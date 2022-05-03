Trái ngược với dự đoán của netizen, đây mới là nam thần được 'chọn mặt gửi vàng' đóng cặp cùng Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành

Sao quốc tế 03/05/2022 11:35

Khán giả đều cho rằng Lâm Canh Tân không hợp vai nam chính trong Dữ Phượng Hành và muốn nam thần khác thay thế để đóng cặp cùng Triệu Lệ Dĩnh.

Trong thời gian gần đây, thông tin về việc Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ trở thành nam nữ chính của dự án phim cổ trang Dữ Phượng Hành trở thành đề tài bàn tán xôn xao của cư dân mạng. Theo một số bộ phận netizen, họ đều cho rằng nam thần họ Lâm không phù hợp để đóng cặp cùng ''nữ hoàng rating'' vì cặp đôi khi đứng cặp với nhau không tạo nên cảm giác của một đôi uyên ương trong phim. 

Trái ngược với dự đoán của netizen, đây mới là nam thần được 'chọn mặt gửi vàng' đóng cặp cùng Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành - Ảnh 1
Nam diễn viên Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Cụ thể, mới đây có cư dân mạng đã đăng tải video ghép tạo hình cổ trang của La Vân Hi và Triệu Lệ Dĩnh với nhau.Netizen còn khẳng định, bộ phim sẽ thu hút được lượng lớn fan hâm mộ theo dõi nếu nam chính trong phim là La Vân Hi. 

Vốn sở hữu ngoại hình cao, gầy nên La Vân Hi được nhận xét là giống với nhân vật Hành Chỉ trong nguyên tác Dữ Phượng Hành khi đứng bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, cũng được cho là cực kỳ xứng đôi vừa lứa. 

Trái ngược với dự đoán của netizen, đây mới là nam thần được 'chọn mặt gửi vàng' đóng cặp cùng Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành - Ảnh 2
La Vân Hi được netizen đề cử cho vai nam chính Dữ Phượng Hành thay Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet
Trái ngược với dự đoán của netizen, đây mới là nam thần được 'chọn mặt gửi vàng' đóng cặp cùng Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành - Ảnh 3
Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Một điều nữa là cả 2 đều có diễn xuất tốt, ngoại hình tương xứng nên 2 ngôi sao này được mong đợi sẽ đóng cặp cùng nhau trong Dữ Phượng Hành.

Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang bàn tán xôn xao về việc La Vân Hi hợp vai Hành Chỉ của Dữ Phượng Hành hơn Lâm Canh Tân. Tuy nhiên, đó chỉ là điều ước của fan, còn ở thời điểm hiện tại nam chính trong phim dường như chắc chắn đã thuộc về tay của Lâm Canh Tân. 

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Có tin đồn lan truyền trên mạng về sự kết hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong dự án phim cổ trang Dữ Phượng Hành sẽ chính thức khai máy.

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