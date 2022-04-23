Hé lộ hậu trường cảnh bay trên không của Triệu Lộ Tư và Dương Dương ở 'Thả thí thiên hạ'

Mới đây, đoàn phim "Thả Thí Thiên Hạ" đã chia sẻ video hậu trường những cảnh võ thuật của Triệu Lộ Tư.

Vào ngày 21/4, trang Sina đưa tin, đoàn phim "Thả thí thiên hạ" do Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng chính đã chia sẻ video hậu trường những cảnh võ thuật của hai diễn viên. Để có cảnh quay hoàn hảo, các nhân viên, nghệ sĩ đã phải vất vả thực hiện nhiều lần.

Trong video, cả hai treo người trên dây cáp. Đồng thời, cảnh quay yêu cầu sự phối hợp của nhiều người. Diễn viên không chỉ làm quen với cảm giác bị treo lên, mà còn phải thể hiện diễn xuất. Tuy nhiên, chỉ cần một phía dây cáp căng chùng không phù hợp, cũng có thể khiến diễn viên bị ngã. Dương Dương còn mắc các lỗi như rơi giày hoặc tiếp đất không vững khiến cảnh quay hỏng.

Hậu trường Dương Dương, Triệu Lộ Tư thực hiện cảnh võ thuật trong phim - Ảnh: Internet

Trong "Thả thí thiên hạ", nhân vật của Dương Dương và Triệu Lộ Tư đều là cao thủ võ thuật, hai diễn viên có nhiều cảnh bay trên không. Dương Dương thể hiện vai Phong Lan Tức, không chỉ là bang chủ một phái, còn là vương gia. Dương Dương thể hiện được khí chất lẫm liệt, giỏi mưu tính, thần cơ diệu toán.

Triệu Lộ Tư vào vai nữ hiệp giang hồ, cao thủ võ công Bạch Phong Tịch (tên khác Phong Tích Vân). Cả hai có nhiều cảnh kề vai chiến đấu, do đó, cảnh võ thuật trong phim được chú trọng. Triệu Lộ Tư và Dương Dương ở 'Thả thí thiên hạ' - Ảnh: Internet Khán giả nhận xét cảnh võ thuật trong bộ phim này được đầu tư hơn ở bối cảnh, cách quay nhanh, không quay chậm như nhiều bộ phim khác. Song, đoàn phim cũng lạm dụng kỹ xảo. Khi nhân vật của Dương Dương và Triệu Lộ Tư chỉ dùng cây quạt và dải lụa đã khiến các đối thủ thua trận, rơi tự do xuống đất. Lối đánh này bị chê khoa trương, màu mè, diễn viên ít dùng lực. Vừa phát sóng không lâu, bộ phim "Thả thí thiên hạ" nhận được sự quan tâm của khán giả.

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