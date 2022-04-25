Dù bị mỉa mai diễn xuất trong 'Thả Thí Thiên Hạ', nhưng Triệu Lộ Tư vẫn 'gây sốt' với gương mặt mộc

So với nhiều mỹ nhân thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ, Triệu Lộ Tư là người đẹp nổi bật, từng là hotgirl mạng xã hội xứ Trung ngay từ khi học cấp 3, người đẹp sở hữu visual nhận được nhiều lời khen ngợi. Mới đây, tiểu hoa đán 9x đã cập nhật những bức hình khoe nhan sắc trong trẻo, đúng chuẩn "nữ thần thanh xuân" lên mạng xã hội.

Trong ảnh, Triệu Lộ Tư diện chiếc áo ba lỗ màu trắng ôm sát cơ thể khoe ra vòng ba cực cuốn hút cùng eo thon đáng ngưỡng mộ. Mặc dù không hề trang điểm mà chỉ thoa son, mái tóc dài nhuộm màu nâu hạt dẻ nhưng nữ diễn viên trở nên xinh đẹp, trẻ trung và ngọt ngào. Mỗi lần Triệu Lộ Tư xuất hiện là lại khiến cho cư dân mạng phải "tan chảy" bởi nhan sắc cùng nét quyến rũ cực phẩm của mình.