Lưu Thi Thi, Triệu Lộ Tư và dàn sao nữ Cbiz bị chê 'một màu' trong kĩ năng diễn xuất

Thành công của vai diễn Mã Nhĩ Thái Nhược Hy trong tác phẩm truyền hình kinh điển "Bộ Bộ Kinh Tâm 2011" đã giúp Lưu Thi Thi trong một đêm trở thành minh tinh và phát triển đoạn tình duyên viên mãn cùng "Tứ gia" Ngô Kỳ Long. Sau dấu ấn này, nữ diễn viên đã lọt vào top những mỹ nhân Hoa ngữ được nhiều dự án phim săn đón.

Từ giới chuyên môn cho đến công chúng đều cho rằng Angela Baby thật sự rất xinh đẹp nhưng diễn xuất gượng gạo khiến khán giả thấy "ngán ngẫm". Mỹ nhân cứ quanh đi quẩn lại với "diễn xuất một màu", biểu cảm nhăn mày, trợn mắt. Trong nhiều cảnh cần thể hiện cảm xúc biến hóa, cô nàng cũng chỉ dùng một chiêu là trợn mắt.

Tuy nhiên, kể từ vai diễn thành công ấy, Lưu Thi Thi liên tục xuất hiện với những hình tượng có phần tương tự với nhân vật Mã Nhĩ Thái Nhược Hy. Mặc dù được khen ngợi có thực lực diễn xuất tốt nhưng việc chọn những kịch bản đóng khung với vai diễn đã khiến cô vẫn mãi là "Mã Nhĩ Thái Nhược Hy" ở nhiều tác phẩm về sau, không có sự đột phá gây chú ý trên sóng truyền hình nên cô cũng được xem là một trong những nghệ sĩ có diễn xuất một màu.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên vốn yếu về đài từ, bằng chứng là các phân đoạn của cô thường dính chữ, khó nghe rõ và không cảm xúc. Nhiều năm qua, sự thể hiện của Angela Baby luôn bị đánh giá thất thường, cô còn phụ thuộc vào sự dẫn dắt của bạn diễn. Nữ diễn viên nổi tiếng do ngoại hình xinh đẹp, phong cách thời thượng và xuất hiện liên tục trên màn ảnh khiến khán giả khó quên được cô.

Cúc Tịnh Y

Cúc Tịnh Y với xuất phát điểm là thành viên của nhóm nhạc đông dân SNH48, với vẻ đẹp hoàn mỹ được mệnh danh là “mỹ nhân 4000 năm”. Cúc Tịnh Y dần lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Dù đã tham gia rất nhiều dự án phim và được giao đóng chính trong rất nhiều bộ phim ăn khách, thế nhưng khán giả vẫn vô cùng ngán ngẩm trước Cúc Tịnh Y bởi cô nàng quá “một màu”.

Công chúng cho rằng Cúc Tịnh Y vẫn giữ một kiểu trang điểm da trắng, mắt đậm, môi đỏ, cũng như diễn xuất một kiểu từ phim này qua phim khác, không có gì nổi trội.

Triệu Lộ Tư

Nữ diễn viên trẻ sinh năm 1998 là một trong các cô nàng tiểu hoa được săn đón nhiều nhất giới giải trí hiện nay. Cô nàng liên tục nhận được dự án phim mới từ cổ trang cho tới hiện đại.

Dù diễn xuất của Triệu Lộ Tư không phải là tệ, thế nhưng lối diễn của cô nàng hầu như chưa có gì đột phá trong mắt khán giả. Phim mới của cô nàng với "Từ Khai Sính" và "Thả Thí Thiên Hạ", các mọt phim đánh giá nữ diễn viên vẫn quá "một màu".