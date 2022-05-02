Triệu Lệ Dĩnh nhập đoàn tham gia huấn luyện thể chất, dùng một tay xoay thương đầy khí phách, dự sẽ tái hợp lần 2 với Lâm Canh Tân.

Có tin đồn lan truyền trên mạng về sự kết hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong dự án phim cổ trang Dữ Phượng Hành sẽ chính thức khai máy.

Không mất nhiều thời gian để quay cuốn tiểu thuyết này. Nhưng lần này, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có thể hợp tác cùng nhau, bộ phim truyền hình này có thể coi là có sức hút rất lớn. Mới đây phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đã công bố lịch trình tháng 5 của cô, qua lịch trình có thể thấy ngoại trừ 4 hoạt động công khai, không còn hoạt động công khai nào khác, tất cả đều là quay phim truyền hình mới và hành trình cá nhân. Mọi người đều đặt nhiều kỳ vọng vào việc Triệu Lệ Dĩnh sẽ quay bộ phim truyền hình nào trong nhóm tiếp theo. Mà bạn cũng có thể đoán ra được từ trong những bức ảnh được công bố lần này trong lịch trình tháng 5. Tại một nơi nào đó với phông nền xanh, Triệu Lệ Dĩnh lựa chọn trang phục kín đáo, dùng một tay xoay thương, thập phần khí phách.

Sau đó, không ít fan hâm mộ cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức tập luyện thân thể trước khi gia nhập đoàn phim mới, nhiều netizen cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào vai diễn mới mà Triệu Lệ Dĩnh sắp đảm nhận, và một bộ cổ trang mới cũng là điều nên có sau bộ phim cổ trang hợp tác cùng với Vương Nhất Bác sau khi cô sinh con. Trong bộ phim truyền hình cổ trang này, Triệu Lệ Dĩnh sẽ mang đến một hình tượng nhân vật quả thật không tồi. Từ khi ra mắt cho đến nay, Triệu Lệ Dĩnh đã đóng rất nhiều bộ phim truyền hình cổ trang, bắt đầu từ bộ Lục Trinh Truyền Kỳ cho tới Sở Kiều Truyện, và hai năm trước là bộ Minh Lan Truyện, mỗi một bộ cổ trang cô ấy đều mang đến cho mọi người những cảm giác không giống nhau. Và với bộ phim cổ trang mới sắp tới được đồn đoán, từ trước đến nay có thể thấy thông tin tiết lộ của nó vô cùng ít ỏi. Trong tất cả các bộ phim mà Triệu Lệ Dĩnh thể hiện thì hình tượng khí thế anh hùng rất hợp với cô ấy không biết khi nào thì bộ phim này mới chính thức ra mắt để gặp mặt chúng ta?

Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, các tác phẩm phim truyền hình của nam diễn viên Lâm Canh Tân vai nam chủ không mấy đặc sắc, tuy nhiên vẫn có một vài tác phẩm tiêu biểu. Danh tiếng trong làng giải trí hai năm trở lại đây có vẻ không được tốt lắm, không biết sau khi hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh lần này sẽ mang lại cho chúng ta điều đặc sắc gì không. Nếu như không gì thay đổi hay sự việc bất ngờ, thì đây cũng nên là lần kết hợp thứ hai của hai người. Và cho đến nay Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn bộ phim truyền hình Hạnh Phúc Đến Vạn Gia chưa được chính thức khởi chiếu, Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim truyền hình này cũng đã đóng một vai diễn có phần trầm hơn so với những bộ phim thần tượng trước đây. Và lần xuất hiên mới đây của Triệu Lệ Dĩnh cũng mang đến cho chúng ta một hình ảnh rất giản dị, không biết cô ấy sẽ mang đến cho chúng ta một phần thể hiện tuyệt vời nào trong tương lai? Đối với bộ phim mới này của Triệu Lệ Dĩnh, mang có mong đợi hay không?

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