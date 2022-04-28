Triệu Lệ Dĩnh hé lộ lý do không giành quyền nuôi con với Phùng Thiệu Phong, chốt hạ một câu khiến dân tình xót xa

Sao quốc tế 28/04/2022 20:33

Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong "đường ai nấy đi", con trai của cả hai được phía nhà nội nuôi dưỡng.

Mới đây, trang Sohu đăng tải bài viết hé lộ nguyên nhân Phùng Thiệu Phong được nuôi con trai thay vì Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể, khi Triệu Lệ Dĩnh gặp đàn chị Ninh Tịnh trong hậu trường một sự kiện, Ninh Tịnh đã hỏi lý do tại sao đàn em không tranh giành quyền nuôi con trai.

Đáp lại, nàng tiểu hoa 8x thẳng thắn trả lời: "Vì anh ấy giàu hơn em". Có thể thấy rõ sự mệt mỏi và tủi thân qua câu nói của người đẹp Sở Kiều Truyện, bởi cô xuất thân trong gia đình nông dân khó khăn.

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Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Sự khác biệt do do môi trường sống tạo ra cũng được cho là nguyên nhân lớn nhất khiến cho 2 ngôi sao ly hôn. Một vài nguồn tin còn khẳng định rằng mẹ Phùng Thiệu Phong không thích người con dâu có xuất thân từ vùng quê như Triệu Lệ Dĩnh.

Trước đó, cặp đôi đã từng vướng vào tin đồn "gương vỡ lại lành". Thông tin trên bắt nguồn từ việc có một số dự án phim mời chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh và hoa đán Lý Băng Băng cùng sánh đôi trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên người đẹp họ Lý đã khéo léo từ chối, không những vậy cô còn đề xuất Triệu Lệ Dĩnh vào vai diễn cùng Phùng Thiệu Phong.

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Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn, con trai của cả hai được phía nhà nội nuôi dưỡng - Ảnh: Internet

Về lí nhất quyết không nhận lời chồng cũ, Triệu Lệ Dĩnh cho biết vì cô và nam diễn không phù hợp làm vợ chồng, nếu làm bạn bè sẽ tốt hơn cho cả hai. Cách hành xử văn minh hậu chia tay của người đẹp Hoa Thiên Cốt đã nhận được sự đồng tình từ phía dân tình, đồng thời cũng hé lộ mối quan hệ tốt đẹp của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong.

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều đang bận rộn với các dự án phim và tập trung vào sự nghiệp cá nhân.

Phùng Thiệu Phong hết mực níu kéo, Triệu Lệ Dĩnh nhất quyết khước từ với một lý do không thể ngờ

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Dù cho Phùng Thiệu Phong ra sức níu kéo nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ nguyên quan điểm của cô về mối quan hệ của cả hai, đồng thời tiết lộ lý do sẽ không bao giờ quay trở về bên cạnh chồng cũ.

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