Phản ứng thú vị của Tiêu chiến khi được hỏi Dương Tử có phải mẫu con gái lý tưởng hay không

Sự hợp tác ăn ý của Dương Tử và Tiêu Chiến trong dự án gần đây đã khiến dân tình được phen đẩy thuyền khá nhiệt tình.

Kể từ sau khi bộ phim "Tiên sinh xin chỉ giáo nhiều hơn" được phát sóng, Tiêu Chiến và Dương Tử trở thành hai nhân vật được bàn ra tán vào rất sôi nổi trên mạng xã hội. Dân tình bắt đầu được dịp săm soi những màn tương tác của hai người trên màn hình và hậu trường.

Trong một buổi phỏng vấn cách đây chưa lâu, Tiêu Chiến bị phóng viên đưa vào thế khó với câu hỏi: "Nếu Dương Tử trở thành bạn gái của anh thì có thích hợp không?".

Câu hỏi tuy ngắn gọn, nhưng rõ ràng nếu không đủ tinh tế và nhanh nhạy, chắc chắn phần trả lời ít nhiều sẽ gây ra tranh cãi trên khắp các diễn đàn.

Phản ứng của Tiêu Chiến khi được hỏi Dương Tử có thích hợp làm người yêu - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Tiêu Chiến thêm một lần nữa chứng minh được chỉ số IQ cao của mình. Cụ thể, nam diễn viên đã đưa ra một so sánh khá thú vị thay vì trực tiếp trả lời thẳng vào vấn đề rằng nếu Dương Tử là nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ tích thì anh chính là bạch mã hoàng tử đang vượt mọi chông gai.

Ngay sau khi nghe xong câu trả lời, nhiều cư dân mạng đã hết lời tán thưởng sự từ chối tinh tế đó của Tiêu Chiến, vừa có thể tránh được việc Dương Tử bị mất lòng, vừa khiến người hâm mộ của bộ phim thích thú và tiếp tục "đẩy thuyền" cho cặp đôi này.

Dương Tử - Ảnh: Internet

Trước đó, cặp đôi từng bị bắt gặp nắm tay nhau trên cầu và dành cho đối phương ánh mắt vô cùng trìu mến trên phim trường. Không chỉ vậy, nam diễn viên 9x còn đưa tay lên xoa đầu nàng tiểu hoa, động tác thuần thục và thân mật, có cảm giác rất giống đôi tình nhân ngoài đời thực. Kể từ đó, tin đồn tình cảm giữa hai người đã xuất hiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-thu-vi-cua-tieu-chien-khi-duoc-hoi-duong-tu-co-phai-mau-con-gai-ly-tuong-hay-khong-466471.html