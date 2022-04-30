Địch Lệ Nhiệt Ba 'mắc hạn' bị nữ phụ vượt mặt, hết Lộ Tư rồi đến nữ phụ này trong Công Tố Tinh Anh

Cách đây không lâu, bộ phim Công Tố Tinh Anh chính thức khởi quay với sự tham gia của Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Đại Vi. Công Tố Tinh Anh kể về câu chuyện của cô nàng An Ni tại viện kiểm sát Giang Thành, được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cô đã đoàn kết hợp tác với các đồng nghiệp, phát huy hết tác dụng các chức năng kiểm sát, tìm kiếm chính xác các manh mối, xác định bằng chứng phạm tội và xử lý thành công một loạt các vụ án gây ảnh hưởng xấu đến xã hội như khiêu dâm trực tuyến, cờ bạc trực tuyến,...

Theo đó, trong dự án phim Công Tố Tinh Anh này ngoài Địch Lệ Nhiệt Ba còn có một mỹ nhân khác cực kỳ ấn tượng đó là Vưu Tĩnh Như . Ngay khi poster của dàn diễn viên trong phim được tung ra, cô nàng đã nhận được sự chú ý lớn của khán giả. Sở hữu đường nét gương mặt đẹp sắc nét, phong cách trang điểm ấn tượng giúp Vưu Tĩnh Như nổi bật giữa dàn diễn viên trong phim.

Là bộ phim hứa hẹn đánh dấu sự chuyển hình của nàng mỹ nữ Tân Cương vậy nên Công Tố Tinh Anh được khán giả mong đợi rất nhiều. Tuy nhiên mới đây, không ít cư dân mạng bày tỏ sự lo ngại về việc Địch Lệ Nhiệt Ba có thể sẽ lại bị nữ phụ vượt mặt trong bộ phim này.

Vưu Tĩnh Như lấn át nhan sắc Nhiệt Ba - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị nhận xét là nhạt nhòa hơn hẳn nữ phụ. Vốn có gương mặt lai tây đẹp sắc sảo thế nhưng khi vào vai nữ chính An Ni trong Công Tố Tinh Anh nhan sắc của nàng mỹ nữ Tân Cương lại có phần đi xuống. Đa số cư dân mạng đều cho rằng nguyên nhân xuất phát từ cách trang điểm “sương sương” khiến vẻ đẹp của Nhiệt Ba không được nổi bật lên.

Trước Vưu Tĩnh Như, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng bị 2 nữ phụ khác lấn át trong phim là Triệu Lộ Tư ở Trường Ca Hành và mới đây là Quách Hiểu Đình trong Ngự Giao Ký. Đóng vai phụ thì nổi bật thế nhưng khi vào vai nữ chính, Địch Lệ Nhiệt Ba lại liên tục bị lấn át.

Nhiệt Ba từng bị Triệu Lộ Tư lấn át nhan sắc -Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc được khen nhan sắc nổi bật hơn Địch Lệ Nhiệt Ba trong poster Công Tố Tinh Anh, Vưu Tĩnh Như còn được khen ngợi EQ cao trong màn đối đáp với cư dân mạng. Cụ thể, dưới bình luận được khen đẹp hơn nữ chính, nàng nữ phụ đáp lại rằng: “Vai diễn của mỗi người đều có điểm khác biệt vậy nên cách trang điểm cũng sẽ không thể giống nhau được. Tôi muốn làm diễn viên tốt, không dựa vào nhan sắc hay tư bản gì cả. Hóa trang là thứ rất hay ho sẽ giúp ai cũng trở nên xinh đẹp”.

Vưu Tĩnh Như vẫn còn là cái tên khá mới với các mọt phim Hoa ngữ. Trước đây, cô nàng từng gây ấn tượng khi tham gia vào các bộ phim như Nữ Thế Tử, Khai Đoan và Đối Tác Hoàn Mỹ. Không chỉ có ngoại hình ấn tượng, người đẹp này còn có diễn xuất tốt từng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Vưu Tĩnh Như từng được chú ý đến nhan sắc ở phim khác - Ảnh minh họa: Internet

Vì là phim dâng lễ nên có thể các cảnh quay của Công Tố Tinh Anh sẽ được hoàn thành trong tháng 6 này và dự kiến lên sóng vào tháng 10. Hiện tại, khán giả đều hi vọng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba có thể tiến bộ hơn để không bị nữ phụ lấn át.