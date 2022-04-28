Triệu Lệ Dĩnh dự định tái hôn với một 'ông lớn' trong ngành giải trí hậu chia tay Phùng Thiệu Phong?

Sao quốc tế 28/04/2022 16:26

Kể từ khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh được nhiều ông lớn trong ngành giải trí theo đuổi, thậm chí có người còn ngỏ ý muốn kết hôn với cô.

Dù có một sự nghiệp đáng ghen tị nhưng đường tình duyên của Triệu Lệ Dĩnh lại không được tốt đẹp đẽ như vậy. Sau gần 3 năm hạnh phúc, cuộc hôn nhân của nữ minh tinh này và Phùng Thiệu Phong đã kết thúc trong sự ngỡ ngàng của nhiều người dù cả hai đã có một con trai chung.

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Sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh được nhiều ông lớn theo đuổi

Tính đến thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã chính thức ly hôn được khoảng 1 năm và suốt thời gian này cả hai cũng tránh hết mức nhắc đến nhau trước truyền thông nhưng vẫn cùng nhau nuôi nấng cậu con trai nhỏ là bé Tưởng Tưởng. Dù có nhiều lời đồn đoán về lý do thật sự hai người xa nhau nhưng cả hai ngôi sao vẫn chưa từng lên tiếng phản bác hay xác nhận bất kỳ điều gì.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, kể từ sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh được nhiều ông lớn trong giới giải trí theo đuổi. Trong đó bao gồm cả những ông trùm tư bản với gia tài kếch xù và người có tầm ảnh hưởng trong showbiz.

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Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh không có thời gian để yêu đương chứ đừng nói đến tái hôn

Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại thì nữ diễn viên chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp và dành thời gian bên cạnh con trai của mình. Ngoài ra, sắp tới Triệu Lệ Dĩnh còn phải tham gia diễn xuất vài tác phẩm đã lên lịch trước, bộ phim truyền hình Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do cô đóng chính cũng chuẩn bị được lên sóng nên nữ diễn viên sẽ rất bận rộn, không có thời gian nghĩ tới chuyện yêu đương hay hẹn hò nên khả năng cô tái hôn trong tương lai gần là rất thấp.

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Dù cho Phùng Thiệu Phong ra sức níu kéo nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ nguyên quan điểm của cô về mối quan hệ của cả hai, đồng thời tiết lộ lý do sẽ không bao giờ quay trở về bên cạnh chồng cũ.

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