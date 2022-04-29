Những khoảnh khắc đời thường, bình dị hiếm gặp của các mỹ nhân Cbiz tại khu vui chơi: Nhiệt Ba đáng yêu hết phần thiên hạ, Triệu Lộ Tư xinh xắn hết nấc

Địch Lệ Nhiệt Ba

Khoảnh khắc mè nheo đáng yêu hết phần thiên hạ của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Dịp lễ Thất tịch vừa qua, Địch Lệ Nhiệt ba và Dương Dương đã có chuyến du hí tại Disney Thượng Hải. Được biết, cả 2 đã có những giờ phút vui vẻ tại đây khi tham gia các trò chơi tại nơi này. Mỹ Nhân Tân Cương cũng không quên tạo dáng bên trò đu quay khiến dân tình ''phát sốt'' vì quá đáng yêu.

Dù đã bước sang tuổi 30, nhưng hẳn ai khi nhìn vào hình này cũng đều nghĩ mỹ nhân Cbiz vẫn còn khá nhỏ tuổi và khó có thể rời mắt trước sự xinh xắn của cô nàng.