Trái ngược với dự đoán của netizen, đây mới là nam thần được 'chọn mặt gửi vàng' đóng cặp cùng Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành

Trong thời gian gần đây, thông tin về việc Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ trở thành nam nữ chính của dự án phim cổ trang Dữ Phượng Hành trở thành đề tài bàn tán xôn xao của cư dân mạng. Theo một số bộ phận netizen, họ đều cho rằng nam thần họ Lâm không phù hợp để đóng cặp cùng ''nữ hoàng rating'' vì cặp đôi khi đứng cặp với nhau không tạo nên cảm giác của một đôi uyên ương trong phim.

Nam diễn viên Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Cụ thể, mới đây có cư dân mạng đã đăng tải video ghép tạo hình cổ trang của La Vân Hi và Triệu Lệ Dĩnh với nhau.Netizen còn khẳng định, bộ phim sẽ thu hút được lượng lớn fan hâm mộ theo dõi nếu nam chính trong phim là La Vân Hi.