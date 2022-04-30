Cbiz tung ra quy tắc mới dành cho diễn viên, hàng loạt ngôi sao hạng A như Dương Tử rơi vào cảnh lao đao vì quy định này

Sao quốc tế 30/04/2022 17:20

Những quy tắc mới dành cho diễn viên sắp được áp dụng tại Cbiz, đang là đề tài được bàn tán rất nhiều ở thời điểm hiện tại.

Ngày 26/4, Sina giải trí đã công bố những quy tắc mới dành cho diễn viên. Theo đó, các diễn viên sẽ phải tuân thủ các quy định như sau:

1. Các diễn viên không được phép kiêm nhiệm một lúc nhiều đoàn phim.

2. Các diễn viên không được vượt quá tiêu chuẩn bình thường về nơi ăn ở. Không được phép ăn và ở riêng bên ngoài hoặc đem người ngoài vào đoàn phim.

3. Không được phép tiết lộ ra bên ngoài (hình ảnh, kịch bản, tình trạng đoàn phim...).

4. Bồi đắp tổn thất nếu xảy ra vấn đề. Tập trung diễn xuất và nâng cao trình độ diễn xuất. Tận tâm, kính nghiệp mới thực sự là việc đúng đắn.

Cbiz tung ra quy tắc mới dành cho diễn viên, hàng loạt ngôi sao hạng A như Dương Tử rơi vào cảnh lao đao vì quy định này - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Có thể thấy, những quy tắc này sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến lịch trình của những diễn viên hạng A có nhiều dự án phim trong năm nay. Đơn cử như có thể kể đến trường hợp của Dương Tử. Cô nàng được biết là đang đồng thời tham gia hai đoàn phim là Trường Tương Tư và Trầm Vụn Hương Phai. 

Cbiz tung ra quy tắc mới dành cho diễn viên, hàng loạt ngôi sao hạng A như Dương Tử rơi vào cảnh lao đao vì quy định này - Ảnh 2
Dương Tử - Ảnh: Internet

Dĩ nhiên, ngoài Dương Tử những quy tắc này sẽ làm ảnh hưởng tới rất nhiều ngôi sao khác. Bởi lẽ trong những năm gần đây, các diễn viên tại Cbiz luôn cạnh tranh nhau gắt gao trong từng khung giờ chiếu phim, nên việc họ cùng lúc tham gia nhiều bộ phim cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, sắp tới mọi thứ sẽ buộc phải chấm dứt với những quy tắc đã nêu ở trên. 

Dẫu vậy khán giả vẫn có thể yên tâm vì những quy tắc trên sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 26/4, những hợp đồng đã ký kết trước ngày này hoàn toàn đủ điều kiện để quay tiếp mà không bị hủy bỏ hay dời lịch. 

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