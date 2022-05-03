Những hình ảnh mới trên trang cá nhân của Triệu Lộ Tư nhận được nhiều sự chú ý của mọi người.

Mới đây, Triệu Lộ Tư đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình loạt hình ảnh mới nhất của bản thân trong một chuyến đi chơi.

Có thể thấy thông qua loạt ảnh, cô nàng vui vẻ thả dáng trong bộ váy hoa nhí màu đen trẻ trung kết hợp cùng áo len mỏng khoác ngoài. Tạo hình nhẹ nhàng giúp người đẹp họ Triệu càng xinh đẹp và ngọt ngào hơn.

Trước đó, Triệu Lộ Tư liên tục là tâm điểm của cư dân mạng sau khi bộ phim "Thả Thí Thiên Hạ" do cô nàng cùng nam diễn viên Dương Dương lên tục lên hot search vì loạt lùm xùm. Bản thân Triệu Lộ Tư cũng nhận không ít lời chỉ trích và "ném đá" không ngừng nghỉ.

Bên cạnh đó, trong quá trình phát sóng phim, những tin đồn về chuyện tình cảm của Triệu Lộ Tư và Dương Dương cũng thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Cả hai nhiều lần lộ các khoảnh khắc vô cùng tình cảm khi bên nhau khiến không ít người cho rằng Triệu Lộ Tư và Dương Dương đang "phim giả tình thật". Song, cả hai vẫn tuyệt đối giữ im lặng và không phản hồi.

Lưu Thi Thi, Triệu Lộ Tư và dàn sao nữ Cbiz bị chê 'một màu' trong kĩ năng diễn xuất Dù đã tham gia rất nhiều dự án phim thế nhưng diễn xuất của các nữ diễn viên Cbiz này vẫn bị công chúng đánh giá là "một màu" và không có gì đột phá.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mac-tranh-cai-tha-thi-thien-ha-trieu-lo-tu-van-tha-dang-dung-chuan-thieu-nu-mua-he-466050.html