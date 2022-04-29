Những khoảnh khắc đời thường, bình dị hiếm gặp của các mỹ nhân Cbiz tại khu vui chơi: Nhiệt Ba đáng yêu hết phần thiên hạ, Triệu Lộ Tư xinh xắn hết nấc

Netizen xứ Trung đang đứng ngồi không yên trước loạt ảnh đáng yêu hết nấc của các mỹ nhân Cbiz.
- Ngự Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba đã kết thúc, Netizen đồng loạt thả 'phẫn nộ' vì có quá nhiều điểm vô lý
- Trên phim thần thái xinh đẹp bao ngầu, netizen tò mò: Không biết ở hậu trường, Địch Lệ Nhiệt Ba có như vậy không?
Địch Lệ Nhiệt Ba
Dịp lễ Thất tịch vừa qua, Địch Lệ Nhiệt ba và Dương Dương đã có chuyến du hí tại Disney Thượng Hải. Được biết, cả 2 đã có những giờ phút vui vẻ tại đây khi tham gia các trò chơi tại nơi này. Mỹ Nhân Tân Cương cũng không quên tạo dáng bên trò đu quay khiến dân tình ''phát sốt'' vì quá đáng yêu.
Dù đã bước sang tuổi 30, nhưng hẳn ai khi nhìn vào hình này cũng đều nghĩ mỹ nhân Cbiz vẫn còn khá nhỏ tuổi và khó có thể rời mắt trước sự xinh xắn của cô nàng.
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư cũng từng khiến Cnet "tan chảy" khi xuất hiện cùng tình tin đồn - Lý Hoành Nghị tại khu vui chơi. Vốn được biết đến là mỹ nhân thuộc thế hệ mới, sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa. Vì vậy, mà ngay sau khi chứng kiến hình ảnh của nàng chơi đùa tại khu vui chơi, dân mạng cũng xỉu up xỉu down trước vẻ đẹp siêu cute của Triệu Lộ Tư.
Cảnh Điềm
Trong chiến dịch quảng bá cho bộ phim Tư Đằng, Cảnh Điềm đã cùng bạn diễn Trương Bân Bân "đưa nhau đi trốn" tại khu vui chơi. Không chỉ khiến netizen cảm thấy phấn khích trước loạt ảnh thân mật của cả 2, Cảnh Điềm còn đốn tim của fan bằng những hành động dễ thương khi chơi đùa.
Nữ diễn viên cài chiếc tai thỏ vô cùng đáng yêu, bộ cánh công chúa bồng bềnh tạo nên bầu không khí lãng mạn hơn bao giờ hết. Mặc dù đã 33 tuổi, nhưng Cảnh Điềm dường như vẫn giữ được nét trẻ trung, tinh nghịch.