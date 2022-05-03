Mặc tranh cãi 'Thả Thí Thiên Hạ', Triệu Lộ Tư vẫn 'thả dáng' đúng chuẩn thiếu nữ mùa hè

Sao quốc tế 03/05/2022 14:07

Những hình ảnh mới trên trang cá nhân của Triệu Lộ Tư nhận được nhiều sự chú ý của mọi người.

Mới đây, Triệu Lộ Tư đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình loạt hình ảnh mới nhất của bản thân trong một chuyến đi chơi.

Có thể thấy thông qua loạt ảnh, cô nàng vui vẻ thả dáng trong bộ váy hoa nhí màu đen trẻ trung kết hợp cùng áo len mỏng khoác ngoài. Tạo hình nhẹ nhàng giúp người đẹp họ Triệu càng xinh đẹp và ngọt ngào hơn.

trieu lo tutrieu lo tu 1trieu lo tu 2trieu lo tu 3

Trước đó, Triệu Lộ Tư liên tục là tâm điểm của cư dân mạng sau khi bộ phim "Thả Thí Thiên Hạ" do cô nàng cùng nam diễn viên Dương Dương lên tục lên hot search vì loạt lùm xùm. Bản thân Triệu Lộ Tư cũng nhận không ít lời chỉ trích và "ném đá" không ngừng nghỉ.

trieu lo tu 4trieu lo tu 5trieu lo tu 6

Bên cạnh đó, trong quá trình phát sóng phim, những tin đồn về chuyện tình cảm của Triệu Lộ Tư và Dương Dương cũng thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Cả hai nhiều lần lộ các khoảnh khắc vô cùng tình cảm khi bên nhau khiến không ít người cho rằng Triệu Lộ Tư và Dương Dương đang "phim giả tình thật". Song, cả hai vẫn tuyệt đối giữ im lặng và không phản hồi.

Lưu Thi Thi, Triệu Lộ Tư và dàn sao nữ Cbiz bị chê 'một màu' trong kĩ năng diễn xuất

Lưu Thi Thi, Triệu Lộ Tư và dàn sao nữ Cbiz bị chê 'một màu' trong kĩ năng diễn xuất

Dù đã tham gia rất nhiều dự án phim thế nhưng diễn xuất của các nữ diễn viên Cbiz này vẫn bị công chúng đánh giá là "một màu" và không có gì đột phá.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư nhan sắc Triệu Lộ Tư sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Lưu Thi Thi, Triệu Lộ Tư và dàn sao nữ Cbiz bị chê 'một màu' trong kĩ năng diễn xuất

Lưu Thi Thi, Triệu Lộ Tư và dàn sao nữ Cbiz bị chê 'một màu' trong kĩ năng diễn xuất

Triệu Lộ Tư khẳng định 'chắc nịch' điều này khi đóng cùng Dương Dương trong 'Thả Thí Thiên Hạ

Triệu Lộ Tư khẳng định 'chắc nịch' điều này khi đóng cùng Dương Dương trong 'Thả Thí Thiên Hạ

Những bộ phim trọng điểm có lượt xem tuần đầu cao nhất: Triệu Lộ Tư vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba lép vế đứng cuối cùng

Những bộ phim trọng điểm có lượt xem tuần đầu cao nhất: Triệu Lộ Tư vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba lép vế đứng cuối cùng

Vận đen tiếp tục bủa vây, 'Thả Thí Thiên Hạ' của Dương Dương và Triệu Lộ Tư bị tố ngược đãi động vật

Vận đen tiếp tục bủa vây, 'Thả Thí Thiên Hạ' của Dương Dương và Triệu Lộ Tư bị tố ngược đãi động vật

Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư 'vạch trần' bộ mặt thật của Dương Dương? Netizen 'ù òa' không ngờ lại như vậy

Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư 'vạch trần' bộ mặt thật của Dương Dương? Netizen 'ù òa' không ngờ lại như vậy

Hậu trường Thả Thí Thiên Hạ, Dương Dương - Triệu Lộ Tư cực mùi mẫn nhưng sao lên phim lại âu yếm 'giả trân' như vậy?

Hậu trường Thả Thí Thiên Hạ, Dương Dương - Triệu Lộ Tư cực mùi mẫn nhưng sao lên phim lại âu yếm 'giả trân' như vậy?

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?