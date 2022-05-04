Diện trang phục giản dị đi làm, 'mẹ một con' Triệu Lệ Dĩnh vẫn trẻ đẹp bất chấp tuổi 35

Sao quốc tế 04/05/2022 15:25

Triệu Lệ Dĩnh hiện đang là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hoa Ngữ. Không chỉ có "gia tài" phim ảnh đồ sộ, nữ diễn viên còn được xem là tượng đài về nhan sắc và thời trang.

Mới đây, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh vừa chia sẻ một loạt hình ảnh hậu trường ghi lại quá trình quay chụp cho triển lãm văn hóa dành cho thanh niên. Khi đi quay hình, nữ diễn viên mặc váy tím có thiết kế khá thanh lịch, nhẹ nhàng. Nữ diễn viên trang điểm vừa phải, để tóc thẳng và buông xõa trên vai. Dẫu vậy, cô vẫn trông vẫn vô cùng xinh đẹp khiến cư dân mạng phải tấm tắc ngợi khen.

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Ở tuổi 35 và đã trải qua một lần sinh nở nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã khiến nhiều người đẹp trẻ tuổi hơn phải e dè vì nhan sắc bất chấp thời gian của mình. Gương mặt của cô nàng trở nên V-line hơn, thần thái và khí chất đều vô cùng nổi bật. Sau 20 năm, tình cũ của Phùng Thiệu Phong có cuộc lột xác choáng ngợp.

Thậm chí, không ít người còn nhiều lần đặt nghi vấn nữ diễn viên trải qua phẫu thuật thẩm mỹ để có được nhan sắc như bây giờ.

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Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh vừa hoàn thành các cảnh quay trong bộ phim "Dã man sinh trưởng". Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết Không được vãng sinh, có nội dung xoay quanh chuyện khởi nghiệp của người trẻ. Phim kể về Hứa Ban Hạ, người làm công việc thu mua gang thép. Từ một cô gái bình thường, Hứa Ban Hạ đã làm nên những điều không tưởng, đồng thời xây dựng vị trí vững chắc trong giới kinh doanh.

Việc Triệu Lệ Dĩnh hợp tác cùng Âu Hào trong Dã man sinh trưởng đón nhận nhiều ý kiến trái chiều. Âu Hào thuộc nhóm diễn viên thực lực, có diễn xuất khá tốt. Tuy nhiên, nói về mức độ nổi tiếng thì Triệu Lệ Dĩnh bỏ xa Âu Hào.

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