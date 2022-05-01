Vận đen tiếp tục bủa vây, 'Thả Thí Thiên Hạ' của Dương Dương và Triệu Lộ Tư bị tố ngược đãi động vật

Dường như ''Thả Thí Thiên Hạ'' là một trong những bộ phim có nhiều drama nhất, kể từ khi công chiếu cho tới nay.

Thả Thí Thiên Hạ hiện đang là bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.Tuy nhiên, dù mới chỉ phát sóng được vài tập nhưng phim đã thu về không ít những bình luận trái chiều không ít từ người hâm mộ.

Mới đây nhất, sáng ngày 29/4, trên Weibo bất ngờ xuất hiện một bài đăng tố cáo hành vi đạo nhái trắng trợn của Thả Thí Thiên Hạ. Không dừng lại ở đó, chỉ ít phút sau, hàng loạt những bài đăng bóc mẽ hành vi ngược đãi động vật của đoàn làm phim đã xuất hiện với tần suất dày đặc trên Weibo.

Hình ảnh khiến netizen phẫn độ về cách đối xử động vật của đoàn làm phim ''Thả Thí Thiên Hạ'' - Ảnh: Internet

Cụ thể, có người cho rằng đoàn phim Thả Thí Thiên Hạ có hành vi ngược đãi những con ngựa sử dụng trên phim. Những chú ngựa thường xuất hiện trong các cảnh quay chiến đấu sau đó sẽ xảy ra tình huống thắng gấp rồi bị ngã bổ nhào về phía trước.

Việc sử dụng ngựa thật trong những cảnh quay nguy hiểm như vậy từ trước đến nay luôn bị khán giả lên án vì quá tàn nhẫn. Netizen sau khi nhìn nghe được đã tỏa ra phẫn nộ và phản đối với cách đối xử của đoàn làm phim với những chú ngựa.

Thả Thí Thiên Hạ đang vướng vào lùm xùm không đáng có trong khoảng thời gian gần đây - Ảnh:

Tuy nhiên, tất cả chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn và vẫn chưa có lời giải thích nào được ra từ phía đoàn làm phim ''Thả Thí Thiên Hạ''. CĐM đã có nhận định vui về những tin tức không hay về bộ phim '' Thả Thí Thiên Hạ có lẽ là bộ phim lắm drama nhất từ trước tới nay''.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/van-den-tiep-tuc-bua-vay-tha-thi-thien-ha-cua-duong-duong-va-trieu-lo-tu-bi-to-nguoc-dai-dong-vat-465693.html