Những bộ phim trọng điểm có lượt xem tuần đầu cao nhất: Triệu Lộ Tư vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba lép vế đứng cuối cùng

Sau thành công vang dội của Khánh Dư Niên, khán giả đã rất mong chờ Tuyết Trung Hãn Đao Hành được phát sóng khi Trương Nhược Quân gật đầu đồng ý tham gia. Vì vậy, không có gì lạ khi phim có thể thu về lượng người xem vượt trội như vậy ngay ngày đầu ra mắt, dù dàn dàn diễn viên chính không phải là những ngôi sao quá mức nổi tiếng.

Góp mặt trong danh sách đều là phim của các đỉnh lưu, ngôi sao hạng A hàng đầu hiện nay như Lý Dịch Phong, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba ... Tuy nhiên họ vẫn phải chịu phận lép vế trước Trương Nhược Quân.

Dù đạt lượng người xem trong ngày đầu cực khủng, tuy nhiên càng về sau, Tuyết Trung Hãn Đao Hành lại càng bị khán giả ca thán khi phim không được trau chuốt về hình ảnh, mạch phim cũng chậm lê thê khiến người xem khó chịu.

Vượt mặt cả phim của Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác và Địch Lệ Nhiệt Ba, Thả Thí Thiên Hạ vừa lên sóng đã chiếm giữ vị trí đầu tiên với 624,98 triệu lượt xem. Dự án phim này là màn kết hợp đầu tay của 2 đỉnh lưu lượng 9x Dương Dương và Triệu Lộ Tư.

Vừa có ngoại hình đẹp lại thêm lượng fan đông nên Thả Thí Thiên Hạ đã thu về loạt thành tích cực khủng ngay từ khi lên sóng. Ở thời điểm hiện tại, đây cũng là một trong những bộ phim cổ trang thu hút nhiều khán giả nhất màn ảnh nhỏ.

Xếp ở vị trí thứ 3 là bộ phim Trường Ca Hành của Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi. Bộ phim sở hữu dàn diễn viên trẻ đẹp, dự án phim này đã thu hút được một lượng khán giả lớn khi lên sóng. Vào vai Lý Trường Ca, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất tiến bộ. Trong khi đó, vai A Chuẩn của Ngô Lỗi lại khiến dân tình mê mẩn vì quá điển trai.

Hữu Phỉ là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Triệu Lệ Dĩnh kể từ sau khi kết hôn và sinh con. Sở hữu 2 lưu lượng nổi tiếng của Cbiz là Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác, bộ phim này đã thu về loạt thành tích cực kỳ đáng nể. Tuy bị chê không có chemistry của nam nữ chính, song Hữu Phỉ vẫn là bộ phim S+ đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách phim có lượt xem cao nhất tuần đầu lên sóng.

Xếp ở vị trí thứ 4 trong danh sách này là bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ đóng chính. Ở thời điểm lên sóng, bộ phim này từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất của nam chính và tạo hình của nữ chính.

Tuy nhiên, màn hợp tác đầu tay của Hứa Khải và Châu Đông Vũ vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả về nội dung hay, kỹ xảo được đầu tư, đẹp mắt.