Nghị nên chắc chắn Hoan Thụy sẽ không chú tâm vào Dương Tử. Quan trọng hơn là bây giờ Dương Tử đã rời Hoan Thụy, còn lâu công ty mới chịu đi tiếp thị free cho cô ấy.

Trầm Vụn Hương Phai giảm nhiệt 'hóng' của cộng đồng mạng: Quá nhiều ồn ào, Dương Tử bị giảm địa vị - Ảnh 3
Trầm Vụn Hương Phai ăn theo Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh minh họa: Internet

 Trong khoảng thời gian tuyên truyền cho Lưu Ly, Thành Nghị và bạn diễn Viên Băng Nghiên phối hợp rất ăn ý, nhìn đúng chuẩn “tình bể bình”. Nhưng trong sự kiện kết thúc phim, Thành Nghị lại tỏ thái độ lạnh nhạt và giữ khoảng cách với Viên Băng Nghiên, hành động thẳng tay “phá couple” này khiến cư dân mạng rất tức giận. Lúc này đây, anh bị chỉ trích là không tôn trọng bạn diễn và khán giả, mà công ty cũng chẳng đưa ra phản hồi cụ thể nào về việc này cả.

Netizen lo Dương Tử sẽ trở thành “Viên Băng Nghiên 2.0”, bị Hoan Thụy tận dụng để tạo chủ đề cho phim và nâng đỡ Thành Nghị thôi. Rồi có được sự trợ lực của Dương Tử xong, liệu Thành Nghị có tiếp tục cư xử tệ với bạn diễn sau khi Trầm Vụn Hương Phai kết thúc không? Cộng thêm việc Dương Tử bị buộc nhận phim thì e rằng Trầm Vụn Hương Phai sẽ mất một lượng khán giả ủng hộ.

Trầm Vụn Hương Phai giảm nhiệt 'hóng' của cộng đồng mạng: Quá nhiều ồn ào, Dương Tử bị giảm địa vị - Ảnh 4
Trầm Vụn Hương Phai không được lòng khán giả - Ảnh minh họa: Internet

 

Một bộ phim chưa chiếu mà đã không được lòng khán giả như Trầm Vụn Hương Phai thì đúng là hiếm hoi. Trừ khi Trầm Vụn Hương Phai có chất lượng cao và phải thật xuất sắc, nếu không thì rất khó để bộ phim này lấy lòng được khán giả.

 

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