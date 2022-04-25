Dù bị mỉa mai diễn xuất trong 'Thả Thí Thiên Hạ', nhưng Triệu Lộ Tư vẫn 'gây sốt' với gương mặt mộc

Sao quốc tế 25/04/2022 09:38

Triệu Lộ Tư không hổ danh là "nữ thần mặt mộc" thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ.

So với nhiều mỹ nhân thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ, Triệu Lộ Tư là người đẹp nổi bật, từng là hotgirl mạng xã hội xứ Trung ngay từ khi học cấp 3, người đẹp sở hữu visual nhận được nhiều lời khen ngợi. Mới đây, tiểu hoa đán 9x đã cập nhật những bức hình khoe nhan sắc trong trẻo, đúng chuẩn "nữ thần thanh xuân" lên mạng xã hội.

Trong ảnh, Triệu Lộ Tư diện chiếc áo ba lỗ màu trắng ôm sát cơ thể khoe ra vòng ba cực cuốn hút cùng eo thon đáng ngưỡng mộ. Mặc dù không hề trang điểm mà chỉ thoa son, mái tóc dài nhuộm màu nâu hạt dẻ nhưng nữ diễn viên trở nên xinh đẹp, trẻ trung và ngọt ngào. Mỗi lần Triệu Lộ Tư xuất hiện là lại khiến cho cư dân mạng phải "tan chảy" bởi nhan sắc cùng nét quyến rũ cực phẩm của mình.

trieu lo tuDù bị mỉa mai diễn xuất trong 'Thả Thí Thiên Hạ', nhưng Triệu Lộ Tư vẫn 'gây sốt' với gương mặt mộc - Ảnh 2Dù bị mỉa mai diễn xuất trong 'Thả Thí Thiên Hạ', nhưng Triệu Lộ Tư vẫn 'gây sốt' với gương mặt mộc - Ảnh 3Dù bị mỉa mai diễn xuất trong 'Thả Thí Thiên Hạ', nhưng Triệu Lộ Tư vẫn 'gây sốt' với gương mặt mộc - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư 'gây sốt' với gương mặt mộc - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên Triệu Lộ Tư đăng ảnh mặt mộc lên mạng xã hội. Cô nàng là một trong những sao nữ tự tin khoe ra khuôn mặt chưa make up của mình. Chính nhan sắc ngọt ngào và đáng yêu đó đã giúp nữ diễn viên thu về "cơn mưa" thả tim của cư dân mạng. 

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Triệu Lộ Tư cũng là nữ diễn viên giành được thành công nhất nhờ tham gia vào tác phẩm xuyên không. Không chỉ tham gia vào một tác phẩm mà cô còn có mặt trong nhiều bộ phim cùng đề tài như Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Cũng vì thế, Triệu Lộ Tư được gắn cho danh hiệu "Thánh nữ xuyên không". 

Hé lộ hậu trường cảnh bay trên không của Triệu Lộ Tư và Dương Dương ở 'Thả thí thiên hạ'

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Mới đây, đoàn phim "Thả Thí Thiên Hạ" đã chia sẻ video hậu trường những cảnh võ thuật của Triệu Lộ Tư.

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