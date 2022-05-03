Mỹ nhân Hoa Ngữ 'đọ sắc' qua loạt ảnh mới: Triệu Lệ Dĩnh gương mặt khác lạ, Na Trát hóa 'nàng thơ' trong bộ ảnh 'mừng sinh nhật' nhưng bị mỹ nhân 'diện sắc đỏ' lấn lướt

Phía Cổ Lực Na Trát đã tung ra loạt ảnh mới mừng sinh nhật nữ diễn viên. Diện bộ đầm trắng tinh khôi, Na Trát khoe nhan sắc xinh đẹp, đầy hút mắt của mình ở tuổi 30. Ngay sau khi loạt ảnh đăng tải, rất nhiều người hâm mộ đã để lại lời chúc mừng cho nàng mỹ nữ Tân Cương.

Vương Sở Nhiên hôm qua đã đăng tải loạt ảnh mới đầy khí chất mạnh mẽ. Không còn mang dáng vẻ than thuần như trước, nữ diễn viên diện nguyên cây đen, thần thái lạnh lùng hút mắt làm fan được phen bất ngờ bởi sự thay đổi nhanh chóng của thần tượng.

Dương Mịch gần đây cũng xuất hiện trong loạt ảnh mới đăng tải từ phòng làm việc. Dương Mịch là loạt ảnh diện đồ trẻ trung với áo phông, quần jeans. Nhan sắc xinh đẹp cùng phong cách có chút bụi bặm làm Dương Mịch trông như gái ngoài 20 sau tuyên bố tạm dừng hoạt động vì công việc quá tải.

Dương Mịch - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, Lệ Dĩnh gây chú ý với đoạn video mới. Dù chỉ là ảnh chụp màn hình thôi nhưng nữ diễn viên vẫn hiện lên rất xinh đẹp. Một số cho rằng gương mặt cô nàng trông hơi khác do cô mới nhổ răng khôn.

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Gần đây, Tống Tổ Nhi đã tham gia một sự kiện nhãn hàng. Diện bộ đầm hồng cực ngọt ngào, Tống Tổ Nhi trông trẻ trung đúng tuổi hơn hẳn so với những set đồ trước. Tuy nhiên, vì màu sắc không đậm nét nên Tống Tổ Nhi lần này bị một mỹ nhân khác diện sắc đỏ lấn lướt, đó là Từ Lộ.

Tống Tổ Nhi - Ảnh minh họa: Internet

Xuất hiện trên tạp chí Trendmo, Từ Lộ kết hợp cùng 2 màu sắc chính là đỏ và đen. Trông cô nàng rực rỡ hơn bao giờ hết khi diện những chiếc đầm đỏ. Ngay cả netizen khó tính cũng rất ấn tượng với concept chụp ảnh lần này của Tống Tổ Nhi, thậm chí còn cho là nổi bật hơn cả loạt ảnh mới của Na Trát, Vương Sở Nhiên.