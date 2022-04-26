Phùng Thiệu Phong hết mực níu kéo, Triệu Lệ Dĩnh nhất quyết khước từ với một lý do không thể ngờ

Dù cho Phùng Thiệu Phong ra sức níu kéo nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ nguyên quan điểm của cô về mối quan hệ của cả hai, đồng thời tiết lộ lý do sẽ không bao giờ quay trở về bên cạnh chồng cũ.

Theo tin tức từ trang Sohu vào ngày 26/4, truyền thông Đài Loan đã tiết lộ chuyện Phùng Thiệu Phong thời gian qua đã ra sức muốn hàn gắn lại với Triệu Lệ Dĩnh. Nam tài tử thậm chí đã gặp cô để nói lên suy nghĩ của mình nhưng lại bị vợ cũ dội cho một "gáo nước lạnh" vào mặt với lý do không thể ngờ.

Bài đăng trên trang Sohu ngày 26/4 - Ảnh: Sohu

Cụ thể, sau khi nghe xong lời đề nghị của Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh chỉ nhẹ nhàng từ chối. Nữ minh tinh khẳng định rằng chuyện của cả hai đã kết thúc lâu rồi và cả hai thích hợp làm bạn bè hơn là vợ chồng hay người yêu.

Triệu Lệ Dĩnh đã từ chối việc tái hợp với chồng cũ - Ảnh: Internet

Lý do này của Triệu Lệ Dĩnh đã khiến cho netizen ra sức bàn luận, đa phần cho rằng nữ minh tinh vì con trai của mình mà không ngần ngại giữ mối quan hệ hoa hảo với Phùng Thiệu Phong dù cả hai đã ly hôn. Chung quy lại, cô vẫn đang suy nghĩ cho tương lai của con hai người.

Lý Băng Băng được cho là đã 'nhường' lại cơ hội hợp tác trong dự án mới với Phùng Thiệu Phong cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Cách đây ít lâu, truyền thông Trung Hoa bỗng rộ lên tin đồn về chuyện Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đang có khả năng tái hợp cao, mà xuất phát từ chính một hành động của Lý Băng Băng. Theo đó, có thông tin rằng Lý Băng Băng và nam tài tử họ Phùng được mời đóng cặp trong một dự án phim ảnh mới, tuy nhiên người đẹp họ Lý lại cho rằng bản thân không hợp với nhân vật và chủ động tiến cử Triệu Lệ Dĩnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phung-thieu-phong-het-muc-niu-keo-trieu-le-dinh-nhat-quyet-khuoc-tu-voi-mot-ly-do-khong-the-ngo-464710.html