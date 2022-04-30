Xôn xao tin Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ 'yêu lại từ đầu' Hoàng Cảnh Du trong phim mới

Kể từ "Hạnh Phúc Trong Tầm Tay", Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du được khán giả yêu thích và mong muốn tái hợp trong một bộ phim tiếp theo trong tương lai.

Sau khi kết hợp cùng nhau trong bộ phim "Hạnh Phúc Trong Tầm Tay", Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du lập tức dính tin đồn hẹn hò. Trong quá trình quay phim, cặp đôi có nhiều cảnh ngọt ngào lãng mạn chỉ có hai người, bầu không khí rất ấm áp, hạnh phúc.

Mới đây, thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ "yêu lại từ đầu" với Hoàng Cảnh Du đã được cộng đồng mạng tích cực lan truyền. Cụ thể, cả hai sẽ có cơ hội tái hợp trong một tác phẩm ngôn tình đô thị khác tên là "Thời Đại Mới Của Chúng Ta" do công ty Hoa Sách sản xuất.

Bộ phim này gồm 6 phần với những câu chuyện khác nhau và do các đạo diễn cầm trịch. Phim đã quay xong 2 phần, 4 phần còn lại sẽ quay vào tháng 1 này.

Ngay sau khi tin tức đươc lan truyền, nhiều khán giả, đặc biệt là fandom của Địch Lệ Nhiệt Ba đã lên tiếng phản đối gay gắt dự án này. Nguyên nhân của động thái này xuất phát từ đời tư nhiều tai tiếng của Hoàng Cảnh Du.

Theo đó, vào năm 2020, nam diễn viên dính vào lùm xùm bạo hành vợ cũ Vương Vũ Hinh khiến cô này có ý định tự tử. Thậm chí, Hoàng Cảnh Du còn bị tung bằng chứng ngoại tình khiến hình tương nam thần của anh chàng trong mắt công chúng sụp đổ hoàn toàn.

Hiện tại, cả hai phía của Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du chưa có bên nào lên tiếng xác nhận song khán giả vẫn tỏ ra hết sức quan ngại về sự tái hợp này.

Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận cảm thấy hạnh phúc vì được 'yêu' Nhậm Gia Luân trong 'Ngự Giao Ký' Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Kỷ Vân Hòa đã có những trải lòng về bộ phim vừa qua và gửi lời tạm biệt đến khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-tin-dich-le-nhiet-ba-se-yeu-lai-tu-dau-hoang-canh-du-trong-phim-moi-465563.html