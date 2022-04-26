Xôn xao nghi vấn Trịnh Nghiệp Thành đã ly hôn, liền 'phim giả tình thật' với 'bản sao Triệu Lệ Dĩnh'?

Trong quá trình hợp tác dự án phim "Chúc Khanh Hảo", Trịnh Nghiệp Thành và Viên Băng Nghiên có mối quan hệ thân thiết ở cả trong phim lẫn ngoài đời.

Sau khi "Chúc Khanh Hảo" phát sóng, cặp đôi chính đã nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Mối quan hệ thân thiết của Trịnh Nghiệp Thành và Viên Băng Nghiên khiến người hâm mộ rất cảm động. Và cũng chính vì vậy, không ít người còn nghi ngờ cặp đôi "phim giả tình thật" vì có tương tác quá ngọt ngào ở cả trong phim lẫn ngoài đời. Tuy nhiên, từ khi nổi tiếng hơn, Trịnh Nghiệp Thành vướng phải một số tin đồn không hay về đời tư. Cụ thể, mạng xã hội đã xuất hiện thông tin, Trịnh Nghiệp Thành từng có một đời vợ. Anh và vợ cũ kết hôn vì đàng gái đã mang thai. Sau khi bên nhau một thời gian, nam diễn viên cảm thấy không hợp nên quyết định ly hôn. Hiện tại, hai bên không còn quan hệ vợ chồng. Anh cũng muốn tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp.

Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành - Ảnh: Internet Trịnh Nghiệp Thành từng tham gia một số bộ phim truyền hình dài tập. Thế nhưng, chỉ đến "Chúc khanh hảo" thì tên tuổi của anh mới được biết đến nhiều hơn. Không chỉ tình tứ trên phim, Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành còn khá thân thiết ở ngoài đời. Trong buổi phát sóng trực tiếp gần đây, cặp đôi đã gửi lời chúc mừng và cổ vũ tới đối phương. Trịnh Nghiệp Thành cho biết bản thân rất vui khi được đóng phim cùng Viên Băng Nghiên. Anh hy vọng khán giả sẽ quan tâm nhiều hơn đến bạn diễn. Đồng thời, anh còn kêu gọi mọi người xem bộ phim Khuynh thành diệc thanh hoan do cô và Chung Hán Lương chủ diễn.

Để đáp lại tình cảm này, Viên Băng Nghiên cũng gửi nhiều lời khen ngợi dành cho đối phương. Cô cho biết, Trịnh Nghiệp Thành đang bận rộn đóng phim mới, thực sự là người chăm chỉ. Ngoài ra, cô cũng hy vọng có thể tiếp tục hợp tác với nam diễn viên trong một số dự án khác. Trong bộ phim này, Viên Băng Nghiên đóng vai Lưu Linh, là một mỹ nhân có nhan sắc hiếm có khó tìm. Nàng vừa ngọt ngào, vừa rực rỡ, dù xuất hiện ở bất cứ đâu cũng khiến người đối diện phải nao lòng. Sau này, Lưu Linh chạm mặt Thẩm Yến và cùng chàng viết nên câu chuyện yêu đương vô cùng thú vị. Từ những ngày đầu phim mới phát sóng, Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành đã có nhiều cảnh yêu đương "nóng mắt". Cũng vì nhập vai tốt và có phản ứng hóa học "bùng cháy" nên dân tình mới liên tục đẩy thuyền với hy vọng cả hai sẽ nhanh chóng trở thành 1 cặp ngoài đời thực.

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